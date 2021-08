Frau in Bahngleisen sorgt für Zugverspätungen und Polizeieinsatz

Niederasphe-Münchhausen (ots) – Eine 19-jährige Frau sorgte letzten Freitagnachmittag 20.8.21 an der Bahnstrecke bei Niederasphe-Münchhausen für einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber der Bundespolizei.

“Person im Gleis – zwischen Wetter und Münchhausen!”, so lautete die Meldung am vergangenen Freitag. Beamte des Bundespolizeireviers Gießen und eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizeifliegerstaffel Fuldatal waren an der Suche beteiligt.

Ein Zeuge hatte zunächst die Polizei in Marburg verständigt. An einem Rastplatz zwischen Todenhausen und Wetter trafen die Beamten die wohnsitzlose Frau an. Sie stellten ihre Identität fest und belehrten sie über die Gefahren an Bahnanlagen.

Aus Sicherheitsgründen musste die Bahnstrecke in diesem Bereich zwischen 16.15 und 17 Uhr gesperrt werden. Dadurch verspäteten sich zwei Züge durchschnittlich um jeweils 15 Minuten.

Hinweis der Bundespolizei

Der Aufenthalt im Gleisbereich ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben der Ahndung mit Buß- und Verwarnungsgeldern, können auch zivilrechtliche Schadenersatzansprüche auf die Verursacher zu kommen. Diese Ansprüche können bis zu 30 Jahren nach der Handlung geltend gemacht werden. Sollte es im Zusammenhang mit solchen Handlungen zu Unfällen oder Gefährdungen des Bahnverkehrs kommen, kann dies auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.

Wer Personen an Bahnstrecken beobachtet, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561/81616-0 bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise auch über www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Raub und Körperverletzung – 5 Festnahmen – Drei in U-Haft

Marburg (ots) – Im Zusammenhang mit den Taten nahm die Polizei insgesamt 5 Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat fest. Es handelt sich dabei um einen wohnsitzlosen 28-Jährigen, sowie 4 Jugendliche/Heranwachsende im Alter von drei Mal 16 und einmal 18 Jahren. Ein 16-Jähriger soll an beiden geschilderten Taten beteiligt gewesen sein.

Die jeweils zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg erließen mittlerweile gegen 4 der Festgenommenen Haftbefehle. Gegen einen lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. 3 befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt, ein Haftbefehl wurde gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Marburg – Fliegende Bierflasche beschädigt Windschutzscheibe

Die Flasche kam aus einem Innenhof herausgeflogen und landete auf der Windschutzscheibe eines am Lutherischen Kirchhof geparkten Autos. Als der Besitzer die beiden einzigen sich im Innenhof aufhaltenden Männer anspricht, bestritten diese den Flaschenwurf und zogen sich zurück.

Die Ermittlungen zur Identität der beiden Männer dauern an. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro. Der Vorfall passierte am Freitag, 20. August, gegen 23.35 Uhr.

Stadtallendorf – Streit endet mit Schaden am Auto

In der Nacht zum Samstag, 21. August, gegen 03.25 Uhr gerieten sich zwei Gruppen auf dem Parkplatz eines Cafes in der Straße des 17. Juni verbal in die Haare. Der Zwist endete letztlich mit einem Tritt eines der unbekannten Täter gegen einen geparkten schwarzen 1er BMW. Der Schaden am Auto beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0, ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Marburg – Laptop lockte – Polizei sichert Blutspuren

Nach dem Diebstahl eines Notebooks vom Beifahrersitz eines blauen VW Golf sicherte die Polizei frische, möglicherweise vom Täter stammende Blutspuren und erhofft sich durch die Spurenauswertung Hinweise. Der Täter hatte die Beifahrerseite des im Pilgrimstein geparkten Golf eingeschlagen und zugegriffen.

Das Laptop hat einen Wert von fast 2.300 Euro. Die Tatzeit war am Samstag, 21. August, zwischen 09.45 und 18.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt – Feuer in der Eulenkopfstraße

Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.20 Uhr wegen eines Brandes in der Eulenkopfstraße aus. Nach den ersten Ermittlungen entstand durch den Brand von Mülltonnen ein Schaden an den Abfallbehältern und dem hölzernen unterstand in dem sie standen. Der Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro.

Aufgrund der ersten Untersuchungen besteht der Verdacht der vorsätzlichen oder auch fahrlässigen Brandentstehung. Glücklicherweise entstand weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Telefon durch Trickdiebstahl erbeutet

An den Lahnweisen parallel zur Uferstraße etwa in Höhe des KIK-Marktes kam es in der Nacht zum Samstag, 21 August, zwischen 23.50 und 00.10 Uhr zu einem Trickdiebstahl, bei dem die Täter ein Samsung Mobiltelefon erbeuteten. Während zwei Männer das Opfer durch ein Gespräch und mit der Bitte um eine Zigarette ablenkten, schlich einer um die Picknickdecke der Gruppe herum und griff sich bei einer günstigen Gelegenheit das offen dort liegende Telefon.

Erst nachdem die Truppe weg war, bemerkte man den Diebstahl. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist ein Verhalten einer Gruppe aufgefallen? Wer kann diese Gruppe beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Renault Twingo gestohlen

Am Freitag, 20. August, gegen 19.15 Uhr, nutzte ein Dieb eine günstige Gelegenheit und stahl ein Auslieferungsfahrzeug eines Heimspeiseservice. Der weiße Renault Twingo mit dem Kennzeichen MR- AV 25 stand kurzzeitig verlassen in der Neuen Kasseler Straße.

Die Fahndung verlief erfolglos. Bis Montag 23.08.2021, 15 Uhr gibt es keine Hinweise zum Verbleib des Autos. Wo ist der weiße Renault? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bauerbach – Brand einer Mülltonne

In der Nacht zum Montag, 23. August, gegen 00.50 Uhr, brannte aus unbekannten Gründen in der Lohgasse eine Mülltonne. Außer an der Papiermülltonne entstand kein weiterer Schaden. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandentstehung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Schaden durch Pyrotechnik

Ein auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter der Mauer detonierter Knallkörper verursachte am Balkontisch und auf den verlegten WPC – Dielen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zu dem Werfer des pyrotechnischen Gegenstandes gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 22. August, gegen 04.10 Uhr am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – “Sicheres Marburg” – Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Bei Sonderkontrollen für das Präventionskonzept “Sicheres Marburg” stellte die Polizei insgesamt etwa 260 Gramm verschiedener Betäubungsmittel sicher. Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei war die Polizei am Freitag, 20. August, zwischen 10 und 18 Uhr sowohl zivil als auch uniformiert in der Innenstadt unterwegs.

Nach kurzer Observation einer kleinen Gruppe im Alten Botanischen Garten griffen die Sicherheitskräfte wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln zu und nahmen zwei Männer im Alter von 32 und 51 Jahren und eine 54 Jahre alte Frau vorübergehend fest. Bei den beiden Männern fand die Polizei jeweils geringere Mengen Betäubungsmittel. Bei der Frau stellte die Polizei in kleinen verkaufsfertigen Portionen verpackt, insgesamt fast 160 Gramm Haschisch, Marihuana und Amphetamine sicher.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere etwa 80 Gramm verschiedener Betäubungsmittel. Die Polizei entließ die in Marburg lebende Frau in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen.

Sterzhausen – Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Ohne Beute blieben Einbrecher im Schützenhaus in der Michelbacher Straße. Sie richteten allerdings einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Der Einbruch war am zurückliegenden Wochenende, zwischen Mitternacht in der Nacht zum Samstag und 09.45 Uhr am Sonntag, 22. August.

Der oder die Täter hebelten den hölzernen Fensterladen auf und schlugen zum Einstieg die Scheibe ein. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Mornshausen – Einbrecher unterwegs – Gestohlenen Roller zurückgelassen

Am zurückliegenden Wochenende waren Diebe und Einbrecher in Gladenbach Mornshausen unterwegs. In der Eigenöder Straße scheiterten der oder die Täter an der Sicherheit der Eingangstür einer Softwarefirma. Lediglich an der Tür entstand ein geringer Schaden. Hier liegt die Tatzeit zwischen 16 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Sonntag. In der Hauptstraße gab es zwischen 20 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Sonntag den Einbruch in einen Keller eines Einfamilienhauses. Es blieb beim Sachschaden an den Holztüren.

Im Garten des Hauses ließen der oder die Täter einen weißen Motorroller zurück, den sie zuvor wohl in der Ludwig-Runzheimer-Straße gestohlen und dann mutmaßlich über einen unbefestigten Feldweg bis zum nächsten Tatort geschoben oder gefahren hatten. Der Rollerdiebstahl war in der Nacht zum Sonntag, 22. August, zwischen 23 und 04.45 Uhr. Ein Zusammenhang zwischen den Taten liegt nahe, steht letztlich jedoch nicht sicher fest.

Elnhausen – Werkzeuge gestohlen

Aus der wohl ge- jedoch nicht verschlossenen Garage eines Hauses in der Straße Pfaffenberg, stahl ein Dieb mechanische und elektronische Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Täter stahl einen Akkuschrauber und eine Stichsäge, jeweils Makita-Geräte, einen Bosch-Entfernungsmesser, ein Batterieladegerät und Ratschen.

Tatzeit war die Nacht zum Samstag, zwischen Mitternacht und 05.30 Uhr. Sachdienliche Hinwiese auch zu dieser Tat bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Buchenau – Einbruch oder Sachbeschädigung

Die Doppelglasscheibe neben der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Gassenweg war an der äußeren Scheibe an zwei Stellen punktuelle beschädigt. Wie es zu diesem Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro kam, steht nicht fest. Ebenso wenig steht fest, ob es sich hier um den Versuch handelt, die Scheibe mit dem Ziel eines Eindringens zu zerstören oder ob es sich um eine Sachbeschädigung handelt.

Der Vorfall passierte von Freitag auf Samstag, 21. August, zwischen 20 und 08 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis – Unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 20. August, informierte die Polizei in ihren Meldungen übe reinen 46 Jahre alten Autofahrer, der morgens um 08.15 Uhr mit laut Alkotest 1,89 Promille hinter dem Lenkrad seines Autos saß und durch Marburg fuhr. Über das Wochenende zog die Polizei weiterer Fahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderer berauschender Mittel standen.

Freitag, gegen 16.50 Uhr endete die Autofahrt eines 36-Jährigen in Gladenbach, nachdem der Drogentest den Einfluss von THC bestätigte. Am Samstag musste ein 22-Jähriger sein Auto um 21.40 Uhr im Lahntal stehen lassen. Er war deutlich zu schnell unterwegs und lieferte damit den Grund der Kontrolle. Sein Drogentest reagierte auf Kokain. Ein 25 Jahre alter Mann fuhr am Sonntag Auto, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand. Die Polizei Stadtallendorf stoppte ihn um 16.10 Uhr in der Schlesierstraße.

Und dann waren da noch ein 19-jähriger Auto und ein 24-jähriger Fahrradfahrer, die unter Alkoholeinfluss fuhren. Den 19-Jährigen hielt die Polizei in der Nacht zum Sonntag, gegen 02 Uhr in Biedenkopf, den Radfahrer um 03.35 Uhr in Marburg an. Der Alkotest des Autofahrers zeigte 1,57 Promille, der Radfahrer brachte es auf 1,67 Promille. Die Polizei beendete sämtliche Fahrten, stellte teils die Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden und entließ alle Fahrer nach der veranlassten Blutprobe.

Festgenommener bestreitet Überfall

Marburg-Biedenkopf (ots) – Am Samstagmorgen, 21. August, gegen 04.45 Uhr, erschien blutend ein 33 Jahre alter Mann bei der Polizei in Marburg und gab an, zwischen 04 und 04.30 Uhr in der Carl-Orff-Straße durch einen ihm bekannten 34-Jährigen überfallen, geschlagen und verletzt worden zu sein. Während man im Krankenhaus die Verletzungen des Opfers versorgte, nahm die Polizei den 34-Jährigen widerstandslos in dessen Wohnung fest.

Der Mann bestritt den Vorwurf vehement, sodass der Polizei zu dem Geschehen in der Carl-Orff-Straße widersprüchliche Schilderungen vorliegen. Zur Klärung sucht die Polizei nach Zeugen. Wer war zur angegebenen Tatzeit in der Carl-Orff-Straße? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Das bei dem Überfall erbeutete Handy hat der Besitzer mittlerweile wieder. Es wurde durch die Kripo und das Opfer in der Nähe des beschriebenen Tatortes gefunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Vollsperrung der K 12 wegen Bergungsarbeiten nach Unfall

Burgholz/Emsdorf (ots) – Derzeit und bis voraussichtlich zwischen 12 und 13 Uhr ist die Kreisstraße 12 zwischen Rauschenberg und Emsdorf voll gesperrt. Grund sind aufwändige Bergungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem unbeladenen Sattelzug mit Auflieger.

Gegen 08.30 Uhr kam es zwischen Burgholz und Emsdorf kurz hinter Burgholz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Das Auto kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Straße ab und landete im Graben. Ein Rettungswagen brachte die ansprechbare Fahrerin zur Untersuchung der augenscheinlich nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Auch der Sattelzug, bestehend aus einer Zugmaschine, einem amerikanischen Truck, und einem leeren Sattelauflieger, kam von der Straße ab und erst im Graben zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Fahrzeugs und der örtlichen Gegebenheiten ist die Bergung aufwändig und macht die Vollsperrung notwendig. Rundfunkwarnmeldungen weisen auf die Sperrung und ein notwendiges weiträumiges Umfahren hin. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Scheunenbrand – Erksdorf gesperrt

Erksdorf (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache brannte heute Morgen (Montag, 23.08, gegen 06.30 Uhr) in der Torstraße eine Scheune. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus verhindern, sodass dieses weitestgehend unbeschädigt blieb. Durch den Brand gab es keinen Personenschaden. Tier waren ebenfalls nicht betroffen. In der Scheune standen verschiedene Maschinen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest.

Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg übernehmen die Ermittlungen. Die Polizei forderte durch Lautsprecherdurchsagen und mit Rundfunkwarnmeldungen die Anwohner wegen der erheblichen Rauchentwicklung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Erksdorf wegen der notwendigen Sperrung der Ortsdurchfahrt weiträumig zu umfahren. Das Feuer ist mittlerweile weitgehend gelöscht. Die Sperrung dauert nach wie vor an (Stand: 10 Uhr)

