Ruderboot gekentert

Ein Frachtschiff meldet gegen 10:50 Uhr, dass im Rhein bei Oppenheim ein Ruderboot gekentert ist und mehrere Personen im Wasser sind. Kurz nach der Meldung bemerkt auch der Fährführer der Fähre Oppenheim – Kornsand den Vorfall. Dieser fährt daraufhin zur Unfallstelle und rettet mit der Fähre zwei Personen, welche sich an einer Fahrwassertonne festhalten. Eine weitere Person kann sich selbständig ans Ufer retten. Weitere Personen sind nicht im Wasser.

Das beschädigte Ruderboot wird später durch die DLRG geborgen.

Der Unfall ereignete sich offensichtlich durch eine Kollision des Ruderbootes mit einer Fahrwassertonne. Dabei blieb das Boot an der Tonne hängen, drehte sich und schlug um.

Alle Personen blieben unverletzt, lediglich am Ruderboot entstand ein größerer Sachschaden.

Einbruch in Weinhaus

Mainz- Neustadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Gartenfeldstraße. Durch unbekannte Täter wurde eine Scheibe eingeworfen und aus dem Geschäft ein dreistelliger Wechselgeldbetrag sowie Wein im niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Gonsenheim – in Straßenbahnhaltestelle gefahren und geflüchtet

Mainz – Am Donnerstag, 19.08.2021, gegen 21.48 Uhr kam es an der

Straßenbahnhaltesstelle in der Elbestraße, in Höhe des Einkaufszentrums zu einem

Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines VW Golf fuhr in das Geländer der Haltestelle hinein und

verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Die Unfallverursacherin setzte ihre

Fahrt zunächst fort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Bei der 78-jährigen Mainzerin wurde Alkoholgeruch festgestellt und im weiteren

Verlauf eine Blutprobe fachärztlich entnommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll im

Wartebereich der Haltestelle ein älterer Herr gesessen haben. Dieser verließ mit

seinem Fahrrad vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle und wird nun

gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet darüber hinaus mögliche weitere Unfallzeugen sich ebenfalls

bei der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden. Tel: 06131 654210, Mail

PIMainz2@polizei.rlp.de

Verdächtige Personen – Fahrrad mit Kindersitz aufgefunden

Mainz-Hechtsheim – Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich in der Nacht zum

Sonntag bei der Polizei, da er gegen 04:00 Uhr zwei 20-25 Jahre alte mit

Kapuzenpulli bekleidete Männer auf verschiedenen Grundstücken und Innenhöfen im

Bereich der Straße Zur Laubenheimer Höhe herumschleichen sah. Zunächst verlor er

die Personen aus den Augen, entdeckte sie aber wenig später mit einem schwarzen

Damen-Trekking-Rad und angebautem Kindersitz wieder. Als die Männer den Zeugen

bemerkten, ergriffen sie die Flucht und ließen das Fahrrad zurück. Die Polizei

nahm das Rad mit auf Dienststelle. Zeugen des Vorfalls und die Eigentümer des

Trekking-Rades werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem

Lerchenberg unter der Rufnummer: 06131-654310 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht einen Unfall

Mainz-Ebersheim – Am Freitagabend übersah gegen 20:00 Uhr ein 34-Jähriger

aus Nordrhein-Westfahlen beim Rückwärtsfahren einen herannahenden

Motorradfahrer. Der 41-Jährige aus Mainz kam nach dem Zusammenstoß zu Fall,

wurde jedoch nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten beim

Autofahrer deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen.

Ingelheim- Versammlungen in Ingelheim verlaufen weitestgehend störungsfrei

Ingelheim – Am heutigen Samstagnachmittag fanden mehrere Versammlungen im

Stadtgebiet Ingelheim statt. Das Polizeipräsidium Mainz wurde dabei durch

Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg und Hessen unterstützt. Außerdem war die

Bundespolizei mit insgesamt 168 Einsatzkräften vor Ort, welche zur Unterstützung

aus Koblenz, Bad Düben, Sankt Augustin und Hünfeld kamen. Für das

Polizeipräsidium Mainz befanden sich insgesamt ca. 400 Kräfte im Einsatz.

Ab ca. 13:00 Uhr versammelten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der

Versammlung „Links“ und nahmen ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ohne

Störungen wahr; es kam lediglich zu einzelnen Verstößen gegen das

Vermummungsverbot. Gegen 15:00 Uhr begann die Versammlung „Rechts“ und führte

ihren Aufzug durch; mögliche Verstöße gegen Versammlungsauflagen werden derzeit

geprüft. Größere Störungen und Blockaden verhinderte die Polizei.

Insgesamt wurden an diesem Tag 16 Straftaten, ua. Sachbeschädigungen und

allgemeine Verstöße gegen das Versammlungsgesetz festgestellt. Die Bundespolizei

sprach am Bahnhof Ingelheim 23 formlose Platzverweise gegen

Versammlungsteilnehmer aus. Außerdem wurden 25 Gefährderansprachen in den Zügen

der Deutschen Bahn durchgeführt, da gegen die Verpflichtung des Tragens eines

Mund-Nasenschutzes verstoßen wurde.

Nach Abschlusskundgebungen wurden beide Versammlungen beendet. Die Abreise aller

Versammlungsteilnehmer verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen

Mainz-Marienborn – Am Samstagabend trafen gegen 20 Uhr zwei rivalisierende

Gruppen Am Sonnigen Hang aufeinander. Mit diversen Schlagwerkzeugen bewaffnet,

gingen die Personen unterschiedlichen Alters aufeinander los. Beim Eintreffen

der Polizei flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Einige Beteiligte konnten

gestellt werden. Sie wiesen leichte Verletzungen auf. Warum es zu dieser

Auseinandersetzung kam und wieviele Personen beteiligt waren, ist nun Gegenstand

polizeilicher Ermittlungen.

Schwerverletzte Person nach Sturz aus großer Höhe

Mainz-Oberstadt – Am Samstagabend kletterte ein noch unbekannter Mann die

Außenwand der Zitadelle entlang, verlor den Halt und stürzte 8m in die Tiefe.

Dabei zog er sich multiple Verletzungen und Knochenfrakturen zu. In einem

Mainzer Krankenhaus wurde der Kletterer stabilisiert und in der Nacht noch

operiert.

Nachtrag zur Pressemeldung: Schwerverletzte Person nach Sturz aus großer Höhe

Die Personalien des Mannes stehen mittlerweile fest. Der 39-jährige befindet

sich nicht in Lebensgefahr, wird jedoch voraussichtlich noch einige Zeit in

stationärer Behandlung verbleiben müssen.

Zur Aufhellung des Sachverhaltes bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die

Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Tel.: 06131-654110.

Mann entkleidet sich vor Spaziergängerin

Mainz-Gonsenheim – Sonntagvormittag gegen 11:00 Uhr zeigte sich ein

vollständig nackter Mann einer 46-jährigen Spaziergängerin im Gonsbachtal.

Nachdem er der Frau erst normal bekleidet entgegen kam und sie grüßte, stellte

er sich wenig später vollständig ausgezogen auf den Spazierweg direkt vor sie.

Kurz danach begegnete ihr der Mann nochmals angezogen.

Die Personenbeschreibung des Mannes lautet wie folgt: ca. 25-30 Jahre alt, etwa

173cm groß, schlank, auffällig hellhäutig mit kurz rasierten rotblonden Haaren

und tiefen Geheimratsecken, runde Gesichtsform. Bekleidet war der Mann an dem

Tag mit einem grauen Jogginganzug und neongelbem Innenstoff.

Hinweise zur Person nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/653633 entgegen.

LKW-Abfahrtskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West

Gau-Bickelheim – In den späten Abendstunden des 22.08.2021 führten Beamte

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut Abfahrtskontrollen zum Ende des

Wochenend-Fahrverbotes für LKW durch. Kontrolliert wurde entlang der A 61 auf

der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West. Dabei wurden die LKW-Fahrer auf ihre

Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Die Beamten überprüften insgesamt 45 Fahrer. In 2

Fällen waren die festgestellten Atemalkoholwerte so hoch, dass die Abfahrt nicht

gestattet werden konnte. Der höchste festgestellte Wert lag bei ca. 0,85

Promille.

Mainz / Gabsheim – 47-Jährige in Gabsheim tot aufgefunden – Polizei ermittelt – gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

Mainz – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Gabsheim (Landkreis

Alzey-Worms) von Angehörigen die Leiche einer 47-jährigen Frau aufgefunden.

Aufgrund der Auffindeumstände gehen die Ermittler:innen derzeit von einem

Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdacht richtet sich gegen den 55-jährigen

Lebensgefährten der Verstorbenen. Dieser wurde wenige Stunden nach Bekanntwerden

der Tat tot in der Nähe seines Fahrzeuges, in der Gemarkung Gabsheim

aufgefunden. Die Gesamtumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Mainz und des K 11 der Kriminalpolizei Mainz.

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Mainz-Marienborn – Am Abend des 21.08.2021, kurz vor 20 Uhr, kam es in der

Straße „Am Sonnigen Hang“ zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mehrerer

Personen auf offener Straße. Ein vorausgegangener Streit wurde handgreiflich und

schließlich entwickelte er sich zu einer Schlägerei zwischen einer 3er und einer

4er Gruppe junger Männer im Alter von 23 bis 31 Jahren. Teilweise wurden hierbei

Gegenstände wie Eisenstangen genutzt. Es kam lediglich zu oberflächlichen

Verletzungen bei den Beteiligten. Gegen die 7 Männer werden nun

Ermittlungsverfahren wegen (teilweise gefährlicher) Körperverletzung geführt.

Drogenfahrt

Bingen, 22.08., Hitchinstraße, 11:05 Uhr. Ein 20-jähriger Fahranfänger befuhr die B9 in Richtung Büdesheim und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er begründete seine körperlichen Auffälligkeiten den Beamten gegenüber darin, nur drei Stunden geschlafen zu haben. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie separate Trunkenheit im Straßenverkehr

Köngernheim – Am 21.08.2021, kurz vor 23 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer die auffällige Fahrweise eines anderen Pkw-Fahrers. Ein 53-jähriger Weinolsheimer befuhr die B 420 bei Köngernheim/Undenheim aus Richtung Wörrstadt kommend in Richtung Nierstein. Erst sei er in Schlangenlinien unterwegs gewesen und dann im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über den Bordstein auf den Grünstreifen und gegen die Leitplanke gefahren. Dort sei der PKW stehen geblieben und es habe ein Fahrerwechsel mit dem 31-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Weinolsheim stattgefunden. Dieser sei dann, mit dem vorherigen Fahrer nun als Beifahrer, in Richtung Friesenheim weitergefahren. An der Halteranschrift konnten die beiden beschriebenen Männer mitsamt Pkw angetroffen werden. Der Unfallfahrer hatte keine Fahrerlaubnis mehr und stand stark unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab weit über 2 Promille. Der Jüngere, der den Pkw vom Unfallort wegfuhr, stand ebenfalls unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem 86-jährigen Frankfurter

Mommenheim – Am 21.08.2021, gegen 12 Uhr befuhr der Senior mit seinem Motorroller die K 38 aus Nierstein-Schwabsburg kommend in Fahrtrichtung Mommenheim. In der abschüssigen Linkskurve kam er mit seinem Vorderrad auf die parallel rechts befindliche Bankette, geriet hierdurch ins Schlingern und kippte nach links um. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Mainzer Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Kfz. entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Einbruchsdiebstahl in Wohnung, Lörzweiler, Schloßstraße

Im Zeitraum von 20.08.2021, 09 Uhr bis 21.08.2021, 10 Uhr verschafft sich ein zurzeit noch unbekannter Täter über das offen stehende Hoftor Zugang zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Dieser hebt den heruntergelassenen Rollladen an der rückwärtig gelegener Terrassentür an und hebelt die gekippte Terrassentür auf. Er entwendet aus dem Schlafzimmer der 2-Zimmer-Wohnung des 47-jährigen geschädigten Lörzweilers Kleidungsstücke vom Wäscheständer und unberechtigt Bargeld aus einem Glas aus der Küchenschublade. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 350 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Nierstein

Am 21.08.2021, gegen 00:05 Uhr, befährt eine 22 jährige Appenheimerin mit ihrem Fahrzeug die Breitgasse in Nierstein in Richtung Rhein. Die Breitgasse ist als Einbahnstraße nur in dieser Richtung befahrbar. Als der 22 jährigen ein weißer Kleintransporter (möglicherweise Ford Transit) verbotswidrig entgegen kommt, muss sie zurücksetzen. Hierbei stößt sie gegen ein geparktes Fahrzeug. Der weiße Kleintransporter entfernt sich von der Örtlichkeit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) entgegen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim.

Verdacht der Gefährliche Körperverletzung

Oppenheim – Am Sonntag, dem 22.08.2021, kurz vor 06 Uhr melden Anwohner des Baumschulweges in Oppenheim, dass ein unbekannter junger Mann blutend und nicht ansprechbar vor ihrer Haustür läge. Die Polizeistreife traf den 17-jährigen deutlich alkoholisierten Dienheimer an. Wie er dorthin gekommen war, wusste er nicht mehr. Er meinte noch, sich erinnern zu können, von mehreren Personen gegen 02 Uhr in Oppenheim, in einem Garten Nähe Tiergarten zusammengeschlagen worden zu sein. Entsprechende Gesichtsverletzungen lagen vor. Hinweise auf die Täter konnte er nicht geben. Er wurde mittels RTW in die Uni-Kliniken Mainz verbracht. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen und Ermittlungen folgen, um den Sachverhalt aufzuhellen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim.

Versuchter Einbruch in Verwaltungsgebäude des Tiergarten e.V. Oppenheim, Außerhalb

Oppenheim – In der Zeit von 20.08.2021, 20 Uhr und 21.08.2021, 07.45 Uhr versuchte ein zurzeit unbekannter Täter mehrfach die Außentür des oben genannten Büros mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Aus unbekanntem Grund blieb es beim Versuch. Dem 47-jährigen geschädigten Eigentümer aus Oppenheim entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim.

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Undenheim, An der Römervilla 4

Eine 53-jährige Weinolsheimerin hatte ihren Pkw, Mitsubishi ASX, in einer Parkbox auf dem REWE-Parkplatz in der Zeit ihres Einkaufes abgestellt. Am 17.08.2021, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr stieß ein anderer ein-oder ausparkender Pkw gegen den Mitsubishi (hinten links)und hinterließ eine Beschädigung von ca. 1500 Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.

Hinweise bitte tel. unter der 06133-9330 an die Polizeiinspektion Oppenheim.

Widerstand gegen Polizeibeamte durch alkoholisierte Person

Am Freitag Abend kam es in Sprendlingen zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein aufgebrachter, evtl. alkoholisierter 52 jähriger Sprendlinger versuchte, die eingesetzten Beamten mit einem Fernseher sowie einem Wäscheständer über das geschlossene Hoftor zu bewerfen. Da der Mann von seinem Vorhaben nicht abließ wurde er gefesselt und zur Polizeiinspektion Bingen verbracht, wo er die darauffolgende Nacht verbringen musste und ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfallflucht

Nierstein – Am 21.08.2021, gegen 00:05 Uhr, befährt eine 22 jährige Appenheimerin mit ihrem Fahrzeug die Breitgasse in Nierstein in Richtung Rhein. Die Breitgasse ist als Einbahnstraße nur in dieser Richtung befahrbar. Als der 22 jährigen ein weißer Kleintransporter (möglicherweise Ford Transit) verbotswidrig entgegen kommt, muss sie zurücksetzen. Hierbei stößt sie gegen ein geparktes Fahrzeug. Der weiße Kleintransporter entfernt sich von der Örtlichkeit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) entgegen.