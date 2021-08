Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Heidelberg-Neuenheim – Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben am

Samstagabend im Stadtteil Neuenheim ein verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem

Verkehr gezogen. Der aufgemotzte BMW fiel einer Polizeistreife des

Polizeireviers Heidelberg-Nord gegen 20 Uhr in der Uferstraße auf und wurde zur

Kontrolle angehalten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bereits

zahlreiche technische Veränderungen festgestellt, weshalb die Spezialisten der

EG Poser hinzugezogen wurden. Diese stellten das Fahrzeug zunächst sicher und

ließen es zur Dienststelle abschleppen. Bei einer intensiven Überprüfung des

Fahrzeugs wurde festgestellt, dass unzulässige Veränderungen am Fahrwerk

vorgenommen worden waren sowie eine nicht eingetragene Rad-/ Reifenkombination

angebracht war. Dadurch schleiften die Reifen ständig an den Innenseiten der

Radkästen, sodass hier bereits das blanke Metall zum Vorschein kam. Darüber

hinaus waren unzulässige Xenon-Scheinwerfer eingebaut, die nicht ordnungsgemäß

funktionierten und eine Bremse wies einen Defekt aufgrund unsachgemäßer Montage

auf. Diese Mängel führten zur Einstufung als verkehrsunsicheres Fahrzeug. Die

zuständige Zulassungsstelle wurde zur zwangsweisen Stilllegung des BMW

informiert.

Der Mann sieht nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die StVZO

entgegen. Zudem hat er die Kosten für Stilllegung, Gutachten sowie die

Abschleppkosten zu tragen.

Heidelberg: Kollision zwischen Radfahrerin und Fußgänger

Heidelberg – Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, ereignete sich in der

Brückenstraße auf Höhe des Mönchhofplatzes ein Verkehrsunfall zwischen einer

Radfahrerin und einem Fußgänger. Die 24-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg

der Brückenstraße in Richtung Handschuhsheim. An der Ecke zum Mönchhofplatz

betrat zu selben Zeit ein 20-jähriger Fußgänger den Radweg, ohne auf den

fließenden Verkehr zu achten. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision, wodurch

die Radfahrerin sich Kopf- und Rückenverletzungen zuzog. Die 24-Jährige kam mit

einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus. Über die genaue Schwere der

Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. An dem Rad entstand

ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den

Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, melden sich bitte beim Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf, Tel.:

06227/35826-0.

Heidelberg-Neuenheim: Unbekannte greifen 29-Jährigen an und entwenden Handy – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim: – Ein 29-Jähriger soll am Samstagmorgen gegen 02:45

Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke von drei bislang unbekannten männlichen

Personen körperlich angegriffen und seines Mobiltelefons der Marke Huawei

beraubt worden sein. Eine genaue Personenbeschreibung der drei jungen Männer

liegt derzeit noch nicht vor. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die sachdienliche

Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Polizei nimmt 23-Jährigen nach Angriff auf KOD-Beamten vorläufig fest

Heidelberg-Altstadt: – In der Nacht zum Samstag nahm die Polizei an der

Alten Brücke einen 23-jährigen Mann fest, nachdem er zuerst gegen ein

Dienstfahrzeug des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg getreten,

dann die Beamten beleidigt und schließlich einen Beamten körperlich angegriffen

hatte. Der alkoholisierte 23-Jährige widersetzte sich seiner Festnahme mit

körperlicher Gewalt. Mit angelegten Handschließen wurde er zum Streifenwagen

gebracht. Während seines Transports zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte

beleidigte er die Polizeibeamten massiv und versetzte zwei Beamten jeweils einen

Kopfstoß in den Unterleib. Dem aggressiven Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen und nachdem er sich wieder

beruhigt hatte, wurde der junge Mann entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.