Karlsruhe-Rüppurr – Kleintransporter wird an Bahnquerung rückwärts gesetzt und kollidiert mit Bahn

Karlsruhe (ots) – Der 27-jährige Fahrer eines 3,5-Tonners hatte sich am Montag

gegen 08.10 Uhr an der Ampel der Pfauenstraße beziehungsweise Herrenalber Straße

offenbar falsch eingeordnet und fuhr daher an roter Ampel nochmals rückwärts.

Allerdings geriet er dabei wieder in den Gleisbereich des Bahnübergangs

„Tulpenstraße“ und wurde von einer gleichzeitig querenden Straßenbahn erfasst,

die vom Albtal kommend in Richtung der Stadtmitte unterwegs war.

Verletzte gab es nicht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von

insgesamt mindestens 30.000 Euro. Die Bahnstrecke konnte kurz nach 09.00 Uhr

wieder freigegeben werden.

Karlsruhe – 24-Jähriger wurde geschlagen und getreten

Karlsruhe (ots) – Auf der Turmbergplattform kam es am Samstag gegen 04.00 Uhr zu

einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und einem bislang

Unbekannten. Unvermittelt erhielt der 24-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht

und stürzte zu Boden. Der Unbekannte versetzte ihm dann einen Tritt gegen den

Kopf und zwei weitere Faustschläge ins Gesicht. Als der Täter und seine

Begleiter mitbekamen, dass von Zeugen die Polizei verständigt wurde, flüchten

sie über die dortige Treppe. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen

erfolglos.

Karlsruhe – Bei Gewahrsamnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots) – Eine Streife wurde am Samstag gegen 10.00 Uhr wegen eines

Ladendiebstahls zu einem Einkaufsmarkt in der Theodor-Rehbockstraße gerufen. Bei

der Feststellung der Personalien verhielt sich der 39-jährige stark

alkoholisierte Tatverdächtige unkooperativ und aggressiv. Zur Durchsuchung

seiner Person mussten ihm kurzzeitig Handschließen angelegt werden. Im Anschluss

wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam. Aufgrund des

aggressiven Verhaltens wurde eine Streife mit Diensthund angefordert. Da sich

der 39-Jährige weiterhin weigerte dem Platzverweis Folge zu leisten, wurde er

mit Unterstützung des Diensthundes, der einen Maulkorb trug, zu Boden gebracht

und geschlossen. Hierbei wehrte sich der Beschuldigte vehement und trag gegen

den Diensthund und die Beamten. Er wurde schließlich in die

Gewahrsamseinrichtung beim Polizeipräsidium gebracht.

Karlsruhe – 49-Jähriger leistet erheblichen Widerstand und wird von Diensthund verletzt

Karlsruhe-Grünwinkel (ots) – Erhebliche Verletzungen erlitt ein 49 Jahre alter

Mann am Sonntagnachmittag im Zuge seiner Widerstandshandlungen durch den Biss

eines Polizeidiensthundes. Der Mann trug eine stark blutende Verletzung am

Oberarm davon und musste unter Einsatz von Notarzt und Rettungsteam zur

stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Beamten waren gegen 15.30 Uhr wegen häuslicher Gewalt nach Grünwinkel

gerufen worden. Der 49-jährige hatte offenbar zuvor seine Frau mit erheblicher

Intension bedroht. Als die eingesetzten Polizisten den unter Alkohol stehenden

Mann festnehmen wollten, wehrte er sich heftig, worauf der Diensthund zur

Durchsetzung der Maßnahme zum Einsatz kam.

Karlsdorf-Neuthard – Trio überfällt Tankstelle

Karlsdorf-Neuthard – Drei maskierte, mit einem Baseballschläger und

Schlagstock bewaffnete sowie mit Sturmhauben maskierte Täter haben am Sonntag

gegen 03.45 Uhr eine in der Neuwiesenstraße in Karlsdorf gelegene Tankstelle

überfallen. Das noch unbekannte Trio erbeutete lediglich Münz- und Scheingeld im

mittleren dreistelligen Eurobereich. Die in der Folge eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ergebnislos.

Die Täter zwangen die 21 Jahre alte Bedienstete im Verkaufsraum, die Kasse zu

öffnen. Die Beute verstauten sie in einem mitgeführten schwarzen Rucksack und

flüchteten in Richtung der Neuwiesenstraße. Die junge Frau blieb bei dem

Überfall zumindest äußerlich unverletzt.

Alle drei Täter werden auf ein Alter von 18 bis 25 Jahren und einer Größe von

170 bis 175 cm geschätzt.

Einer der Männer trug einen schwarzen Pulli der Marke „Nike“ mit weißer

Aufschrift sowie eine schwarze Hose der Marke „Adidas“ mit den dafür typischen

weißen Streifen.

Der zweite Täter trug gleichfalls ein schwarzes Oberteil mit schwarzer Hose und

seitlich einem dicken weißen Streifen, dazu schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Ein weiterer Komplize trug eine schwarze „Zip-Jacke“ der Marke „Adidas“ mit

weißen Streifen an den Schultern, eine schwarze Hose nebst weißen Schuhen der

Marke „Nike“.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen inne und bittet

um Zeugenhinweise.

Insbesondere zwei Personen werden in diesem Zusammenhang gebeten sich zu melden:

Insbesondere ein Mann, der sich bis gegen 02.40 Uhr am Spielautomat aufhielt und

eine Frau, die geraume Zeit vor der Tat Zigaretten kaufte.

Zeugenmeldungen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555

entgegen.

Bretten – Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall

verursacht

Karlsruhe – Ein Zeuge verständigte am Sonntag gegen 04.00 Uhr die Polizei,

da ein Pkw auf der Georg-Wörner-Straße gegen eine Mauer gefahren sei. Der

23-jährige Fahrer montierte beide Kennzeichen an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw

ab und versteckte sie in einem nahegelegenen Gebüsch. Anschließend ging er

davon. Eine Streife konnte den erheblich alkoholisierten 23-Jährigen unweit des

Unfallorts vorläufig festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,6 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin

ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Pkw musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Einen Verkehrsunfall mit einem geschätzten Sachschaden von

24.000 Euro verursachte ein alkoholisierter 61-Jähriger am Samstagmittag in

Oberreut. Der Mann stieg gegen 11.30 Uhr im Bereich des Wendehammers der

Rudolf-Breitscheid-Straße in seinen Pkw und fuhr los. Hierbei prallte er gegen

den davor geparkten Pkw und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten Lkw.

Anschließend fuhr er an den beiden Fahrzeugen vorbei und kollidierte mit einem

auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme

stellten die Beamten die Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,9 Promille. Nach einer

Blutentnahme wurde sein Führerschein in Verwahrung genommen. Das Fahrzeug des

Unfallverursachers und ein weiterer Pkw mussten abgeschleppt werden.

Bruchsal – 33-Jähriger bei Auseinandersetzung in Lokal schwer verletzt

Bruchsal – Wohl im Zuge eines Streits wurde am Samstag gegen 23.10 Uhr in

einem Café der Kaiserstraße in Bruchsal ein 33 Jahre alter Mann durch einen

Fausthieb schwer verletzt. Er kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in

ein Krankenhaus.

Im Zuge der Polizeifahndung stellten die Einsatzkräfte drei Männer im Alter von

21, 22 und 28 Jahren, wobei der 28-Jährige offenbar als Beschuldigter in

Betracht kommt.

Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich der erheblich

alkoholisierte 33-Jährige vor dem Ereignis an den Tisch der drei ermittelten

Männer gesetzt. Während einer Unterhaltung habe der 33-Jährige von dem

Beschuldigten einen derartigen Faustschlag erhalten, dass er bewusstlos zu Boden

ging.

Das Trio verließ anschließend die Lokalität, während andere Anwesende dem

Verletzten erste Hilfe leisteten und die Rettungsdienste verständigten. Unter

Einsatz eines herbeigeeilten Notarzt-Teams wurde der 33-Jährige schließlich in

die Klinik gebracht.

Als Motiv dieses Angriffs führte der Beschuldigte an, sich von dem 33-Jährigen

bedroht gefühlt zu haben. Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Fall der

Bezirksdienst des Polizeireviers Bruchsal.

Karlsruhe – Psychisch auffälliger Mann zeigt sich entblößt vor Kind und wird bei Fahndung vorläufig festgenommen

Karlsruhe-Weststadt – Ein erheblicher alkoholisierter und psychisch

auffälliger 45 Jahre alter Mann hat sich am Samstag gegen 13.05 Uhr im Bereich

der Kaiserallee entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert, als ihn ein

13-Jähriger passierte, der dort in Begleitung seines Vaters zu Fuß unterwegs

war.

Bei der nach Anzeigenerstattung in die Wege geleiteten Polizeifahndung konnte

ein 45-jähriger Beschuldigter im Bereich der Kaiserallee/Rheinhold-Frank-Straße

vorläufig festgenommen werden. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige blieb

bis zu seiner Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Mit der weiteren Bearbeitung

ist nunmehr das für Sexualstraftaten zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizei

beschäftigt.

Stutensee – Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbrüchen

Stutensee-Friedrichstal – Am vergangenen Wochenende drangen bislang

unbekannte Täter in bislang vier bekanntgewordenen Fällen in Einfamilienhäuser

in Stutensee-Friedrichstal ein. Betroffen war insbesondere die Berliner Allee

mit drei Reihenhäusern sowie die Schillerstraße. Der oder die Täter öffneten

gewaltsam Fenster oder Terrassentüren und suchten in den Häusern nach

Wertgegenständen. In einem Fall drangen die Einbrecher über die Kellertür ein.

Insbesondere erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Neun Autos in der Nacht zum Samstag aufgebrochen – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-West – An insgesamt neun Fahrzeugen wurden in der Nacht zum

Samstag die Seitenscheiben eingeworfen. Offenbar hatten es Diebe auf die im

Innern aufbewahrten Wertsachen abgesehen, machten aber keine nennenswerte Beute.

Dennoch schlägt ein Aufbruchschaden von mehreren Tausend Euro zu Buche.

Betroffen waren vier Autos in der Steubenstraße, zwei in der Rheinstraße,

weitere zwei in der Nibelungenstraße und eines in der Stößerstraße.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Randalierende Eishockeyfans sorgen für Polizeieinsatz

Karlsruhe – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am vergangenen Samstag

am Bahnhof in Blankenloch (Stutensee). Gegen 20:45 Uhr wurde die

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe darüber informiert, dass sich in der S9 von

Karlsruhe nach Mannheim ca. 15 Eishockeyfans befinden, welche sich unfriedlich

verhalten und in Höhe Blankenloch grundlos die im Zug vorhandene Notbremse

betätigt hätten.

Der Bahnhof Blankenloch wurde daraufhin von mehreren Streifen des

Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

angefahren.

Von allen im Zug befindlichen Eishockeyfans wurde zur weiteren Gefahrenabwehr

die Identität festgestellt und ein Strafverfahren wegen Missbrauch von

Notrufeinrichtungen eingeleitet.

Der Täter in Bezug auf den missbräuchlichen Gebrauch von Notrufeinrichtungen

konnte vor Ort zwar nicht unmittelbar festgestellt werden, jedoch erhofft sich

die Bundespolizei durch die in der S9 vorhandenen Videoaufzeichnungen den Täter

identifizieren zu können.

Aufgrund des ausgelösten Polizeieinsatzes hatte die S9 schließlich eine

Verspätung von 61 Minuten

Bundespolizisten belogen: 416 Tage Haft für 38-Jährigen

Karlruhe – Nachdem ein 38-Jähriger am vergangenen Freitag im Rahmen einer

Personenkontrolle eine Streife der Bundespolizei über seine wahre Identität

täuschte, wurde er zur Verbüßung einer noch ausstehenden Freiheitsstrafe von 416

Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der aus dem Raum Freudenstadt stammende Mann wurde gegen 14:30 Uhr durch Beamte

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe im Hauptbahnhof Karlsruhe kontrolliert.

Gegenüber den Beamten gab der 38-Jährige an, keine Ausweispapiere mit sich zu

führen. Die daraufhin gemachten Angaben zu seiner Person erschienen den Beamten

nicht glaubwürdig, weshalb der Mann nach Ausweispapieren durchsucht wurde.

In der mitgeführten Geldbörse fanden die Beamten den angeblich nicht

mitgeführten Personalausweis des Deutschen.

Der Grund der falschen Namensangabe war nach Überprüfung der nun vorhandenen

Personalien im polizeilichen Fahndungssystem schnell ersichtlich.

Das Amtsgericht Reutlingen hatte den Mann 2019 wegen Diebstahls zu einer

Freiheitsstrafe verurteilt. Diese wollte der Delinquent offensichtlich nicht

antreten, weshalb er durch die Staatsanwaltschaft Tübingen zur Festnahme

ausgeschrieben wurde.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er nun zur Verbüßung der Freiheitsstrafe

von 416 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal eingeliefert.

Karlsruhe – Frau tätlich angegangen / Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Sonntag, gegen 03.45 Uhr, hielt sich eine 18-jährige Frau

als Passantin im Bereich der Hirschstraße, zwischen der Amalien- und

Sophienstraße, auf. Es näherte sich ihr dann ein bislang unbekannter Mann von

hinten und zog die junge Frau in den Flur bzw. die Einfahrt eines dortigen

Anwesens. Der unbekannte Angreifer hob der Geschädigten dabei mit einer Hand den

Mund zu und packt sie mit der anderen Hand am Oberkörper. Der Frau gelang es

dann sich durch Beißen und Tritte zu befreien und nach draußen auf die

Hirschstraße zu flüchten. Der Täter ging daraufhin auf der Hirschstraße in

Richtung Sophienstraße flüchtig. Was der unbekannte Mann letztlich beabsichtigte

ist nicht klar, er konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre, arabisches Erscheinungsbild, Dreadlocks, schwarzes Oberteil, rote

Jacke, kurze Jeanshose. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer

0721/6663311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Innenstadt – Mit Messer gedroht-Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe – Bereits in einer in Richtung Spöck fahrenden Straßenbahn der

Linie 2 geriet ein 57-jähriger Mann am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit einer

4-köpfigen Gruppe Jugendlicher in Streit, ohne dass die Jugendlichen hierfür

offensichtlich einen Anlass geboten haben. Letztlich zog der Mann ein

Klappmesser und fuchtelte mit dem geschlossenen Messer unter drohenden Aussagen

in Richtung der Jugendlichen. In der Bahn kam es schließlich zu verängstigten

Reaktionen bei anderen Fahrgästen, die den Straßenbahnführer zum Stoppen der

Bahn und zum Öffnen der Türen veranlasste. Noch während nun der

Straßenbahnführer außerhalb der Bahn von der männlichen Person bedroht wurde,

wurde eine Polizeistreife auf den Sachverhalt aufmerksam. Der Drohende, der sich

jetzt auch gegen die Polizeibeamten richtete, konnte nur durch den Einsatz von

Reizstoff zum Ablegen des Messers bewegt und in der Folge festgenommen werden.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Mannes wurde eine fachärztliche

Untersuchung veranlasst.

Zur Klärung des in machen Phasen noch etwas unklaren Sachverhaltes werden Zeugen

und Geschädigte, insbesondere die Gruppe Jugendlicher aus der Bahn, gesucht.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721 666

3311