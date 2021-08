Nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam,

Bad Homburg, Glucksteinweg, Samstag, 21.07.2021, 20:50 Uhr

(wie)Am Samstagabend musste die Polizei einen Mann zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Der 44-Jährige hielt sich trotz Hausverbotes auf dem Gelände eines Getränkemarktes im Glucksteinweg in Bad Homburg auf und war gegenüber den Mitarbeitern verbal aggressiv. Die herbeigerufene Polizei erteilte dem 44-Jährigen einen Platzverweis. Kurz darauf riefen die Mitarbeiter des Getränkemarktes wieder die Polizei, da der aggressive Mann zurückgekommen war. Da der 44-Jährige beim Eintreffen der Polizeistreife nun auch gegen diese aggressiv und unkooperativ war, wurde er festgenommen und im Polizeigewahrsam untergebracht.

Wohnungseinbruch in Falkenstein,

Königstein-Falkenstein, Peter-Geibel-Straße, Samstag, 21.08.2021, 12:45 Uhr bis 21:45 Uhr

(wie) Am Samstag wurde in Königstein, Falkenstein in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Garten eines Mehrfamilienhauses und kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Diese wurde durchsucht und danach wieder verlassen. Bisher können noch keine Angaben über das Stehlgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Mobiles Toilettenhäuschen angezündet, Bad Homburg v. d. Höhe, An den Brunnengärten, bis Montag, 23.08.2021, 08:00 Uhr

(jn)Nach dem Brand eines mobilen Toilettenhäuschens in den zurückliegenden Tagen in Bad Homburg, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wie die Spuren am Tatort auf einer Baustelle in der Straße „An den Brunnengärten“ zeigten, hielten sich der oder die unbekannten Täter auf dem Gelände auf und entzündeten das dortige Dixi-Klo. Dieses wurde vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 in Bad Homburg zu melden.

Teile der Bühnenelektronik entwendet, Friedrichsdorf-Seulberg, Edouard-Desor-Straße, Donnerstag, 19.08.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 20.08.2021, 13:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag haben Unbekannte von dem Sportpark in der Edouard-Desor-Straße in Friedrichsdorf-Seulberg zwei Kabeltrommeln im Wert von 400 Euro gestohlen. Zuvor begaben sich die Täter auf dem Gelände zu einer Freilichtbühne und trennten dort mittels unbekanntem Werkzeug die Kabeltrommeln der Bühnen-Elektronik ab. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Hyundai vorsätzlich beschädigt,

Oberursel (Taunus), Vorstadt, Freitag, 20.08.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, 22.08.2021, 11:00 Uhr

(jn)In Oberursel ist im Verlauf des Wochenendes ein blauer Hyundai allem Anschein nach mutwillig zerkratzt worden. Der Pkw parkte zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr und Sonntagvormittag, 11:00 Uhr in der „Vorstadt“, als er von einem oder mehreren unbekannten Tätern angegangen wurde. Durch die hinterlassenen Kratzer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240 – 0.

Zwei Männer berauscht am Steuer,

Kronberg im Taunus, Königstein im Taunus, Nacht zum Montag, 23.08.2021

(jn)In der vergangenen Nacht sind in Kronberg und Königstein zwei Autofahrer angehalten worden, bei denen entsprechende Tests darauf hingedeutet haben, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Gegen 23:20 Uhr war ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Eschborn in eine Kontrollstelle in der Frankfurter Straße in Kronberg gefahren, bei dem ein vorläufiger Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille zeigte. Darüber hinaus stellten die Beamten bei ihm deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum fest. Zwecks einer Blutentnahme sowie weiterer Maßnahmen kam der 21-Jährige mit zur Wache.

Um kurz vor 01:00 Uhr wurde in der Klosterstraße in Königstein ein weiterer Autofahrer überprüft. Da der 26-jährige Mann aus Wiesbaden, der in einem VW unterwegs war, ebenfalls Auffälligkeiten zeigte, die für die Einnahme von Rauschmitteln sprachen, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf unterschiedliche Substanzen, so dass nach einer Blutentnahme auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide Autofahrer wieder auf freien Fuß.

Junger Mann überschlägt sich mit Pkw, Kreisstraße 727, Bereich Usingen, Eschbach, Sonntag, 22.08.2021, 20:36 Uhr

(jn)Auf der K 727 bei Usingen hat am Sonntagabend ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren, was zur Folge hatte, dass er von der Straße abkam und sich mehrfach mit seinem Fahrzeug überschlug. Mit schweren Verletzungen musste der 20-Jährige anschließend in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der in Usingen Wohnhafte um 20:36 Uhr die K 727 von Eschbach kommend in Fahrtrichtung Wernborn unterwegs war, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW verlor. Dabei kam der Fahranfänger nach links von der Fahrbahn ab und letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 20-Jährige während der Fahrt alkoholisiert gewesen sein könnte. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Zweiradfahrer stürzt auf Ölspur,

Landesstraße 3003, Bundesautobahn 661, Bereich Bad Homburg, Sonntag, 22.08.2021, 13:00 Uhr

(jn)Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Frankfurt ist am Sonntagmittag bei Bad Homburg gestürzt und im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt worden. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 49-Jährige um 13:00 Uhr die Abfahrt zum Südring des Zubringers aus Richtung der BAB 661 befuhr, als er infolge einer Ölspur wegrutschte und mit der Leitplanke kollidierte. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst an der Unfallstelle untersucht und in ein Krankenhaus verbracht. Indes wurde die Ölspur, deren Ursprung unbekannt ist, von der Feuerwehr beseitigt.

Unfall mit U-Bahn,

Oberursel, Gattenhöferweg, Freitag, 20.08.2021, 18:33 Uhr

(wie) Am Freitagabend missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt einer U-Bahn, es kam zum Unfall. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes den Gattenhöferweg. An der Kreuzung mit der Gablonzer Straße bog sie nicht ab, sondern fuhr verbotswidrig weiter geradeaus. Hierbei übersah die Frau die von links kommende U-Bahn und es kam zur Kollision. Die U-Bahn schob den Mercedes ca. 15 Meter vor sich her. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR. Der U-Bahnverkehr wurde durch den Unfall zeitweise behindert.

Motorradfahrer übersehen,

Oberursel-Stierstadt, Am Schmidtstock, Samstag, 21.08.2021, 21:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend übersah ein Pkw-Fahrer im Rahmen eines Abbiegevorgangs einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des Zweirads verletzte sich dabei schwer. Gegen 21:00 Uhr befuhr der 44 Jahre alte Fahrer eines Opel die Kurmainzer Straße in Oberursel-Stierstadt, bog nach links in die Straße „Am Schmidstock“ ein und übersah dabei den entgegenkommenden 53-jährigen Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kraftrades schwerverletzt und musste für weitere Behandlungen in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Unfall mit schwerverletztem Beteiligten, Wehrheim-Obernheim, Landesstraße 3041, Freitag, 20.08.2021, 09:30 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ereignete sich an der Kreuzung der L 3041 und der Straße „An den Linden“ bei Wernheim-Obernheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich ein Beteiligter schwer verletzte. Ein 45-Jähriger aus Frankfurt fuhr mit seinem Fiat die Straße „An den Linden“ entlang und beabsichtigte, die L 3041 in Richtung Wehrheim zu überqueren. Hierbei missachtete der Frankfurter ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt eines VW, der die Landesstraße in Richtung Neu-Ansbach befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich die 54-jährige Fahrerin des VW schwer verletzte. Sie wurde im Anschluss in ein Bad Homburger Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer des Fiat blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und verzeichneten einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Polizeistation Bad Homburg

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Sandelmühlweg Tatzeit: Freitag, 20.08.2021 bis Samstag, 21.08.2021, 09:45 Uhr

Bislang unbekannter Täter beschmierte ein Wahlplakat der CDU durch Graffiti. Neben anderen Motiven wurden auf dem Plakat SS-Runen angebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172 / 120-0 zu wenden, oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. H., Feldbergstraße Unfallzeit: Samstag, 21.08.2021, gegen 12:20 Uhr

Ein rotes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand parkenden weißen Skoda. Die Frontschürze des Skoda wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 3000,00 Euro geschätzt. An der Unfallstelle wurden Spuren gesichert, die auf ein rotes Fahrzeug schließen lassen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172 / 120-0 zu wenden, oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Keine presserelevanten Straftaten

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung von ÖPNV

Unfallort: Gattenhöferweg / Gablonzer Straße, 61440 Oberursel Unfallzeit: Freitag, 20.08.2021, 18:33 Uhr

Eine 30-jährige Frankfurterin befuhr mit ihrem Mercedes den Gattenhöferweg in Oberursel. Im Kreuzungsbereich zur Weingärtenumgehung wollte die Frau entgegen der Vorschriftszeichen, man darf hier lediglich nach rechts und links abbiegen, geradeaus den Gattenhöferweg weiterfahren. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin die von links herannahende Straßenbahn U3. Der 56-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Das Fahrzeug mitsamt der Insassin wurde noch ca. 15 Meter von der Bahn mitgeschleift. Trotz des enormen Aufpralls blieb sowohl die Fahrzeugführerin, als auch der Straßenbahnfahrer und alle Mitfahrer unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bahnstrecke für ca. 2 Stunden gesperrt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Kurmainzer Straße / Am Schmidtstock, 61440 Oberursel Unfallzeit: Samstag, 21.08.2021, 21:06 Uhr

Eine 44-jährige Oberurselerin befuhr mit ihrem Opel Mokka die Kurmainzer Straße in Weißkirchen, aus Richtung Steinbach kommend. Im Einmündungsbereich zur Straße „Am Schmidtstock“ beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie jedoch einen ihr entgegenkommenden, 53-jährigen Kraftradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge sich der Kraftradfahrer schwer verletzte. Er musste zur weiteren Behandlung mit dem Krankenwagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 7.600 EUR

Polizeistation Königstein

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 61479 Glashütten, Idsteiner Weg

Tatzeitraum: Freitag, 20.08.2021, 15:00 Uhr – Samstag, 21.08.2021, 10:00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz des Tennisvereins geparkt war. Dabei wurde ein Ast in die Windschutzscheibe geworfen, sowie die Beifahrertür auf bisher unbekannte Art und Weise zerkratzt. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor, Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Wohnungseinbruch in Schloßborn

Tatort: 61479, Glashütten Schloßborn, Königsteiner Straße Tatzeitraum: Montag, 16.08.2021 – Freitag, 20.08.2021, 15:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde in der Königsteiner Straße in Schloßborn versucht, eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Dabei ließen die Täter nach einigen Versuchen aus unbekanntem Grund von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

mehrere Verletzte durch Person unter Drogeneinfluss

Tatort: 61476 Kronberg, Oberhöchstadt

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021 gegen 01:00 Uhr

Durch eine unter dem Einfluss von Drogen stehende 34-jährige Person kam es am frühen Samstagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz in Kronberg – Oberhöchstadt. Die Person hatte im Rausch mehreren Person Bissverletzungen zugefügt. Als die Person in aggressiver Art und Weise auf die eintreffenden Polizeibeamten losging, kam es zu dem Einsatz von Reizstoff und in Ermangelung einer Wirkung zu dem Einsatz des Schlagstocks gegen die Person. Schließlich konnte die Person überwältigt und fixiert werden. Der Angreifer sowie vier Geschädigte mussten aufgrund der Vorkommnisse in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Polizeibeamte wurden im Zuge der Maßnahmen nicht verletzt.

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Exhibitionistische Handlung

Tatort: 61389 Schmitten, Weiltalweg

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021, 12:35 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter trat mit heruntergelassener Hose aus einem Waldstück auf den Weiltalweg zwischen Schmitten und Dorfweil. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Spaziergängerin. Die unbekannte Person griff sich daraufhin in den Schritt und lief der Spaziergängerin kurzzeitig nach. Personenbeschreibung: männlich, ca. 180cm groß, ca. 30 Jahre alt, sehr schlank; Bekleidung: Jeans, grün/braunes T-Shirt Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 61250 Usingen, Neuer Marktplatz

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021, 19:30 Uhr – 21:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Windschutzscheibe eines im Tatzeitraum abgestellten Pkw (Mercedes) mit unbekanntem Tatmittel. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500,- Euro. Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Diebstahl von Pkw-Anhänger

Tatort: 61250 Usingen, Am Gebackenen Stein Tatzeit: Dienstag, 17.08.2021, 20:30 Uhr bis Freitag, 20.08.2021, 15:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im genannten Tatzeitraum einen Pkw-Anhänger welcher sich auf einem frei zugänglichen Grundstück befand. Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: Grävenwiesbach, Bahnhof

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021, 02:02 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter besprühten zur Tatzeit einen auf den Bahngleisen abgestellten Triebwagen der Hessischen Landesbahn. Vermutlich durch einen Kontrollgang durch Polizeibeamte der Polizeistation Usingen auf dem Bahngelände gestört brach/en der/die Täter noch während der Ausführung ab und entfernten sich vom Tatort. Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0