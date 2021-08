Verletzter Rollstuhlfahrer und Unfallflucht

Bad Münster-Ebernburg – Am Samstag, 14.08.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde ein Rollstuhlfahrer auf dem Fußgängerüberweg Berliner Straße/Naheweinstraße in Bad Münster-Ebernburg durch eine schwarze Limousine (möglicherweise ein Fahrzeug der Marke Mercedes) beim Überqueren der Straße touchiert. Hierbei wurde der Rollstuhlfahrer leicht verletzt. Zudem wurde der elektrische Krankenfahrstuhl beschädigt. Der Unfallverursacher, der aus der Rheingrafenstraße kommend und die Berliner Straße in Fahrtrichtung Naheweinstraße befuhr, setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Unfallflucht in der Hackenheimer Straße

Bosenheim – Am Samstag, 21.08.2021, 05:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer VW-Golf in der Hackenheimer Straße in Bad Kreuznach-Bosenheim, durch ein vorbeifahrendes helles Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem hellen Fluchtfahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

aufdringlicher Bettler „belästigt“ Personen

Bad Sobernheim, Bahnhofsvorplatz – Am 22.08.2021 wurde hiesige Dienststelle gegen 21:10 Uhr über einen aggressiven, zeitweise bettelnden Mann am Bahnhof in Bad Sobernheim in Kenntnis gesetzt, der auch nach einem Radfahrer getreten habe. Der 35-Jährige konnte nur wenige Minuten nach Notruf durch eine Streifenbesatzung angetroffen und letztlich nach Anzeigenaufnahme des Platzes verwiesen werden. Die Polizeiinspektion Kirn sucht nun nach weiteren Personen, mit denen der Störer interagiert hat, um prüfen zu können, inwiefern diese Handlungen des Mannes ebenfalls von strafrechtlicher Relevanz gewesen sein könnten.

Betrunkener verursacht gleich zwei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet von Bad Kreuznach

Am 22.08.2021 zwischen 01:10 und 01:15 Uhr verursachte ein 47 Jahre alter Mann aus Bad Kreuznach gleich zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Stadtgebiet. Zunächst kollidierte er in der Wilhelmstraße mit einem im Begegnungsverkehr fahrenden PKW eines 69 Jahre alten Mannes aus Bad Kreuznach. Nach der Kollision setzte der Fahrer zunächst seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Sein Unfallgegner blieb glücklicherweise unverletzt.

Wenige Augenblicke später verlor der Fahrer auf der B 48 fahrend in Fahrtrichtung Bad Münster die Kontrolle über seinen PKW und geriet in den Grünstreifen. Beim Überfahren des dortigen hohen Bordsteins bricht die Achse des Fahrzeugs und es verbleibt totalbeschädigt an der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann von den Beamten bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,95 Promille festgestellt werden. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und es werden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Sachbeschädigung

Kirchheimbolanden – Am Samstag, dem 21.08.2021 in der Zeit zwischen 4:00 Uhr und 04:20 Uhr wurden durch einen 22-jährigen und einen 23-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Bischheimer Straße und den Kappesgärten begangen. Die beiden Personen beschädigten unter Einwirkung von roher Gewalt unter anderem einen Stromkasten und rissen mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien von den Straßenlaternen. Zudem wurden mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen, wodurch die Verkehrssicherheit für Verkehrsteilnehmer wesentlich beeinträchtigt war.

Mögliche Geschädigte, sowie Zeugen, welche die beiden Täter bei der Tatausführung beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Tel: 06352 911-0 zu melden.

Hochzeitskorso endet in Verkehrsunfall mit scher verletztem Motorrad-Fahrer

Hallgarten, L379 – Am Samstag, 21.08.2021 gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 52- jähriger Pkw-Fahrer die L379 aus Richtung Hallgarten kommend in Richtung Feilbingert. Hinter ihm fuhr der 36-jährige Motorrad- Fahrer. Die beiden Verkehrsteilnehmer gehörten einem sogenannten „Hochzeitskorso“ an. Aus bisher ungeklärten Gründen beschleunigte der Motorrad- Fahrer hinter dem vorausfahrenden PKW und unterschritt hierbei den notwendigen Sicherheitsabstand. Um einen Auffahrunfall mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der 36-Jährige stark über die Vorderradbremse ab. Hierauf verlor er die Kontrolle über sein KFZ und stürzte zu Boden. Letztendlich kollidierte der Zweiradfahrer mit einem Stützpfosten der Schutzplanke. Der Motorradfahrer zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, zu. Der 36-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Graffiti an Hauswand; Zeugen gesucht!

Kirn, Sulzbacher Straße – Am 19.08.2021 verschmutzte ein bis dato unbekannter Täter eine Hauswand in der Sulzbacher Straße von Kirn mit einem schwarzen Graffiti. Das Graffiti besitzt eine Größe von 39 cm mal 70 cm. Den Tatzeitraum konnte der Anzeigenerstatter auf die Stunden zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr eingrenzen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.