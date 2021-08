Tragischer Unfall mit Straßenbahn – 46-jähriger Mann tödlich verletzt

Darmstadt (ots) – Zwischen den Haltestellen Marienhöhe und Friedrich-Ebert-Straße kam es am Montag 23.08.2021 zu einem tragischen Unfall. Ein 46-jähriger Mann wurde gegen 14.10 Uhr von der Straßenbahn der Linie 7 erfasst, die in Richtung Eberstadt unterwegs war. Der in Darmstadt lebende Fußgänger, erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen querte der Mann zunächst die Heidelberger Landstraße und lief weiter über die Gleisanlage, ohne nach rechts und links zu schauen. In diesem Moment wurde er von der Straßenbahn erfasst.

Personen im unmittelbaren Nahbereich erlitten einen Schock und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Für die Einsatzfahrzeuge der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr war die Heidelberger Landstraße bis etwa 16.30 Uhr nur einspurig zu befahren. Für die Unfallrekonstruktion hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Gutachter beauftragt.

Versuchter Einbruch in Supermarkt – Polizei nimmt 40-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Rüdesheimer Straße, konnte die Polizei in der Nacht zum Montag (23.8.) einen 40-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Als der Einbruchsalarm des Supermarkts gegen 1 Uhr bei dem Sicherheitsdienst einging, wurde umgehend die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll eine männliche Person durch Gewaltanwendung versucht haben, eines der Fenster zu öffnen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin er sich von der Örtlichkeit entfernte.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die Ordnungshüter einen Mann mit passender Beschreibung in einer Straßenbahn feststellen und im Anschluss festnehmen. Der 40-jährige Tatverdächtige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Insgesamt wird der Schaden auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Containerbrand auf Wertstoffhof

Darmstadt (ots) – Am frühen Samstagabend (21.08.) gegen 17.40 Uhr wird der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen ein Brand auf dem Wertstoffhof im Stadtteil Arheilgen in der Röntgenstraße gemeldet. Durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt und den Feuerwehren aus Arheilgen und Wixhausen kann der Brand in einem dortigen Container für Altmetall gelöscht werden.

Es wurde niemand verletzt. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Zur Brandursache lassen sich derzeit noch keine Angaben machen. Weiterer Ermittlungen diesbezüglich werden durch das zuständige Kommissariat der Kripo in Darmstadt aufgenommen.

Darmstadt-Dieburg

34-Jähriger attackiert 56-Jährigen auf offener Straße

Modautal-Asbach (ots) – Nachdem am Samstagabend 21.8.21 ein 34-Jähriger einen 56-Jährigen aus einem dortigen Wohnheim attackierte, konnte der Tatverdächtige noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen und am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen alarmierten gegen 18.30 Uhr die Polizei, weil sie den Angriff des Tatverdächtigen auf offener Straße mitbekamen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 34-jährige Tatverdächtige unvermittelt auf den 56-Jährigen losgegangen sein und mit einem Messer mehrfach auf ihn eingestochen haben. Im Anschluss entfernte sich der 34-Jährige von der Örtlichkeit. Er konnte von einer Streife noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Der 56-Jährige wurde verletzt und musste ambulant behandelt werden. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Der 34-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntagmorgen 22.8.21 einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Weil der Angriff wahrscheinlich auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist, ordnete der Haftrichter die Unterbringung in einer forensischen Klinik an. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B38 in Höhe

Reinheim (ots) – Am Montag 13.08.2021 kam es gegen 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 38 auf Höhe der Anschlussstelle Reinheim/B426 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Fahrzeugen und einer verletzten Person.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhren ein 56-jähriger VW Fahrer aus Groß-Bieberau, eine 21-jährige Mini Fahrerin aus Wersau, ein 45-jähriger Audi Fahrer aus Reichelsheim, ein 44-jähriger Dacia Fahrer aus Groß-Bieberau und eine 82-jährige Mercedes Fahrerin aus Reinheim die B38 in Fahrtrichtung Reichelsheim. An einer Ampelkreuzung an der Anschlussstelle Reinheim / B426 mussten vier Fahrzeuge verkehrsbedingt wegen Rotlicht anhalten. Der letzte PKW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf die davor befindlichen Fahrzeuge auf, sodass diese aufgeschoben und in der Folge beschädigt wurden.

Die 82-jährige Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und wurde durch den anwesenden Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Vier der fünf Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Feuerwehr Reinheim sicherte durch Gewährleistung des Brandschutzes und Abklemmen der Fahrzeugbatterien, sowie Verkehrsabsicherung die Unfallstelle ab. Die Bundesstraße musste für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Kriminelle auf Vereinsgelände

Münster (ots) – Im Vereinsheim in der Frankfurter Straße haben Kriminelle nicht nur Getränke, Lebensmittel, zwei Handys und den Fernseher herausgetragen, sondern zusätzlich auch den Zigarettenautomaten im Außenbereich aufgebrochen. Die Tatzeit am Montag (23.08.) liegt zwischen Mitternacht und 10 Uhr morgens. Um auf das Gelände zu gelangen, wurde die Einzäunung des Sportgeländes durchtrennt.

Allein der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Hinzu kommen die gestohlenen Waren im Wert von circa 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei (K 41) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Telefon: 06071 / 9656-0.

Kriminelle erbeuten Zigaretten

Eppertshausen (ots) – Ein Getränkemarkt in der Röntgenstraße rückte in der Nacht zum Montag (23.8.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in den Markt. Im Inneren angelangt, versuchten sie offenbar auch gewaltsam in das Büro des Marktes zu gelangen, was ihnen misslang. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Zigaretten-Packungen, woraufhin sie flüchteten. Wie viel Beute die Kriminellen genau machten, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand, wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 22.08.2021 gegen 22:30 Uhr und dem 23.08.2021 gegen 13:00 Uhr wurde in der Fischerstraße 3 in 64579 Gernsheim ein dort geparkter grauer Toyota Auris an der Fahrertür erheblich beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um ein graues “größeres” Fahrzeug (eventuell LKW).

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug, den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter 06258 / 9343 – 0.

Berauscht am Steuer – 700 Euro an Ort und Stelle fällig

Kelsterbach (ots) – Einen 31-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Sonntag 22.08.2021 gegen 1.15 Uhr, in der Südlichen Ringstraße. Ein Test reagierte bei ihm anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis.

Der 31-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der Autofahrer zur Sicherung des Verfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss 700 Euro an Ort und Stelle hinterlegen.

Autofahrerin mit fast zwei Promille am Steuer

Riedstadt (ots) – Eine 47-jährige Autofahrerin kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Montag 23.08.2021 gegen 2.20 Uhr, auf der Kreisstraße 157 zwischen Dornheim und Leeheim.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,98 Promille an. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Auf die 47-Jährige wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kreis Bergstraße

Mit Hammer auf den Kopf geschlagen

Bensheim (ots) – Am Samstag (21.08.) kam es gegen 10:15 Uhr im Bereich des Baggersees “Erlache” in Bensheim zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigem Kenntnisstand schlug ein 40-jähriger Bensheimer im Zuge einer zunächst verbalen Streitigkeit seinem Kontrahenten, einem 41-jährigen aus Lorsch, mit einem Hammer auf den Kopf.

Die hierbei erlittene Platzwunde musste im Nachgang in einem Krankenhaus behandelt werden, war aber nicht lebensbedrohlich. Der Schläger wurde durch die alarmierte Polizeistreife zum Zwecke weiterer strafprozessualer Maßnahmen vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Alkoholeinfluss wurde bei ihm nicht festgestellt.

Kontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Lampertheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 38-jährigen Lampertheimers ist am Sonntagnachmittag 22.08.2021 so einiges zusammengekommen. Wegen mehreren Gesetzesverstößen muss er sich demnächst strafrechtlich verantworten. Den Anfang machte die Meldung, dass ein Audi um kurz nach 16 Uhr in Schlangenlinien in der Römerstraße unterwegs sei. Das Fahrzeug wurde dann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße gesichtet.

Die verständigte Polizeistreife konnte letztendlich den verantwortlichen 38 Jahre alten Fahrer auf dem Tankstellengelände genauer unter die Lupe nehmen. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass sich der Mann so einiges zuschulden kommen ließ. Neben dem, dass am Audi falsche Kennzeichen montiert waren, ist der 38-Jährige noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Wagenlenker räumte zudem ein, Drogen vorab konsumiert zu haben. In dem Wagen haben die Ordnungshüter noch 17 Gramm Cannabis, eine kleine Menge Amphetamine sowie einen Schlagstock sicherstellen können.

Für die Anzeigenaufnahme wegen Verstöße gegen das Strafgesetzbuch, Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz wurde der Lampertheimer mit auf die Polizeistation genommen. Für die Fortführung der Ermittlungsverfahren wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der 38-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Fensterscheibe eingeschlagen – Einbruch in Einfamilienhaus

Lampertheim (ots) – Mindestens 1.000 Euro Schaden wurde nach einem Einbruch in ein Haus in der Nordheimer Straße in Hofheim hinterlassen. Am Samstagvormittag (21.08.) ist die eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt worden, durch die die Täter ins Innere gelangt sind.

Was alles gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. Die Tatzeit dürfte nach ersten Ermittlungen bis zum Donnerstag (19.08.) zurückliegen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) wird die Ermittlungen fortsetzen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Glasscheibe zerbrochen – Bewohner werden wach

Birkenau (ots) – Am frühen Samstag (21.08.) sind Hausbewohner in der Schlesierstraße in Nieder-Liebersbach wach geworden, nachdem eine Scheibe zersprungen ist. Wie sich herausgestellt hat, wurde um kurz nach 4 Uhr an die Eingangstür geschlagen, so dass die Glaseinfassung zersprungen ist. Im Schutze der Dunkelheit verschwanden die Verursacher.

Die Hintergründe zu dem Schaden, der etwa 2.000 Euro hoch ist, ermitteln jetzt die Ermittler des Kommissariats 41 in Heppenheim, die auch Hinweise entgegennehmen. Telefon: 06252 / 706-0.

Diebe auf Schulgelände – Werkzeug aus Container geräumt

Lorsch (ots) – Unterschiedliches Werkzeug, darunter auch elektrische Geräte, wurde in der Nacht zum Samstag (20.08.-21.08.) aus einem Container gestohlen. Der materielle Schaden ist etwa 5.000 Euro hoch.

Der Container, indem zukünftig unterrichtet werden soll, steht auf einem Schulgelände in der Justus-Liebig-Straße. Die Heppenheimer Polizei (K 41) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Dosengetränke und Leergutbons aus Verkaufsanhänger gestohlen

Bensheim (ots) – Ein Verkaufsanhänger, der auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Schwanheimer Straße steht, wurde zwischen Samstagnachmittag (21.08) und Montagmorgen (23.08.) aufgebrochen. Die Täter schnappten sich etwa acht Getränkedosen und Leergutbons. Um in den Anhänger zu gelangen, wurde das Vorhängeschloss des Wagens aufgebrochen.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kommissariat 41 in Bensheim entgegen. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06251 / 8468-0 zu erreichen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Zwischen Donnerstag 19.08.2021, 20:00 Uhr und Freitag 20.08.2021, 12:00 Uhr ereignete sich in der Hügelstraße in Lorsch gegenüber der Hausnummer 46 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken aus der Parkreihe einen geparkten PKW linksseitig des Fahrzeughecks.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Bensheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag 19.08.2021 bis Freitag 20.08.2021 ereignete sich in der Nahestraße in Bensheim ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte hierbei einen Holzzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 500 EUR.

Aufgrund des Unfallspuren ist zu vermuten, dass ein LKW den Schaden beim Rangieren verursacht haben könnte. Ersten Hinweise zu Folge könnte der Verkehrsunfall zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr am 20.08.2021 verursacht worden sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680.

Brand auf altem Werksgelände

Bürstadt (ots) – Durch aufmerksame Anwohner wird der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen und der Rettungsleitstelle Bergstraße am Samstag 21.08.2021 gegen 17.25 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Oli-Werkes in der Straße Am Weiher gemeldet. Durch die ortsansässige Feuerwehr wird als Rauchquelle ein brennender Schrank im zweiten Geschoss des Gebäudes ausgemacht und abgelöscht. Es wurde niemand verletzt.

Sachschaden ist bis auf das alte Möbelstück nicht zu beziffern. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Heppenheim geführt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Erbach (ots) – Am Montag (23.08.) zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich “In den Rosengärten” in Erbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein nicht geringer Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrer kollidierte hierbei mit einem blauen VW, der parallel zur Straße abgestellt war und verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

