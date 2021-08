Sämtliche Wahlplakate abgerissen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 21.08.2021 etwa zwischen 0:00 und 05:30 Uhr, wurden in der gesamten Hauptstraße bis über die Ludwigshafener Straße sowie in der Weinbietstraße, mehrere Plakate abgerissen. Hierbei wurden sowohl Plakate sämtlicher Parteien zur Bundestagswahl, als auch mehrere Konzertplakate abgerissen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizisten durchs Fenster beleidigt

Waldsee (ots) – Zwei Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt suchten am Sonntagabend den vermeintlichen Tatverdächtigen einer Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung auf, um mit ihm über die Tat zu sprechen.

Der 38-Jährige öffnete weder auf Klingeln noch auf Klopfen, obwohl er offensichtlich zu Hause war. Er kam lediglich ans Fenster, beleidigte die Beamten und schloss das Fenster wieder. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung.

Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 20.08.2021 wurde am Rande eines Feldweges zwischen der Bundesstraße 9 und dem Silbersee, durch einen Radfahrer gegen 19:30 Uhr eine Sprenggranate aus dem 2ten Weltkrieg gefunden.

Die Granate war noch gefüllt, jedoch ohne Zünder. Letztlich wurde die Granate durch den hinzugezogenen Kampfmittelräumdienst geborgen und abtransportiert.

Falscher Umgang mit Unkrautbrenner

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Freitag 20.08.2021 gegen 10:50 Uhr, wurde ein Brand an einem Einfamilienhaus in der Rupertstraße mitgeteilt. Der 85-jährige Bewohner wollte mit einem Gasbrenner Unkraut entfernen. Hierbei hatte ein Busch, welcher sich im Vorgarten des Einfamilienhauses befand, Feuer gefangen.

Durch das Feuer wurde das Einfamilienhaus an der Regenrinne, den Fenstern und am Rollladen beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt.

Unfall mit leichtverletzter Person

Mutterstadt (ots) – Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Waldstraße an der Parkplatzausfahrt des Schwimmbads ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw wollte vom Parkplatz runterfahren, die Sicht auf die Straße war jedoch durch einen geparkten Wagen versperrt.

Als er sich langsam in die Fahrbahn hineingetastet habe, sei von links ein Pkw angefahren gekommen. Dessen Fahrer habe noch versucht zu bremsen, ein Zusammenstoß konnte aber nicht mehr verhindert werden. Der 36-Jährige klagte über Schmerzen im Arm und an der Wirbelsäule. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Zeugen vor Ort berichteten der Polizei, dass der Fahrer des anderen Pkw zuvor bereits mehrfach die Waldstraße hoch und runtergefahren sei. Dabei sei er auch zu schnell gewesen.

Gefährlicher Überholvorgang – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 21.08.2021 gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L454 von Schifferstadt in Richtung Speyer zu einem gefährlichen Überholvorgang. Etwa auf Höhe der Einmündung in das Industriegebiet (Rudolf-Diesel-Straße), überholte der Fahrer einer silbernen Audi-Limousine einen BMW und ein weiteres Fahrzeug trotz Gegenverkehrs.

Sowohl die überholten PKW, als auch der entgegenkommende Fahrzeugführer mussten stark bremsen, um einen Frontalzusammenstoß zwischen dem Audi und dem Gegenverkehr zu vermeiden.

Personen, die Angaben zur Sache machen können oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung

Schifferstadt (ots) – Unbekannte verschafften sich am Samstag (21.08.2021), zwischen 14-19 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Pechhüttenstraße in Schifferstadt. Aus der Wohnung wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe und über 50 Euro Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus Wohnhaus

Fußgönheim (ots) – In der Nacht des 22.08.2021 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ruchheimer Straße in Fußgönheim ein. Während ein Hausbewohner schlief, wurden mehrere Schubladen geöffnet und durchwühlt. Schließlich wurde Bargeld im hohen dreistelligen Bereich entwendet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.