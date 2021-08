Gießen: Mehrfach Frauen belästigt und begrapscht

(ots) – Am Samstagabend 21.08.2021 hat ein 29-jähriger Asylbewerber aus Kuwait mehrere Frauen sexuell belästigt und angefasst. Mehrere Zeuginnen hatten die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ein fremder Mann sie während ihres Besuches am Gießener Schwanenteich anfasste.

Im Zuge der Fahndung konnte der 29-jährige Asybewerber schnell gefasst werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Dieb einen Tag später geschnappt

(ots) – Eine Bildaufnahme eines Zeugen wurde einem 18-jährigen Algerier zum Verhängnis. Der Asylbewerber hatte am Freitagabend 20.08.2021 vor einer Eisdiele am Marktplatz ein Handy entwendet. Zeugen hatten der Polizei während der Anzeigenaufnahme ein Lichtbild, auf dem auch der mutmaßliche Dieb gezeigt wurde, zur Verfügung gestellt.

Einen Tag später bemerkte eine Streife der Gießener Polizei den Mann, der tags zuvor offenbar als Langfinger unterwegs war. Sie überprüften den Heranwachsenden und stellten bei ihm neben dem Handy noch weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Täter verletzen sich selbst

(ots) – Selbst verletzt haben sich ein 42-jähriger Marokkaner und ein 22-jähriger Algerier am Samstag 21.08.2021 gegen 20.45 Uhr, im Bereich “Zu den Mühlen”. Offenbar hatten die beiden Asylbewerber einen 18-jährigen Somalier aus einem eher belanglosen Grund angegriffen und mit Bierflaschen auf ihn eingeschlagen.

Die Flaschen zersprangen bei dem Angriff. Dabei schnitten sich die beiden Täter in die Hände. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Buseck: Polizei sucht Eigentümer von Roller

Beamte der Ermittlungsgruppe in Gießen suchen den Eigentümer eines motorisierten Zweirades. Der Roller vom Hersteller Benzhou Vehicle in der Farbe schwarz stand Anfang August vor dem Freibad in Großen-Buseck und wurde nach einem Zeugenhinweis sichergestellt. Aufgrund der festgestellten Spuren an dem Roller gehen die Ermittler davon aus, dass der Roller zuvor entwendet wurde. Das Zweirad wurde bislang nicht als gestohlen gemeldet. Vielleicht ist der Verlust auch noch nicht bemerkt worden. Ein Bild des Rollers ist beigefügt. Der Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen unter 0641/7006-0 zu melden.

Gießen: Wahlplakat angezündet

Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, wurde im Gleiberger Weg ein Wahlplakat angezündet. Eine Zeugin hatte das brennende Plakat festgestellt und die Polizei angerufen. Eine Person konnte sie nicht mehr erkennen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet führen zu Drogenfund

Bei Kontrollen im Gießener Stadtgebiet stellten Polizisten am Freitag geringe Mengen an Drogen sicher. In der Lahnstraße erwischten sie am Freitag gegen 15.45 Uhr einen 24-jährigen beim Drehen eines Joints und fanden bei ihm Marihuana. Auch bei einem 26-jährigen stellten die Beamten, nur eine halbe Stunde später, ebenfalls in der Jahnstraße Marihuana sicher. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine Streife der Bereitschaftspolizei Lich überprüfte gegen 18.00 Uhr in der Rodheimer Straße einen 45-jährigen Mann. Auch er musste sein Crack den Polizisten übergeben.

Gießen: Zigaretten in Klein-Linden entwendet

Mehrere Hundert Zigarettenschachteln haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen 21.08.202 im Heerweg in Klein-Linden entwendet. Die Täter gingen dabei sehr rabiat vor und verursachten einen Schaden von etwa 15.000 Euro. Sie schlugen die Zugangstüren zu dem Einkaufsmarkt offenbar mit einem Vorschlaghammer ein. Anschließend gingen die Täter offenbar zielgerichtet in den Bereich, indem die Zigaretten aufbewahrt werden.

Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sehr wahrscheinlich passierte die Tat gegen 01.30 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Perfide und dreist – Enkeltrickbetrüger erbeuten weit über 30.000 Euro

Gießen (ots) – Leider zum Erfolg kamen dreiste und perfide Betrüger, die eine 80-Jährige am Freitagnachmittag 20.08.2021 um ihr Erspartes brachten. Die Unbekannten hatten die Telefonnummer der Seniorin offenbar im Telefonbuch gefunden und die Frau zum ersten Mal am Freitagmittag angerufen. Vermutlich durch geschickter Gesprächsführung wurde schnell der Eindruck erweckt, dass es sich bei dem Anrufer um den Enkel der Gießenerin handelt.

Danach schilderte der “Enkel”, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe und die Sache ohne die Polizei regeln wolle. Er sei in Marburg und benötige, um das Ganze schnell abwickeln zu können, 27.000 Euro. Die ahnungslose Frau ging dann zu ihrer Hausbank und hob 30.000 Euro ab. Der Anrufer brachte die Frau dann auch noch dazu, ihren Schmuck zu sammeln.

Bis zur vereinbarten Übergabe wurde die 80-Jähriger weiter in der Leitung gehalten. Gegen 15.00 Uhr wurde die Frau auf die Straße dirigiert und übergab einer unbekannten das Bargeld und den Schmuck.

Die „Abholerin, die sich dabei im Bereich des Nahrungsberges aufhielt, soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und mit ca. 160 Zentimeter eher klein sein. Neben dunklen Haaren soll sie auffällig gebräunte Haut und einen aufrechten Gang haben.

Die Polizei sucht Zeugen, welche die Abholerin am Freitagnachmittag gesehen haben und der Polizei Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Codieraktion beim Stadtradeln

Pohlheim (ots) – Wie kann ich mein Fahrrad sinnvoll gegen Diebstahl schützen? Eine Möglichkeit ist zweifelsohne die Fahrradcodierung. Anlässlich der Veranstaltung zum Stadtradeln am 29. August 2021 lädt die Polizei Gießen alle Interessierten nach Watzenborn-Steinberg in die Ludwigstraße 33-35 ein.

Die Aktion findet in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr beim DRK hinter der Volkshalle statt. An dem Tag werden auch weitere Tipps rund um die Sicherung von Zweirädern gegeben.

Welchen Zweck verfolgt die Codierung?

Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Die Codierung ist für Sie kostenlos! Bitte bringen Sie das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Bitte seien Sie zu den Terminen pünktlich! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben.

Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich. Bedenken Sie bitte, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes notwendig ist!

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und etwa 15.400 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles von Sonntagfrüh auf der Landstraße 3286 zwischen Gießen und Biebertal. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein 27-Jähriger auf der Landstraße in Richtung Biebertal mit seinem OKW von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und mehreren Verkehrsschildern. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ein Unternehmen schleppte den PKW ab.

Pohlheim: Mit über ein Promille Unfall gebaut

1,67 Promille zeigte der Alkoholtester auf dem Display nach einem Unfall von Sonntagfrüh auf der Landstraße 3133 zwischen Langgöns und Holzheim bei einem 30-Jährigen PKW Fahrer an. Der Mann war gegen 02.00 Uhr mit seinem Jaguar in Richtung Holzheim unterwegs. Kurz nach der Einmündung Richtung Grüningen kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und schleuderte wiederum in den gegenüberliegenden Graben. Die Beamten nahmen den Fahrer zwecks Blutentnahme mit auf die Wache und stellten seinen Führerschein sicher.

Langgöns: Unfallflucht in Lang-Göns

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Opel in der Ahornstraße in Lang-Göns. Der blaue Viva stand dort zwischen 04.00 Uhr am Montag (16. August) und 01.00 Uhr am Freitag (20. August). Der Schaden am rechten Außenspiegel wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Parkplatzrempler I

Offenbar bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Rothweg touchierte ein Unbekannter einen Opel. Der graue Astra stand dort am Samstag (21. August) zwischen 11.45 und 12.30 Uhr. Der Schaden an den Türen auf der linken Seite des Fahrzeuges wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler II

Trotz Schaden von 1.500 Euro an einem Polo fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße “Neue Bäue” einfach weiter. Der schwarze Kleinwagen stand dort am Donnerstag (19. August) zwischen 11.00 und 11.35 Uhr auf dem Parkplatze eines Supermarktes. Der Besitzer stellte nach seinem Einkauf den Schaden an der rechten Seite des Fahrzeuges fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Beim Wendemanöver PKW touchiert

In der Karlsstraße in Rodheim-Bieber touchierte der Fahrer eines LKW-Gespann aus Schleswig-Holstein einen geparkten PKW Opel. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 04.00 Uhr. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

