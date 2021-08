Inbetriebnahme der Videoanlage Hauptwache – Mehr Sicherheit für die Innenstadt

Frankfurt (ots)-(em) – Am Dienstag 24.08.2021 haben Herr Stadtrat Markus Frank und Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill gemeinsam den Nutzungsvertrag für die Videoanlage an der Hauptwache unterschrieben. Damit erfolgt nun offiziell die Inbetriebnahme der modernen Sicherheitsanlage.

“Die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in einer Stadt gehören dabei zu den wichtigsten Parametern für eine hohe Lebensqualität und gewinnen bei Einwohnern, Unternehmen und Gästen immer mehr an Bedeutung. Dies bestätigen immer wieder aufs Neue die jährlichen Umfragen unseres Bürgeramtes. Wir setzen uns gerne zusammen mit der Landespolizei dafür ein, Frankfurt zu einer noch sichereren Stadt zu machen,” so Herr Frank. “Eine moderne Videoanlage an sensiblen Orten ist dabei ein wichtiger Stützpfeiler unserer komplexen Sicherheitsarchitektur.”

“Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam mit der Stadt Frankfurt am Main die moderne Videotechnik an der Hauptwache in Betrieb nehmen können. Sie fügt sich in das ganzheitliche Sicherheitskonzept der Frankfurter Polizei ein: Operative polizeiliche Maßnahmen sowie eine gezielte Polizeipräsenz werden nun um modernste Sicherheitstechnik ergänzt. Sie kann in Zukunft nicht nur zur Verhinderung von Straftaten, sondern auch wesentlich zur Aufklärung beitragen”, erläutert Herr Bereswill.

Aus insgesamt 5 Perspektiven zeichnen die hochmodernen Kameras das Geschehen an der Hauptwache auf. Die Bilder laufen rund um die Uhr direkt in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main auf, so dass Straftaten und Gefahren frühzeitig erkannt und zeitnah polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden können. Die moderne Videoanlage hat jedoch nicht nur einen präventiven Nutzen, sondern kann einen wesentlichen Beitrag zur Strafverfolgung leisten. Weiterhin ist die Anlage dazu geeignet, das so wichtige subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu steigern.

Mit der Videoanlage an der Hauptwache ist nun der erste Standort von mehreren mit der Stadt Frankfurt am Main vereinbarten Sicherheitsanlagen in Betrieb. Voraussichtlich wird im Weiteren die Anlage an der Konstablerwache folgen.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(fue) – Auf Streifenfahrt stellten Beamte des 18. Polizeirevieres im Bereich Vilbeler Landstraße/Borsigallee beschädigte Wahlplakate fest.

Es handelte sich um 27 Plakate der Partei AfD, an denen die Kabelbinder durchtrennt wurden. Diese lagen verstreut auf dem Boden umher. Die Tatzeit dürfte in der Nacht vom Montag 23.08.2021 auf Dienstag 24.08.2021, 06.30 Uhr, liegen.

Mehrere Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Dienstag 24.08.2021 gegen 02.15 Uhr, befand sich eine Funkstreife in der Mainzer Landstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 332. Dort hatte eine Mülltonne gebrannt. Noch während des Einsatzes, gegen 02.40 Uhr, ging eine weitere Meldung ein, wonach ein Müllcontainer in der Lärchenstraße 78 brenne.

Tatsächlich stand dort ein Müllcontainer in Vollbrand, der jedoch durch die Feuerwehr, ohne weitere Schäden zu verursachen, gelöscht werden konnte. Nur etwa 20 Minuten später ging die nächste Mitteilung über einen Mülltonnenbrand ein. Diesmal brannten mehrere Müllcontainer in der Erzbergerstraße 20. Dabei brannten insgesamt 14 Tonnen vor einem Wohnheim. Das Feuer breitete sich auf Bäume aus, die relativ nahe am Haus standen. Der Rauch drang in offenstehende Fenster, weshalb die eingesetzten Funkstreifen mehrere Bewohner aus dem Haus begleiteten. Da sich das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr rasch ausbreitete, wurden noch mehrere Fahrräder, ein Carport, eine Straßenlaterne und zwei dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 30.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb ohne Erfolg. Zwar dauert die Brandursachenermittlung noch an, von Brandstiftung ist jedoch in allen geschilderten Fällen auszugehen.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben könne, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 zu melden. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Sonntag 22.08.2021 gegen 00.40 Uhr, fiel einer Funkstreife in der Adalbertstraße der Fahrer eines VW Golf durch seinen Fahrstil auf. Als der Wagenlenker daraufhin kontrolliert werden sollte, entzog er sich durch Flucht. Mit seinem Golf fuhr er zunächst auf die Rosa-Luxemburg-Straße und danach in Richtung Eschersheim.

Nachdem er wieder in Richtung Bockenheim fuhr, konnte er an der Kreuzung Hamburger Allee/Senckenberganlage angehalten und kontrolliert werden. Auf seiner Fahrt beging der 23-jährige Fahrer aus Karben mehrere Rotlichtverstöße, missachtete die Vorfahrtsregeln und fuhr auch entgegen der Einbahnrichtung.

Hinzu kommen teils massive Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Glücklicherweise kam es dabei aber zu keinen verletzten Personen oder aber Sachschäden. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen