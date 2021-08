Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug zerkratzt – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag

ein Fahrzeug in der Scheffelstraße in Wiesloch zerkratzt und einen Sachschaden

von rund 10.000 Euro verursacht. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes

gegen 1.30 Uhr in der Scheffelstraße geparkt und kehrte um 7 Uhr zu seinem

Fahrzeug zurück. Als er an sein Auto herantrat bemerkte er, dass es ringsum mit

einem scharfen Gegenstand zerkratzt wurde. Zeugen, welche Hinweise zur

Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch (Tel.: 06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

St Leon-Rot / A5: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen – mehrere Verletzte

St Leon-Rot – Am Sonntag gegen 19:30 Uhr kam es auf der A5 bei St Leon-Rot

in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten

Fahrzeugen, wobei sich vier Personen verletzten. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer

erkannte das Ende eines Staus auf dem rechten Fahrstreifen zu spät, fuhr auf

einen bereits stehenden VW auf und schob diesen auf einen Mercedes. Durch die

Wucht des Aufpralls verletzten sich die 28-jährige Beifahrerin des BMWs, ein

9-jähriges Kind aus dem VW sowie die 44-jährige Fahrerin und die 33-jährige

Beifahrerin des Mercedes leicht. Der Sachschaden wird auf mehr als 35.000 Euro

geschätzt. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme

war der rechte Fahrstreifen bis 20:45 Uhr gesperrt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei vor Gaststätte – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr kam es

in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Eberbach zu einem Handgemenge, bei

dem mehrere Personen verletzt wurden. Auslöser könnte ein missverstandener

Streich eines 39-Jährigen gewesen sein. In der Folge entwickelte sich eine

Schubserei, welche sich nach außen vor die Gaststätte verlagerte und in einer

Schlägerei zwischen mehreren alkoholisierten Beteiligten mündete. Ein

26-Jähriger erlitt einen Nasenbeinbruch. Bei einem 36-Jährigen wurde eine

geschwollene Nase festgestellt. Einem weiteren Beteiligten wurde das Hemd

zerrissen und der Hals verkratzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen

Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach (Tel.: 06271/9210-0)

in Verbindung zu setzen.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: 33-Jähriger nach Angriff eines Polizisten festgenommen

Wiesloch – Am Sonntag gegen 11 Uhr störte ein 33-Jähriger massiv einen

Polizeieinsatz im Habichtweg, schlug nach einem Polizisten und wurde

anschließend festgenommen. Als eine Polizeistreife im Habichtweg einen Einsatz

wegen einem Gewaltdelikt hatte, kam der 33-Jährige an die Einsatzörtlichkeit, da

dessen Lebensgefährtin in den laufenden Polizeieinsatz verwickelt war. Mehrfach

störte er massiv die Einsatzmaßnahmen, beleidigte einen Polizeibeamten und

missachtete einen Platzverweis. Anschließend sollte er mit Zwang vom Einsatzort

verbracht werden. Unvermittelt versuchte der Mann einem Beamten ins Gesicht zu

schlagen, woraufhin dieser festgenommen wurde. Auch gegen die Festnahme wehrte

sich der Störer erheblich und verletzte einen Polizisten leicht. Nachdem die

polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann wieder gehen. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte,

Beleidigung sowie des Nichtbefolgens eines Platzverweises. Weiterhin muss er

damit rechnen, die Kosten des wegen ihm verursachten Einsatzes zu tragen.

Rockenau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradsturz nach Herzinfarkt

Rockenau/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 40-jähriger Radfahrer ist am Samstag um

kurz nach 15 Uhr in der Rockenauer Straße nach einem Herzinfarkt von seinem

Fahrrad gestürzt. Herbeigeeilte Ersthelfer konnten den Einsatzkräften später

berichten, wie der Mann plötzlich und ohne jegliche Beteiligung anderer

Verkehrsteilnehmer vom Fahrrad fiel. Durch den Rettungsdienst und den Notarzt

wurde vor Ort ein Herz-Kreislaufstillstand festgestellt, weshalb der Mann sofort

wiederbelebt werden musste. Im Anschluss wurde der Fahrradfahrer zur weiteren

Behandlung in eine nahegelegene Klinik verlegt.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit dem Motorrad gefahren

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von Drogen

und Trunkenheit im Straßenverkehr sind das Ergebnis einer Verkehrskontrolle vom

Samstagnachmittag in der Rauenberger Straße in Dielheim. Die Beamten des

Polizeirevier Wiesloch versuchten den Fahrer eines Motorrads gegen 14:45 Uhr

anzuhalten. Nachdem der 57-jährige Mann zunächst nicht auf die Anhaltesignale

der Beamten reagiert hatte, konnte er schließlich in der Rauenberger Straße

gestoppt werden. Im späteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurden bei dem

Fahrzeugführer drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest

ergab schließlich Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Marihuana und Kokain.

Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, welche nun

Aufschluss über den Grad der Beeinflussung geben wird. Da der Mann für sein

Kraftrad außerdem keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte und bei der Durchsuchung

seiner Wohnung rund drei Gramm Marihuana aufgefunden wurden, erwarten ihn nun

weitere Strafverfahren.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Flurschaden verursacht und weggefahren – Zeugenaufruf

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis – Ein bisher unbekannter Autofahrer geriet am

Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Industriestraße in Bammental, auf Höhe des

Bahnhofs, in den Grünstreifen und verwüstete dadurch mehrere Sträucher der

Gemeinde. Der Flüchtige soll einen dunklen BMW gefahren haben. Zeugen konnten

beobachten, wie der Fahrzeugführer von Wiesenbach in Richtung Gauangelloch fuhr

und dort plötzlich von der Fahrbahn abkam. Durch den Aufprall mit dem Gebüsch

wurde das Fahrzeug erheblich im Frontbereich beschädigt. An der Unfallstelle

aufgefundene Fahrzeugteile des Verursachers werden nun im Rahmen der

Ermittlungen untersucht. Weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet

haben oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können,

werden gebeten das Polizeirevier Neckargemünd (Tel.: 06223/9254-0) zu

kontaktieren.

Neckargemünd / Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autofahrer in kurzer Zeit unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Neckargemünd – Am Sonntagmittag zogen Beamte des Polizeireviers

Neckargemünd in Schönau sowie in Neckargemünd zwei Autofahrer aus dem Verkehr,

die unter dem Einfluss von Drogen standen. In Neckargemünd stellten die

Polizeibeamten um kurz vor 13 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle eines 32-jährigen

Autofahrers in der Wiesenbacher Straße fest, dass dieser körperliche

Auffälligkeiten aufwies, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein Urintest bestätigte schließlich den Verdacht und reagierte positiv auf THC

(Marihuana). In Schönau auf der L535 stoppten die Polizisten um 14:25 Uhr einen

27-jährigen Mazdafahrer, bei welchem ein Urintest positiv auf Amphetamin

reagierte. Auch dieser wies deutliche körperliche Anzeichen auf, die im Voraus

auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Beide Autofahrer mussten zur

Blutentnahme mit zum Polizeirevier. Bis zum Wiedererlangen der Fahrtüchtigkeit

wurden deren Autoschlüssel sichergestellt. Sie müssen nun mit einem Fahrverbot

rechnen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug fährt in Brückengeländer – rund 9.000EUR Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 19:30 Uhr in der Überführungsstraße. Ein 52-Jähriger BMW-Fahrer befuhr die

Überführungsstraße in Fahrtrichtung Hockenheim-Talhaus. Auf Höhe der Brücke,

welche über den Gartenschaupark, sowie die B39 führt, verlor der Fahrer aus

bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in

das Brückengeländer. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am PKW

entstand ein Sachschaden von ca. 6.000EUR, am Brückegeländer ein Schaden von

rund 3.000EUR.

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Pressemitteilung Nr. 2

Neulußheim – Durch ein Ausweichmanöver geriet ein 20-jähriger mit seinem

BMW, zwischen Neulußheim und Waghäusel, in den Gegenverkehr und kollidierte dort

mit dem OPEL eines 32-jährigen. Der BMW wurde durch eine dortige Schutzplanke

gestoppt. Bei dem Aufprall wurde der Unfallverursacher und zwei seiner Mitfahrer

leicht sowie ein Mitfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der

32-jährige OPEL Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein angeforderter

Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die verletzten Personen wurden in

umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen und der Schutzplanke

entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8500 Euro. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die L560 im

betreffenden Teilstück ab 16.45 Uhr voll gesperrt und konnte erst um 21.15 Uhr

wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund des mäßigen

Verkehrsaufkommen entstand kein größerer Rückstau.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit meheren Fahrzeugen – L560 voll gesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr,

ereignete sich auf der L560 zwischen Neulußheim und Waghäusel ein schwerer

Verkehrsunfall mit meheren Fahrzeugen. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt.

Rettungshubschrauber im Einsatz.

Vermisstensuche beendet – 20-jährige Jennifer B. wohlauf angetroffen

Wiesloch/Obrigheim/Kaiserslautern/Koblenz/Speyer – Die

Öffentlichkeitsfahndung nach der 20-jährigen Jennifer B. ist erledigt. Die seit

dem 01.08.2021 vermisste Jennifer B. meldete sich zunächst selbst bei der

Polizei und konnte anschließend durch eine Streife wohlauf angetroffen werden.

Hinweis an die Medienvertreter: Wir bedanken uns für die Unterstützung der

Fahndungsmaßnahmen durch Ihre Veröffentlichungen. Gleichzeitig bitten wir, die

Lichtbilder der Frau nicht mehr zu verwenden und das Bildmaterial zu löschen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 1,18 Promille über Rot gefahren und Streifenwagen die Vorfahrt genommen

Weinheim – Am Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, befanden sich Beamte des

Polizeireviers Weinheim auf Streifenfahrt in Weinheim. Als diese an der

Einmündung Bergstraße/Birkenauertalstraße bei Grünlicht in den

Einmündungsbereich einfuhren, missachtete ein, die Birkenauertalstraße in

Richtung Bergstraße fahrender, 26-jähriger Nissan Fahrer das für ihn zeigende

Rotlicht und nahm dem Streifenwagen die Vorfahrt. Die Beamten konnten eine

Kollision nur durch Bremsmanöver verhindern. Schnell war der Grund des

Fehlverhaltens des 26-Jährigen bekannt. Im Verlauf der sich anschließenden

Kontrolle förderte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,18 Promille zu Tage. Dem

26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den

Akten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Reichartshausen / Rhein-Neckar-Kreis: 63-jähriger Kraftradfahrer wird bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Reichartshausen / Rhein-Neckar-Kreis: – Am Freitagnachmittag gegen 15:45

Uhr kollidierte auf der K4188 ein dreirädriger Motorroller mit einem Dacia

Sandero. Die Fahrerin des Dacia fuhr von der B 292 kommend in Richtung

Reichartshausen. Beim Linksabbiegen in die Zufahrtsstraße zum Weilerhof

missachtete sie augenscheinlich die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden

Kraftrades. Es kam zur Kollision. Während die Fahrerin des Pkw unverletzt blieb,

wurde der 63-jährige Fahrer des Quadro 3 schwer verletzt und wurde stationär in

einer nahegelegenen Klinik aufgenommen. Sein Kraftrad wurde abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,00 Euro.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrer eines weißen Vans steht unter Drogeneinfluss – Polizei sucht Zeugen und mögliche Betroffene

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: – Obwohl er aufgrund des Einflusses von

Betäubungsmitteln nicht dazu in der Lage war, nahm ein 36-jähriger Mann am

Freitagvormittag mit seinem Fahrzeug in Wiesenbach am Straßenverkehr teil und

gefährdete dadurch weitere Verkehrsteilnehmer. Zeugen beobachteten am Freitag

gegen 10.30 Uhr einen weißen Van mit Mosbacher Kennzeichen, der auf der

Fahrtstrecke von Langenzell über Wiesenbach nach Neckargemünd nicht nur

Schlangenlinien fuhr, sondern auch mehrmals auf den Gehweg und in den

Gegenverkehr geriet. Fahrzeug und Fahrer wurden einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten nicht nur Anhaltspunkte fest,

dass der 36-Jährige unter einer Betäubungsmittel-Beeinflussung steht, sondern

auch, dass für das von ihm genutzte Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht.

Nach der Erhebung einer Blutprobe auf dem Polizeirevier, durfte der 36-Jährige –

zu Fuß – den Nachhauseweg antreten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahren unter

Drogeneinfluss. Der Van wurde entstempelt, die Fahrzeugschlüssel sowie der

Führerschein wurden einbehalten. Die Polizei bittet weitere Zeugen bzw.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 36-Jährigen gefährdet wurden,

sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223 92540, zu melden.

Sinsheim/Rhein Neckar Kreis: BMW-Fahrer übersieht Radfahrer – 1 Schwerverletzter

Sinsheim – Am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger

BMW-Fahrer die B 39 aus Richtung Steinsfurt kommend in Richtung Kirchardt. Aus

bislang noch unklarer Ursache übersah der 31-Jährige einen vor ihm in gleicher

Richtung fahrenden 55-jährigen Rennradfahrer und erfasste diesen. Hierdurch

stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich schwere, jedoch nicht

lebensgefährliche, Verletzungen zu. Er wurde in eine umliegende Klinik verbracht

und dort medizinisch behandelt. Am BMW entstand ein Sachschaden in geschätzter

Höhe von ca. 5000,- Euro. Der Schaden am Rennrad wird mit 3000,- Euro beziffert.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen