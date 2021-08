Mehrere Körperverletzungsdelikte nach Kerweveranstaltung

Essingen (ots) – Insgesamt 3x musste die Polizei Landau am Wochenende während und nach der Kerweveranstaltung in Essingen anrücken.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:40 Uhr endete eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen einem 28-Jährigen und einem 18-Jährigen auf dem Kerweplatz in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem der 28-Jährige nach Schlägen durch seinen Kontrahenten zu Boden ging, mischte sich ein weiterer Beteiligter ein, der auf den am Boden liegenden 28-Jährigen eintrat. Der 28-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:30 Uhr kam es in der Dalbergstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen. Der 17-Jährige war mit zwei weiteren Jugendlichen unterwegs, als er auf einen 33-Jährigen und dessen 24-Jährigen Begleiter traf. Ohne Vorankündigung hätte ihm der 33-Jährige zwei Faustschläge ins Gesicht verpasst. Der 17-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Von Samstag auf Sonntag um 03:10 Uhr wurde ein Anwohner der Dalbergstraße durch eine laut herumgrölende Gruppe auf der Straße geweckt. Als er die Gruppe aus dem Fenster heraus zur Ruhe ermahnte, kam es zu einem Streitgespräch in dessen Verlauf eine Person der Gruppe eine leere Glasfasche in Richtung des Anwohners warf und diesen am Kopf traf. Der 65-Jährige Geschädigte erlitt durch den Flaschenwurf ein Hämatom über dem Auge.

Die aus vier Männern und einer Frau im Alter zwischen 20 und 25 Jahren bestehende Gruppe entfernte sich in Richtung Kerweplatz. Zeugen die Angaben zu den Vorfällen, insbesondere zu der unbekannten Gruppe machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten (siehe Foto)

Klingenmünster (ots) – An der Einmündung B48/L508 kam es am 23.08.2021, gegen 10:50 Uhr zum Zusammenstoß von zwei Pkw. Die 35-jährige Fahrerin eines VW Lupo befuhr die L508 von Eschbach kommend in Richtung Klingenmünster. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz bog, von Waldhambach kommend, an der Einmündung B48 nach links in Richtung Landau ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der VW-Fahrerin.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Maikammer Verkehrsunfall mit gestürztem Motorradfahrer

Landau (ots) – Ein 29 jähriger Motorradfahrer befuhr am 22.08.2021 gegen Mittag die K32 von Maikammer in Richtung Sankt Martin. Nach einem Überholvorgang geriet der Fahrer auf den rechten Randstreifen und kam zu Fall. Aufgrund der folgenden Rechtskurve rutschte er mit seinem Krad seitlich an einen entgegenkommenden PKW.

Glücklicherweise trug der Motorradfahrer eine komplette Schutzausrüstung, sodass er lediglich leicht verletzt wurde. Zu weiteren Untersuchungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.

BAB65: Außer Rand und Band

Landau (ots) – In den Mittagsstunden des 20.08.2021 kam es zu einer Auseinandersetzung auf der BAB 65 in der Anschlussstelle Edenkoben. Nachdem der Geschädigte im Bereich der B10 auf Höhe der Baustelle von einem VW Tiguan mit belgischem Kennzeichen überholt wurde, folgte er diesem bis zur Anschlussstelle Edenkoben.

Hier hielt der Fahrer des belgischen PKW plötzlich an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Ohne Weiteres begann er dann auf das Fahrzeug des Geschädigten einzuschlagen und riss einen Türgriff sowie den Heckscheibenwischer ab.

Im Anschluss entfernte sich der Tiguan in unbekannte Richtung.

Illegale Müllentsorgung

Hilschweihers (ots) – Wie der Polizei am 20.08.2021 durch einen Zeugen mitgeteilt wurde, entsorgten Unbekannte in einem Gebüsch oberhalb des Hilschweihers in Edenkoben insgesamt 30 Altreifen. Die Reifen waren noch relativ gut erhalten. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt.

Schwarzer Lkw mit weißer Aufschrift nach Unfallflucht gesucht

Klingenmünster (ots) – Ein schwarzer Lkw mit weißer Aufschrift befuhr am 23.08.2021, gegen 12:10 Uhr die Steinstraße in Richtung Weinstraße. In Höhe der Einmündung zur Dagobertstraße kam der unbekannte Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei auf dem Gehweg aufgestellte Metallpoller. Anschließend entfernt sich der männliche Fahrer, graue Haare, unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem schwarzen Lkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder

E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung Kreisel L507/K38

Landau (ots) – Ein 55 jähriger Spaziergänger wollte mit seinem Hund am westlichen Ausgang des neuen Freimersheimer Kreisels die Straße überqueren. Als er sich im Bereich der Querungshilfe mittig auf der Fahrbahn befand, kam ein roter Renault mit relativ hoher Geschwindigkeit aus Richtung Freisbach und musste eine Vollbremsung machen. Im Anschluss fing der Fahrer des Renaults direkt an den Spaziergänger anzuschreien.