Fulda

BMW-Fahrerin prallt gegen Schutzplanke

Fulda – Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (22.08.). Eine 26-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 15.55 Uhr die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Zwischen der Anschlussstelle Esso-Nord und Leipziger Straße kam ihr Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht nach Kollision

Rasdorf – Auf der Landstraße zwischen Rasdorf und Geisa touchierten am Montag (23.08.), gegen 7.30 Uhr, zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Einem 52-jährigen Lkw-Fahrer (7,5 Tonnen) kam ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Nach Aussage des 52-Jährigen soll es sich dabei um einen weißen Lkw gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Fahrer des weißen Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Rasdorf fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Lkw bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Polizeistation Hünfeld

Vogelsberg

Seitenstreifen und Graben beschädigt

Alsfeld – Zwischen Mittwoch (11.08.) und Montag (16.08.), befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L 3145 zwischen Reibertenrod und dem Abzweig nach Fischbach in unbekannte Richtung. Er oder Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR am Seitenstreifen und am Graben. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Samstag (21.08.) stellte eine Alsfelderin ihren blauen Skoda gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz der Hardtmühle ab. Zu dieser Zeit war ein weiterer PKW mit einer schokoladenartigen Farbe auf dem Parkplatz geparkt. Als die Frau nach einem Spaziergang gegen 15:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie Beschädigungen im Bereich des Radkastens und der Fahrertür fest. Dieser Bereich war eingedrückt und der Lack war oberflächlich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Neuhof – Am Samstagmittag (21.08.), zwischen 16 Uhr und 18:45 Uhr, beschädigten Unbekannte im Zollweg mehrere Wahlplakate, indem sie diese von Straßenlaternen rissen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda – Zwischen Freitagnachmittag (20.08.) und Samstagabend (21.08.) drangen Unbekannte in der Pacelliallee in eine schwarze Mercedes C-Klasse ein und stahlen eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Lauterbach – Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnacht (20.08.) und Samstagvormittag (21.08.) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Felsenweg ein. Mit unbekanntem Werkzeug verschafften sie sich durch Einschlagen der Scheibe der Terrassentür Zutritt. Ob neben einem Fernsehgerät weiteres Diebesgut erbeutet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld – Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (09.08.) und Sonntag (15.08.) die beiden rumänischen Kennzeichen „1UNX980“ von einem schwarzen BMW 520D. Das Fahrzeug war in der Bürgermeister-Haas-Straße auf einem Parkplatz abgestellt worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (01.08.) und Freitag (13.08.) das Kennzeichen HEF-GW 160 eines silbernen Anhängers des Herstellers „Unsinn“. Dieser war auf einem umzäunten Werksgelände in der Friedloser Straße abgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Metall aus Kellerraum geklaut

Kirchheim – 50 Kilogramm Buntmetall erbeuteten unbekannte Täter zwischen Montagnacht (16.07.) und Samstagvormittag (21.08.) aus dem Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Wiesental“. Die Langfinger brachen die Kellertür auf der Rückseite des Hauses auf und flüchteten mit Diebesgut im Wert von circa 380 Euro. Sie hinterließen rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse geklaut

Bad Hersfeld – Eine 61-Jährige war am Samstag (21.08.), gegen 11.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. In einem unbeobachteten Moment wurde die in dem Einkaufswagen befindliche schwarze Handtasche von einer unbekannten Frau, die in Begleitung eines Kindes war, geklaut. In der Tasche befand sich unter anderem eine braune Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie ein iPhone. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Friteuse geriet in Brand

Bad Hersfeld

Am Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand am Lingplatz in Bad Hersfeld. Der Wohnungsinhaber setzte in seiner Küche eine Friteuse in Betrieb, ging auf den Balkon und ließ diese unbeaufsichtigt. Kurz darauf wurde er auf Qualm aus seiner Küche aufmerksam. Als er in seine Küche ging, brannte mittlerweile die Friteuse samt der darüber befindlichen Abzugshaube. Die Feuerwehr Bad Hersfeld konnte den Brand schnell löschen. Der 44-jährige Wohnungsinhaber blieb unverletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfallflucht, Bebra

Mo., 16.08., 06:40 Uhr bis Do., 19.08.2021, 17:00 Uhr

Auf dem Park & Ride Parkplatzgelände am Bahnhof in der Gilfershäuser Straße beschädigte vermutlich beim Befahren in/aus einer Parklücke ein PKW einen anderen PKW, der Verursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 800 Euro

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bebra Sonntag, 22.08.2021, 00:30 Uhr

Ein 45-jähriger Mann aus Ludwigsau fuhr mit seinem „E-Scooter“ (Elektrokleinstfahrzeug) auf der Straße „Am Schwimmbad“, als er im Bereich eines Gefällestückes nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer prallte. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Es entstand kein Sachschaden.

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Bebra

Am Sonntag, 22.08.21, gegen 00:35 Uhr, kam es in Bebra-Asmushausen, Am Schwimmbad, zu einem Alleinunfall eines Rollerfahrers, bei dem sich dieser lebensgefährlich verletzte. Der 45-jährige Mann aus Ludwigsau fuhr mit einem Elektro-Scooter die abschüssige Straße hinunter. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt

Neuhof

Bislang unbekannte Täter rissen im Zollweg in Neuhof insgesamt sieben Wahlplakate verschiedener Parteien von den Laternenmasten und beschädigten diese. Die Tatzeit dürfte am Samstag, den 21.08.21, zwischen 16:00 und 18:45 Uhr, gelegen haben. Die Polizei Fulda bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter 0661/1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Verkehrsunfallgeschehen der Polizeistation Fulda

Fulda

B 458 – Beim Linksabbiegen Gegenverkehr mißachtet Am Freitag, den 20.08.2021 um 13:47 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 485 am Abzweig Böckels. Ein 80-jähriger Opel-Fahrer aus dem Kreis Neu-Isenburg missachtete beim Linksabbiegen nach Böckels nicht die Vorfahrt eines 25-jährigen PKW Fahrers aus der Gemeinde Hofbieber, der die B 458 in Richtung Petersberg befuhr. Der leichtverletzte 80-jährige Fahrer wurde ins Klinikum verbracht, der zweite blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000,-EUR.

Fulda – Unfall mit Leicht verletztem Rollerfahrer

Am Freitag, den 20.08.2021 gegen 16:30 Uhr, kam es im Kreisel an der Ochsenweise zu einem Unfall zwischen einem 39-jährigen Rollerfahrer aus Burghaun der sich bereits im Kreisel befand und einer 25-jährigen PKW Fahrerin, die in den Kreisel einfahren wollte. Durch den seitlichen Zusammenstoß erlitt der Rollerfahrer leichte Verletzungen, die im Klinikum behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Fulda – Auffahrunfall mit einer leicht verletzten PKW-Fahrerin

Am Freitag, den 20.08.2021 um 17:35 Uhr ereignete sich in der Frankfurter Straße/Wallweg ein Auffahrunfall, bei dem eine 36-jährige PKW Fahrerin aus Schlitz in ihrem PKW leicht verletzt wurde, weil ein 24 Jahre PKW Fahrer aus dem Kreis Neu-Ulm ihr verkehrsbedingtes Halten nicht rechtzeitig erkannte und auffuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Fulda

Auf dem Westring in Fulda kam es, wie bereits gemeldet, gegen 17:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall (Alleinunfall). Der Fahrer eines VW Passat fuhr von Fulda in Richtung Industriegebiet und kam kurz vor Rodges nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in die Leitplanke und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand Dabei wurde der 39-jährige Fahrer aus Fulda schwer verletzt und musste ins Klinikum Fulda gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Da bei dem Fahrzeugführer Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Fulda

Soeben wird der Leitstelle des Polizeipräsidium Osthessen ein Verkehrsunfall mit mind. einer verletzten Person und einem Fahrzeug gemeldet. Als Unfallörtlichkeit wurde der Westring Fulda, Höhe Rodges, mitgeteilt. Einzelheiten über den Unfallhergang liegen noch nicht vor. Rettungskräfte wurden alarmiert und befinden sich auf der Anfahrt.

Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Dietges

Am Samstag, 21.08.21 gegen Mittag befuhr eine 54-jährige Kradfahrerin aus Kassel die L3068 von der Wasserkuppe kommend in Richtung Dietges. In einer langgezogenen Linkskurve kam die Kradfahrerin ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sie sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Am Krad entstand Sachschaden.

Zwei Kräder zusammengestoßen

Schotten

Die Leitstelle des Polizeipräsidium Osthessen wird über einen Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern informiert (21.08.21, 15:30 Uhr) Als Unfallörtlichkeit wurde die L 3338 von Breungeshain in Richtung Hoherodskopf genannt. Rettungskräfte befinden sich auf der Anfahrt. Einzelheiten über den Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitagnachmittag um 13.45 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer aus Bebra die Hünfelder Str. aus Richtung Carl- Benz- Str. kommend in Richtung Sandweg. Im Einmündungsbereich der Hünfelder Str. in den Sandweg missachtete der Fahrzeugführer aus Bebra die Vorfahrt eines Hersfelders, welcher mit seinem Pkw den Sandweg aus Richtung „In den Tonkauten“ in Richtung Hünfelder Straße befuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitagnachmittag um 17.20 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem BMW die Dippelstraße aus Richtung Reichsstraße kommend in Richtung Meisebacher Straße. Er benutzte hierbei den linken von zwei Geradeausfahrstreifen. In Höhe der Hausnummer 2 fuhr eine Pkw- Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw über einen abgesenkten Bordstein auf die Dippelstraße auf. Sie passierte zunächst den ersten Fahrstreifen, stieß jedoch in der weiteren Folge auf dem zweiten (linken) Fahrstreifen mit dem BMW des Hersfelders zusammen. Hierbei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9000,- Euro.

Unfallflucht – Außenspiegel beschädigt

Fulda

Auf der Landesstraße zwischen Herbstein Stockhausen und Hosenfeld-Blankenau kam es am heutigen Freitag gegen 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines Klein-Lkw Peugeot Boxer befuhr diese Strecke von Stockhausen kommend in Richtung Blankenau, als ihm hinter der dortigen Kuppe ein dunkelgrauer SUV entgegenkam, der zu weit links fuhr. Hierdurch stießen die beiden linken Außenspiegel gegeneinander. Während der Fahrer des Lkw anhielt, setzte der männliche Fahrer des SUV seine Fahrt unbeirrt in Richtung Stockhausen fort. Zeugenhinweise des Verkehrsunfalls, bzw. Hinweise auf einen dunkelgrauen SUV mit beschädigtem linken Außenspiegel bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655/96880.