Unfallflucht: Unbekannter touchiert VW-Bus

Kaiserslautern (ots) – Beim Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Montag in der

Waldstraße einen parkenden Wagen beschädigt. Vermutlich touchierte der

Unbekannte den weißen VW Transporter irgendwann zwischen 6:30 Uhr und 12:30 Uhr.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern – die Polizei schätzt ihn auf mindestens

3.000 Euro – fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt ermitteln die Beamten wegen

Fahrerflucht und bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist

Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern (ots) – Als er entdeckt wurde, ist ein Ladendieb in der

Zollamtstraße rabiat geworden. Gegen den Mann wird jetzt wegen räuberischen

Diebstahls strafrechtlich ermittelt.

Der 28-Jährige war am Freitagnachmittag in einem Supermarkt aufgefallen, weil er

sich Ware unter seine Oberbekleidung steckte und versuchte, sie ohne zu bezahlen

an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Einer Mitarbeiterin war das „Versteck“ jedoch

nicht entgangen, so dass sie den Mann ansprach. Daraufhin schlug der Täter der

Frau ins Gesicht und wollte flüchten; er konnte aber vom Ladendetektiv

aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei dem 28-jährigen Täter – der zu diesem Zeitpunkt deutlich alkoholisiert war –

handelte es sich um einen amtsbekannten Mann aus dem Stadtgebiet, der schon

vielfach wegen diverser Delikte aufgefallen ist. Seine „Liste“ wird nun um eine

weitere Strafanzeige ergänzt. |cri

Einbrecher nach kurzer Verfolgung geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Beinahe „in flagranti“ hat die Polizei in der Nacht zu

Montag einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Der 25-Jährige steht im

dringenden Verdacht, kurz zuvor in Firmenräume in der Merkurstraße eingestiegen

zu sein und Bargeld gestohlen zu haben.

Eine Streife wurde kurz vor 2 Uhr auf den Mann aufmerksam, als sie gerade dabei

war, eine andere Person im Gewerbegebiet zu kontrollieren. In diesem Moment

näherte sich der 25-Jährige zu Fuß, ergriff aber beim Anblick der

Polizeikontrolle sofort die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte der

amtsbekannte Mann gestellt werden. Er hatte eine vierstellige Bargeld-Summe

sowie Einbruchwerkzeug bei sich.

Von den Einsatzkräften dazu befragt, gab der Mann schließlich an, zuvor in ein

Fachgeschäft eingebrochen zu haben. An der genannten Adresse fanden die Beamten

dann auch ein beschädigtes Fenster, durchwühlte Büroräume sowie einen geöffneten

Tresor. Angerichteter Schaden – ohne Beute: rund 1.500 Euro.

Der 25-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich

behandelt. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn noch ein

Haftbefehl vorliegt. Demnach muss er wegen früherer Straftaten noch eine

Restfreiheitsstrafe von einem Jahr absitzen. Diese durfte der Mann umgehend

antreten… |cri

Zwei Wohnungen unter Wasser gesetzt

Kaiserslautern (ots) – Um eine Notfalltüröffnung ging es am Sonntagmorgen, als

eine Polizeistreife zu einem Mehrfamilienhaus ins Bahnheim ausrückte. Es war zu

einem sogenannten Wasserrohrbruch gekommen. Das Nass lief bereits an der

Außenfassade des Hauses herunter. Die Feuerwehr öffnete die betroffenen

Wohnungen. Sie sind aktuell nicht bewohnt. Wie sich herausstellte war ein

defektes Heizungsventil für den Wasseraustritt verantwortlich. Die Wehrleute

stellten das Wasser ab. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht beziffert. |erf

Betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Autofahrer müssen damit rechnen, dass sie für

längere Zeit ihren Führerschein abgeben werden. Die Polizei erwischte sie, als

sie betrunken fuhren. In der Barbarossastraße zogen die Beamten am frühen

Sonntagmorgen einen 30-Jährigen aus dem Verkehr. Während einer Verkehrskontrolle

war der Mann von verdächtigem Alkoholdunst umgeben, außerdem fiel seine lallende

Aussprache auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 30-Jährige

hatte 1,62 Promille intus. Ob der Mann auch Drogen konsumierte, darüber soll

eine Blutprobe Aufschluss geben. Anzeichen hierfür stellten die Polizisten bei

dem Fahrer fest. In der Jacob-Pfeiffer-Straße stoppte eine Polizeistreife in der

Nacht zum Montag einen 21-Jährigen. Er war nicht mehr fähig sicher ein Fahrzeug

zu führen: 1,5 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät an. Dem Mann wurde

ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete gegen die beiden

Autofahrer Ermittlungsverfahren ein. |erf