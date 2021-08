Alkoholisiert durch Germersheim

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen 22.08.2021 kontrollierten Polizisten in Germersheim einen 72-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht und zeigte einen Wert von 1,2 Promille an.

Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Sein Führerschein wurde nämlich sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit Alkohol am Steuer

Germersheim (ots) – Am Samstagmorgen um 00:05 Uhr wurde ein 36-jähriger Audi-Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille.

Da der 36-Jährige Fahrer einen weiteren gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei hiesiger Dienststelle ablehnte, wurde ihm bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des 36-jährigen wurde ebenfalls sichergestellt.

Diebstahl von zwei Mofarollern

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße Im Sandfeld in Germersheim zwei Mofaroller aus zwei benachbarten Wohnanwesen entwendet. Die Roller waren jeweils auf den frei zugänglichen Anwesen geparkt und wurden vermutlich durch die bisher unbekannten Täter aufgebrochen und im Anschluss kurzgeschlossen.

Die beiden entwendeten Mofaroller wurden am Freitagnachmittag hinter einer Scheune in der Nähe der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim beschädigt aufgefunden. Die beiden Halter wurden informiert und holten ihre Mofaroller wieder ab.

Zeugenhinweise zu der Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken am Steuer

Zeiskam (ots) – Am Freitagnachmittag wurde hiesiger Dienststelle ein Schlangenlinien fahrender Transporter gemeldet, der von Bellheim in Richtung Zeiskam fuhr. Auf der Landstraße zwischen Zeiskam und Hochstadt wurde der Transporter um 17:05 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 31-jährigen Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,46 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 31-Jährige wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Westheim

Germersheim (ots) – Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Oberen Straße mit einem Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Nach dem Zusammenstoß verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Anwohner wollen morgens einen Knall wahrgenommen haben. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots) – Zwischen Freitag- und Sonntagabend wurde ein in der Hans-Mayer-Straße in Germersheim geparkter grauer Peugeot durch ein ein- beziehungsweise ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots) – Zwei Leichtverletzte und zwei beschädigte Autos mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Bellheim. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer die Hammerstraße in Richtung Fortmühlstraße.

Beim Linksabbiegen in die Fortmühlstraße beschleunigte der 30-Jährige sein Fahrzeug so stark, dass er auf der Fortmühlstraße mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kollidierte und dieses Fahrzeug 41,4 Meter weit in den gegenüberliegenden Straßengraben schleuderte.

Bei beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass diese abgeschleppt wurden. Die beiden Fahrzeuginsassen mussten aufgrund ihrer leichten Verletzungen zur weiteren Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 30-Jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille.

Dem 30-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde zudem sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Da durch den Zusammenstoß Öl auf die Fahrbahn auslief, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Feuerwehr Bellheim war ebenfalls im Einsatz.

Versuchter Raddiebstahl

Lingenfeld (ots) – In der Nacht vom Sonntag zum Montag um drei Uhr wurde ein Anwohner der Kolpingstraße in Lingenfeld durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Als er auf die Straße schaute, staunte er nicht schlecht, als er zwei Personen sah, die an einem Opel die Räder abmontierten und diese offensichtlich entwenden wollten, drei Räder waren bereits vom Fahrzeug entfernt und im Grünstreifen abgelegt worden. Als die Täter den Zeugen entdeckten, flüchteten sie ohne Beute.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.