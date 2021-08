Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Bechenheim – Im Zeitraum von Donnerstag, 19.08.2021, 08:00 Uhr bis Sonntag, 22.08.2021, 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Bechenheim im Mühlweg. Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnanwesen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Wohnungsinhaber waren im genannten Zeitraum nicht anwesend. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise über Wahrnehmungen im Tatzeitraum, die zum Tatgeschehen in Bezug stehen könnten.

Fahren ohne Versicherungsschutz durch E-Scooter

Bechtheim – Ein 35-jähriger Mann befährt am Morgen des 21.08.2021 die Ortslage Bechtheim mit seinem E-Scooter. Eine Streifenwagenbesatzung kann hierbei feststellen, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht ist. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergibt, dass der Fahrer des E-Scooters keinen Versicherungsschutz für diesen abgeschlossen hat, da er noch nicht dazu gekommen sei. Der Fahrer des E-Scooters macht sich somit strafbar. Ebenfalls ist die Ahndung einer Ordnungswidrigkeit zu erwarten.

Freitag – Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung

Alzey – Am Freitagnachmittag kam es im EDEKA Alzey zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung.

Der männliche Täter begibt sich zur Kasse und legt dort Ware auf das Einkaufsband. Hier wird er von einer Kassiererin angesprochen und dazu aufgefordert, seine mitgeführte und verschlossene Tasche zur Nachschau zu öffnen. Dem kommt er nicht nach und möchte an der Kasse vorbeilaufen, woran ihn jedoch ein weiterer Mitarbeiter des Marktes hindert. Im Büro können anschließend Artikel im Gesamtwert von etwa 25EUR im Rucksack des Täters festgestellt werden. Während der Personalienfeststellung flüchtet der männliche Täter aus dem Büro. Hierbei schlägt er nach zwei Mitarbeitern und trifft diese am Arm und im Gesicht. Außerhalb des Marktes kann der männliche Täter gefasst und anschließend der Polizei übergeben werden.

Worms – Nach Trunkenheitsfahrt Helfer ins Gesicht geschlagen

Worms – Am Sonntag, 22.08.2021, befährt gegen 19:30 Uhr laut

Zeugenaussagen ein 20-Jähriger die Rathausstraße in Worms mit seinem Motorrad.

Vermeintlich aufgrund seiner Alkoholisierung kommt der Wormser allein beteiligt

zu Sturz. Lediglich das Motorrad selbst wird hierbei leicht beschädigt.

Ein 48-jähriger Zeuge möchte dem 20-Jährigen beim Aufrichten des Motorrades

helfen. Als dieser die Alkoholisierung des Wormsers bemerkt, versucht er den

20-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern. Der Beschuldigte schlägt dem

48-Jährigen daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtet von

der Örtlichkeit.

Der 20-Jährige kann durch eine Streife in der Nähe aufgegriffen und festgenommen

werden. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,30 Promille. Zudem kann festgestellt

werden, dass das Kennzeichen des Motorrads nicht für die Maschine zugelassen

ist. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen wurde gegen den 20-Jährigen auch

ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Versuchter Raub in der Fußgängerzone in Worms

Worms – Am 21.08.2021 gegen 19:30 Uhr trifft der 49-jährige Geschädigte in

der Fußgängerzone in Worms laut seiner Aussage auf sechs ihm unbekannte

Personen, welche ihn auffordern Geld herauszugeben und ihm Schläge androhen. Als

der Geschädigte die Herausgabe von Geld verweigert, wird er durch die

unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen, so dass er leichte Verletzungen

erleidet. Im Anschluss flüchten die Personen ohne Beute in Richtung Hauptbahnhof

und können trotz direkt eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 06241-852 0 zu

melden.

Aufmerksamer Bürger folgt vermutlichem Fahrraddieb

Worms – In der Nacht vom 20.08.21 auf den 21.08.2021 bemerkt ein

aufmerksamer Bewohner der Begardistraße in Worms einen Mann, der ein

verschlossenes, silberfarbenes Herrenrad durch die Straße trägt. Als der Zeuge

dem unbekannten Mann von seinem Anwesen auf die Straße folgt, lässt dieser das

Fahrrad auf der Straße stehen und flüchtet unerkannt in Richtung

Heidenhainstraße. Da auf hiesiger Polizeidienststelle ein aufgrund der

Gesamtumstände vermuteter Fahrraddiebstahl bis zum Morgen des 21.08.21 nicht

angezeigt wurde, wird der Eigentümer des Fahrrades gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Worms zu melden. Zudem werden mögliche Zeugen des Diebstahls

ebenfalls gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Worms zu wenden.

Raub eines Pedelecs

Worms, Pfiffligheim – Am Samstag, den 21.August kam es in den frühen

Morgenstunden zwischen 02:00 und 03:00 Uhr auf einem Fahrradweg an der Pfrimm zu

einem Raub.

Der Geschädigte war mit seinem Pedelec auf dem Heimweg von Worms-Pfeddersheim

nach Worms-Pfiffligheim unterwegs. Er befuhr einen Fahrradweg an der Pfrimm. Auf

Höhe der Pfrimmparkarena erhielt er plötzlich während der Fahrt einen Schlag von

der Seite ins Gesicht und stürzte zu Boden. Am Boden liegend wurde er des

Weiteren ins Gesicht getreten. Der Geschädigte konnte zwei männliche Personen

erkennen. Diese nahmen sein Pedelec und flohen mit dem Diebesgut. Der

Geschädigte erlitt leichte Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.