Einbruch in Gartenhäuschen

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Samstag 21.08.2021 auf Sonntag 22.08.2021 wurde in der Pestalozzistraße in Frankenthal ein Gartenhäuschen eines Einfamilienhauses aufgehebelt und diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Frankenthal (ots) – Am Samstagabend 21.08.2021 gegen 18:25 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal auf seinem E-Scooter (Elektro-Roller) in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem besagten E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Während der Verkehrskontrolle konnte bei dem 26-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde der E-Scooter sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Am Abend des 19.08.2021 bis zu den frühen Abendstunden des 21.08.2021 parkte ein 36-jähriger Mann aus Frankenthal seinen PKW, einen grauen Jeep Cherokee, in der Kopernikusstraße in Frankenthal. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch bis dato unbekannte Person im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR in Form von Kratzern und Verschieben der Stoßstange rechtsseitig.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss

Frankenthal (ots) – Am Freitagmorgen 20.08.2021 gegen 09:40 Uhr, wird ein 30-jähriger Mann aus Dudenhofen mit seinem Pkw in der Industriestraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle werden bei dem Mann diverse drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der Mann räumt ein, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben.

Ein durchgeführter Urintest reagiert positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Der Mann wird zur hiesigen Polizeiinspektion verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wird. Sein Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel werden zur Abwehr weiterer Gefahren zunächst sichergestellt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 30-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.