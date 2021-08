Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Knoblauchknolle

Ludwigshafen (ots) – Mit einem gezielten Wurf mit einer Knoblauchknolle beschädigte am Sonntag (22.08.2021) eine unbekannte Person von einem Hochhaus aus einen vorbeifahrenden PKW. Der 20-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem PKW in der Yorckstraße unterwegs, als die Knoblauchknolle oberhalb der Windschutzscheibe einschlug.

Durch die Tat wurde der Lack sowie die Motorhaube beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eine Person auf dem Hochhaus in der Yorckstraße 28 gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Tierischer Einsatz

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Samstagabend 21.08.2021 gegen 21:20 Uhr, wurden der Polizei 2 freilaufende Schafe in der Hauptstraße gemeldet. Nachdem die Schafe erfolgreich eingefangen werden konnten, wurden sie an den Tierpark in Rheingönheim übergeben, wo die Schafe bis zur Abholung des rechtmäßigen Eigentümers verweilen können.

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel gefunden

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Nachmittag des 20.08.2021 wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Beim 36-jährigen Ludwigshafener konnte durch die Beamte der PI Ludwigshafen 2 eine geringe Menge Marihuana festgestellt werden. Das Marihuana wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Zu viel verändert – PKW verliert Betriebserlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Einem 27-jähriger Germersheimer wurde am Sonntag (22.08.2021) die Weiterfahrt mit seinem BMW untersagt. Einer Polizeistreife fiel gegen 8.30 Uhr der 3-er BMW in der Mundenheimer Straße auf. Während der Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die Rückfahrleuchten mit schwarzer Farbe übermalt wurden.

Darüber hinaus war das Fahrzeug tiefergelegt. Durch die Tieferlegung schleiften die Reifen an den Radhausschalen, was letztendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Für den 27-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Polizei informiert nun die Zulassungsstelle und erhebt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Bereits am Montag 16.08.2021 um 10:20 Uhr, ereignete sich eine gefährliche Verkehrssituation in der Sternstraße. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen befuhr in auffälliger Fahrweise die Sternstraße in Fahrtrichtung Brunckstraße. In Höhe der Ampelkreuzung zur Hohenzollernstraße soll er die rote Ampel überfahren haben, wodurch es fast zum Unfall gekommen sei.

Unmittelbar nach der Kreuzung war er dann auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Da der Unfallgegner keinen Schaden erkannt hatte, verlies er nach einem kurzen Gespräch mit dem 90-jährigen die Örtlichkeit. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizei sucht den Fahrzeugführer, welcher keinen Schaden an seinem Fahrzeug erkannt haben will, sowie die Fahrzeugführer welche aufgrund des Überfahrens der Kreuzung bei rotem Lichtsignal durch den 90-jährigen Fahrer, abbremsen oder gar ausweichen mussten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter PKW-Fahrer streifte am Sonntag (22.08.2021), gegen 22.30 Uhr, beim Vorbeifahren einen geparkten PKW in der Brunhildenstraße. Anschließend fuhr die unbekannte Person davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall.

Die Polizei sucht nun eine silberne Limousine, die von der Brundhildenstraße aus in Richtung Bruchwiesenstraße flüchtete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagmorgen 21.08.2021 zwischen 03-11:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bgm.-Kutterer-Straße in Ludwigshafen ein. Hierbei hebelten die Täter die Eingangstür auf und machten sich an den in der Gaststätte befindlichen Spielautomaten zu schaffen.

Zwei Automaten wurden aufgebrochen und das Geld aus diesen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Diebstahl im Drogeriemarkt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Nachdem ein 24-jähriger Mann am Samstag 21.08.2021 gegen 11:15 Uhr, Waren im Wert von 5 Euro in einem Drogeriemarkt in der Bismarckstraße entwendete, wurde dieser durch den Ladendetektiv gestellt. Der Täter versuchte, durch Wegdrücken und Schläge gegen den Ladendetektiv zu fliehen, jedoch konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Aufgrund einer möglichen Drogenbeeinflussung wurde von dem Täter eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 21.08.2021 gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Oderstraße in Fahrtrichtung Dürkheimer Straße. An einer Parkplatzausfahrt übersah hierbei ein 71jähriger Mann mit seinem PKW den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer.

Der PKW-Fahrer fuhr an um in die Oderstraße einzufahren, wodurch sich der Fahrradfahrer gezwungen sah, um eine Kollision zu vermeiden dem PKW auszuweichen. Hierdurch kam der Fahrradfahrer ohne Kontakt zum PKW zu Fall. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht am Bein.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 21.08.2021 um 03:36 Uhr kam es in der Heinrich-Halfen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zunächst unbekannte Verkehrsunfallverursacher kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zwei ordnungsgemäß zum Parken abgestellte PKW. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtenden PKW, konnte dieser im Nahbereich stark beschädigt aufgefunden werden.

Bei den weiteren Ermittlungen durch die Beamten vor Ort, konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Fahrerin war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen, weshalb sie zur Blutprobe auf die Dienststelle verbracht wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,61 Promille auf. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wurde gegen die 49-jährige Ludwigshafenerin eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Sonntag 22.08.2021 gegen 01:03 Uhr, wurde in der Oppauer Straße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 17-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt.

Auch ergaben sich Hinweise darauf, dass der elterliche PKW ohne Wissen und Einverständnis der Selbigen genutzt wurde. Der Jugendliche wurde im Anschluss auf die Dienststelle verbracht und hier in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und wegen des unbefugten Gebrauchs des Fahrzeugs ermittelt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof/Friesenheim (ots) – Am Samstag 21.08.2021 gegen 20:15 Uhr, vernahm ein Zeuge im Bereich der Hohenzollernstraße 69 ein lautes Geräusch. Bei der Nachschau konnte ein beschädigtes Verkehrszeichen samt diverser herumliegender Fahrzeugteile festgestellt werden. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Fahrzeugteile wurden vor Ort sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Solaranlage aus Gartenhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag 19.08.2021, 17:00 Uhr und Samstag 21.08.2021, 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Bestandteile einer Solaranlage aus einem unverschlossenen Vorraum eines Gartenhauses des “Kleingartenverein Friesenheim Werre e.V.”. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter alkoholisierter Frau

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 21.08.2021 gegen 21:43 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Rohrlachstraße in Fahrtrichtung Bgm.-Grünzweig-Straße. Auf Höhe der Frankenthaler Straße stürzte die Frau am dortigen Bordstein letztlich ohne Fremdeinwirkung und zog sich hierbei eine Fraktur zu.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass die Frau vor ihrem Fahrtantritt diverse alkoholische Getränke zu sich genommen habe. Auf Grund dessen wurde der Dame eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.