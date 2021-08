Landau: Die Polizei-News

Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss mit Roller unterwegs

Offenbach (ots) – Mehrere Strafverfahren kommen auf einen 48-jährigen Landauer zu, der in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Kleinkraftrad die L542 von Herxheim nach Offenbach befuhr. In einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der Beschuldigte keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Zudem nahmen sie bei ihm drogentypische Auffälligkeiten wahr. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden schließlich auch noch Betäubungsmittel fest- und sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Wiederholt Falschfahrer auf der A65 unterwegs

A65/Landau-Nord (ots) – Am späten Sonntagabend (22.08.2021) gingen gegen 22:00 Uhr bei der Polizei in Landau mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der A65 ein. Der Falschfahrer soll bei Landau-Nord auf die A65, Richtungsfahrbahn Karlsruhe, falsch aufgefahren und entgegen der Fahrtrichtung nach Ludwigshafen gefahren sein.

Durch die eingesetzten Streifen konnte der Falschfahrer nicht mehr festgestellt werden. Zeugen die den Vorfall beobachten konnten bzw. Personen die hierbei gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323-955-0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Renitente Ladendiebin greift Polizisten an

Landau (ots) – Uneinsichtig und renitent verhielt sich eine 36-jährige Landauerin nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Ostbahnstraße. Die Täterin betrat mit einer männlichen Begleitung den Drogeriemarkt. Nachdem der Mann den Laden bereits verlassen hatte, wurde sie von einer Angestellten des Drogeriemarktes beim Einstecken diverser Artikel in ihre Tasche beobachtet. Als die Angestellte die Ladendiebin ansprach, stieß sie diese gegen den Türrahmen und flüchtete aus dem Drogeriemarkt.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die Beiden dank Zeugenhinweisen im Hof eines Mehrparteienhaues festgestellt werden. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen verhielt sie sich unkooperativ, versuchte nach den eingesetzten Polizeibeamten zu treten und einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu verpassen. Die Angriffe konnten durch die Polizisten unbeschadet abgewehrt werden.

Sowohl bei der Beschuldigten als auch bei ihrem männlichen Begleiter konnten Diebesgut und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Beschuldigten wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss wieder entlassen.

Verbotswidrig abgebogen und Rollerfahrer übersehen

Landau (ots) – Leicht verletzt wurde am Freitagabend eine 18-jährige Rollerfahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße bei einem Verkehrsunfall in der Maximilianstraße in Landau. Ein 31-jähriger Landauer befuhr mit seinem PKW die Maximilianstraße in Fahrtrichtung Bahnhof und wollte verbotswidrig nach links in die Poststraße einbiegen. Hierbei übersah er die in die entgegengesetzte Richtung fahrende Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß kam die Rollerfahrerin zu Sturz und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Landauer Krankenhaus gebracht.

Streit auf Parkplatz eskaliert

Bornheim (ots) – Die rasante Fahrweise eines 55-Jährigen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bornheim führte am Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Familienvater war mit seiner Lebensgefährtin und ihren Kindern zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als der 55-Jährige PKW-Führer zügig an ihnen vorbeifuhr.

Der 27-Jährige beschwerte sich über die Fahrweise des PKW-Führers, woraufhin es zu Beleidigungen und einem Handgemenge zwischen ihm, dem PKW Führer und dessen Ehefrau kam. In Folge der Auseinandersetzung kam es zu leichten Verletzungen bei den Beteiligten. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.