Mannheim: 24-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, am Freitag, 20.08.2021 in Mannheim einen

räuberischen Diebstahl begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll gegen 15 Uhr ein Kaufhaus am Paradeplatz aufgesucht

haben, dort mehrere Parfümflaschen im Wert von rund 400 Euro in seine

mitgebrachte Tragetasche verstaut und anschließend die Geschäftsräume, ohne zu

bezahlen, verlassen haben. Er wurde jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet

und am Ausgang angesprochen. Er soll daraufhin dem Detektiv eine Flasche gegen

die Brust gedrückt haben und sei anschließend mit dem übrigen Parfum geflüchtet.

Der Detektiv folgte dem Flüchtenden und konnte ihn einholen. Dieser soll seinem

Verfolger schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und seine Flucht

fortgesetzt haben. Ein weiterer auf die Situation aufmerksam gewordener

Ladendetektiv folgte dem 24-Jährigen anschließend weiter und konnte ihn

schließlich am Marktplatz einholen. Der Tatverdächtige soll dort noch versucht

haben, mit der Tasche nach dem Detektiv zu schlagen, woraufhin dieser dem

24-Jährigen die Tasche entreißen konnte. Der Beschuldigte wurde letztendlich

durch eine verständigte Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

festgenommen.

Gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des

Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt dauern an.

Mannheim-Neckarstadt: 19-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Fahrer unter Drogeneinfluss und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Mannheim-Neckarstadt – Ein 19-jähriger Autofahrer wollte sich am frühen

Montagmorgen im Stadtteil Neckarstadt einer Polizeikontrolle entziehen und

flüchtete vor der Polizei. Der Skoda fiel einer Polizeistreife gegen 4.30 Uhr in

der Eisenlohrstraße auf. Nachdem das Fahrzeug den Streifenwagen passiert hatte,

schaltete der Fahrer das Licht aus und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in

Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Polizeibeamten folgten daraufhin dem

Flüchtenden. Dieser raste durch den Stadtteil Neckarstadt, über die

Kurpfalzbrücke durch die Oststadt, bis das Fahrzeug am Hans-Reschke-Ufer

schließlich gestoppt werden konnte. Während der Flucht missachtete der

19-Jährige mehrere rote Ampeln, fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120

km/h und führte riskante Fahrmanöver durch, um zu verhindern, dass er durch die

Beamten überholt wurde. Am Hans-Reschke-Ufer musste er schließlich wegen der

dortigen Sperrpfosten anhalten. Er verließ daraufhin fluchtartig das Fahrzeug

und rannte in Richtung Neuostheim davon. Durch einen Polizeibeamten konnte er

schließlich eingeholt werden. Gegen seine Festnahme setzte er sich zur Wehr,

konnte jedoch überwältigt und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht

werden. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab keinen Befund, ein Drogentest

reagierte jedoch auf Amphetamin, Kokain und Cannabis. Ihm wurde anschließend

eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass

der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug ohne

Wissen des Fahrzeughalters in Betrieb genommen worden war. Das Fahrzeug wurde

sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter Drogeneinfluss,

Verdacht des Drogenbesitzes, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstands gegen

Polizeibeamte ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf

freien Fuß entlassen.

Gegen einen 21-jährigen Mitfahrer wird wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines

Kraftfahrzeugs ermittelt, da er die Fahrzeugschlüssel ohne Wissen des Halters an

sich genommen und an den 19-jährigen Fahrer weitergegeben hatte.

Mannheim-Rheinau: Alkohol und Spülmittel aus Kellerraum entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau – Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Samstagabend

und Sonntagnachmittag aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der

Hockenheimer Straße mehrere Flaschen Wodka und Spülmittel entwendet. Der

Unbekannte gelangte über die unverschlossene Hauseingangstür in das

Mehrparteienhaus und beschädigte mit einem Bolzenschneider das Schloss eines

Kellerabteils. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 80 Euro.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter

geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau (Tel.:

0621/83397-0) in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit 20.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Rheinau – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 23:30

Uhr an der Kreuzung Rhenaniastraße / Edinger Riedweg. Ein 18-Jähriger

Ford-Fahrer befuhr den Edinger Riedweg in Richtung Rhenaniastraße und wollte an

der Kreuzung geradeaus in Richtung Schwetzinger Landstraße fahren, als er im

Kreuzungsbereich mit einem 41-Jährigen Hyundai-Fahrer, welcher aus der

Rhenaniastraße kommend ich Richtung Rheinau-Süd unterwegs war, kollidierte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund

20.000 EUR.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Täter sollen Betrunkenen beraubt haben – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr sollen zwei unbekannte

Täter im Quadrat S2 einen 57-jährigen Mann ausgeraubt haben. Nach Angaben des

stark betrunkenen Opfers sollen zwei dunkelhäutige Männer den 57-Jährigen

geschlagen und gegen eine Hauswand gedrückt haben. Im Anschluss habe einer der

beiden Täter dem Opfer eine Umhängetasche entrissen, wonach die Beiden in

unbekannte Richtung geflohen sein sollen. Verletzt wurde das Opfer nicht. Eine

sofort eingeleitete Fahndung verblieb erfolglos. Zeugen, die die Tat beobachtet

oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarau – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Donnerstag,

16:15 Uhr, und Samstag, 11:15 Uhr in der Steubenstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte den auf Höhe der Hausnummer 92 geparkten Kia Rio und

entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seiner Feststellungspflicht

nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 5.000EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu

melden.

Mannheim/Jungbusch: Dixi Toiletten auf dem Gelände einer Tankstelle in Brand geraten – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Am Sonntagmorgen, gegen 08.10 Uhr, kam es zu einem

Feuerwehreinsatz in der Hafenstaße. Ersten Feststellungen zufolge geriet ein

Kunststoff-Toilettenhäuschen in Vollbrand, welches auf der Rückseite eines

Tankstellengebäudes aufgestellt war. Der Brand dieser mobilen Sanitäreinrichtung

griff sofort auf ein weiteres, danebenstehenden WC-Häuschen über, wodurch es

zusätzlich zu einer starken Rauchentwicklung kam. Trotz des sofortigen

Löscheinsatzes der Mannheimer Feuerwehr drangen die entstandenen Rauchgase über

eine Dachfuge in den Innenbereich des Verkaufsraums der Tankstelle und

verrauchten dort das gesamte Gebäude und Warensortiment. Durch die zuvor

durchgeführte Evakuierung der Tankstellenmitarbeiter kam es zu keinem

Personenschaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen, die zum Brand sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel. 0621/12580, in

Verbindung zu setzen.

Mannheim/Neckarau: Beim Auffahren auf die Casterfeldstraße Vorfahrt missachtet – 10 000,- Euro Sachschaden

Mannheim – Am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger

VW-Fahrer einen parallel zur Casterfeldstraße verlaufenden Zubringer. An der

Einmündung zur Casterfeldstraße wollte der 60-Jährige auf diese auffahren und

übersah hierbei den Mazda eine 47-Jährigen, der den rechten Fahrstreifen in

Richtung Rheinau befuhr und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuglenker blieben

unverletzt. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe

von ca. 10 000,- Euro.

Mannheim/Jungbusch: Dixi Toiletten auf dem Gelände einer Tankstelle in Brand geraten – Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim – Am Sonntagmorgen, gegen 08.10 Uhr, gerieten zwei Dixi Toiletten

auf dem Gelände einer in der Hafenstraße befindlichen Tankstelle in Brand. Die

Flammen drohen auf das Gebäude überzugreifen. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr

und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine

Erkenntnisse vor.