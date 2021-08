Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Flüchtiger Täter festgenommen

Wolfhagen-Wenigenhasungen (ots) – Folgemeldung 23.08.2021 – Am Samstagnachmittag 21.08. nahmen Streifen der Polizeistation Wolfhagen den Mann bei Wolfhagen-Wenigenhasungen fest. Der 25-Jährige steht im dringenden Verdacht, dem 29-jährigen Opfer am Donnerstagnachmittag 19.08.2021 gegen 14:50 Uhr auf einem Feldweg am Ende der Lessingstraße die schweren Verletzungen mit einem Messer zugefügt zu haben.

Der 25-Jährige geriet durch die Auswertung von Beweismitteln, Vernehmungen und Zeugenhinweise in den Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Kassel beantragte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Nach seiner Vorführung sitzt der 25-Jährige nun in Haft.

Das Tatmotiv und der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sich das Opfer und der Tatverdächtige persönlich bekannt.

Erstmeldung 20.08.2021:

(ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen 2 Männern auf einem Feldweg in Wolfhager Ortsrandlage endete am Donnerstagnachmittag 19.08.2021 für einen 29-Jährigen mit Stichverletzungen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß vom Tatort. Der 29-Jährige aus Wolfhagen musste zur Behandlung der schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Auseinandersetzung, deren Hintergründe bislang noch ungeklärt sind, auf einem Feldweg am Ende der Lessingstraße gegen 14:50 Uhr ereignet. Dort war der 29-Jährige von dem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden.

Ein Anwohner war durch Hilferufe auf den verletzten Mann aufmerksam geworden und hatte den Täter noch in Richtung der Feldgemarkung Bründersen flüchten sehen. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Eine anschließend eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit zahlreichen Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Brandstiftung – Altpapiertonnenbrand greift auf Hotelfassade über – Zeugen gesucht

Baunatal-Innenstadt (ots) – Das Feuer von 3 vorsätzlich in Brand gesetzten Altpapiertonnen griff in der Nacht von Freitag auf Samstag 21.08.2021 in der Innenstadt auf ein angrenzendes Hotel über. Der Sachschaden an der Fassade des Gebäudes beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Auch die Papiertonnen brannten komplett ab. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die brennenden Papiertonnen im Bereich “An der Stadthalle” waren Feuerwehr und Polizei gegen 2:35 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf die Fassade des angrenzenden Hotels übergegriffen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West deutet alles darauf hin, dass die Altpapiertonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern brachte keinen Erfolg.

Bereits am Sonntag 15. August gegen 4:00 Uhr, hatten in unmittelbarer Nähe 6 Altpapiercontainer und eine Hecke vor einem Wohnblock “An der Stadthalle” gebrannt. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Ob beide Fälle auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bisher nicht bekannt.

Die ermittelnden Beamten des K 11 bitten Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Bränden gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Scheiben am Bahnhof Rengershausen beschädigt

Baunatal-Rengershausen (ots) – Bislang Unbekannte beschädigten im Bahnhof Baunatal-Rengershausen zwei Scheiben des Warteunterstandes am Gleis 1. Bundespolizisten stellten die Beschädigung letzten Samstag (21.8.) im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung fest. Der angerichtete Schaden wird auf rund 1.500 EUR geschätzt.

Die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Beschädigungen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

