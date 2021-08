Kaiserslautern – Das Neurozentrum des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern veranstaltet am Mittwoch, 8. September 2021, ab 13:00 Uhr im Hörsaal des Westpfalz-Klinikums den 19. Südwestdeutschen Schlaganfall- und Neurotag. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Ärzte und Medizinstudenten sowie an Mitarbeiter in anderen medizinischen Bereichen (zum Beispiel Rettungsdienst).

Die Veranstaltung ist in verschiedene Blöcke unterteilt: Schlaganfall, Medizinrecht, Hirn- und Gefäßläsionen, neurodegenerative Erkrankungen und Geriatrie, entzündliche ZNS-Erkrankungen, Schmerzsyndrome, Hirntumore und Epilepsie. Die Themen werden von knapp 30 Experten aus ganz Deutschland, die auf diesen Gebieten führend sind, vorgestellt – viele davon auch aus dem Westpfalz-Klinikum.

Bei dem Themengebiet Schlaganfall geht es unter anderem um Prävention, Optimierung und Management, Einfluss des Wetters, Carotis-OP, Stenosen und Grenzfälle der Thrombektomie. Im Bereich des Medizinrechts werden die häufigsten Fehler bei Aufklärung und Behandlung aus medizinischer Sicht erläutert und diskutiert. Im Gebiet der Hirn- und Gefäßläsionen, der neurodegenerativen Erkrankungen und der Geriatrie werden Themen wie pseudotumoröse Erkrankungen, Neurochirurgie bei Aneurysmata bzw. Demenz und Parkinson von renommierten Rednern näher beleuchtet.

Drei Vorträge zur Multiplen Sklerose zeigen neue Therapieoptionen auf, ebenso moderne Bildgebung und aktuelles Risikomanagement im Bereich dieser Erkrankung. Das Themengebiet Schmerzsyndrome befasst sich mit einem Update zu Neuropathien sowie Bildgebung von Wirbelsäule, Nerven und Muskeln. Der abschließende Vortragsblock bezieht sich auf Hirntumore sowie auf die Diagnostik und Therapie der Epilepsie.

Leiter der Tagung ist der Chefarzt der Neurologie, Prof. Dr. med. Johannes Treib. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, übernimmt die Schirmherrschaft.

Corona-bedingt findet die Veranstaltung als Hybrid-Veranstaltung statt. Über folgenden Link gelangen Sie zur virtuellen Anmeldung: https://www.westpfalz-klinikum.de/neurotag. Die Teilnahme ist kostenlos. Rückfragen zur Veranstaltung unter Telefon 0631 203-1792. Auf Wunsch werden Programmhefte gerne zugeschickt.