Bundespolizei schnappt gesucht Straftäter aus Limburg

Limburg (ots) – Am Freitagabend, den 20. August 2021 gegen 19:00 Uhr konnten

Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Limburg den Untersuchungshaftbefehl eines

21-jährigen Mehrfachtäters aus Limburg vollstrecken. Der junge Mann, der seit

wenigen Tagen vom Amtsgericht Limburg unter anderem wegen Körperverletzung und

Raub gesucht wurde, konnte am Bahnhof angetroffen und festgenommen werden. Die

Staatsanwaltschaft Limburg sucht den Mann zudem wegen diverser anderer Delikte.

Im Laufe des Samstages wurde der 21-Jährige dem Amtsgericht Limburg vorgeführt

und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim,

Weilburg-Ahausen, Königsberger Straße, Donnerstag, 19.08.2021, 22:15 Uhr bis Freitag, 20.08.2021, 11:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte in ein Vereinsheim in Ahausen einzubrechen. Die Polizei wurde am Freitag zum Wilhelm-Schütz-Stadion in Weilburg-Ahausen gerufen. Dort hatten unbekannte Täter im Laufe der Nacht versucht in ein Vereinsheim einzubrechen. Dazu wurde eine Fensterscheibe beschädigt, das Fenster jedoch nicht komplett zerstört. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter nicht ins Innere des Vereinsheimes gelangten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Es wurde, nach erstem Anschein, nichts entwendet.

Randalierer landet im Polizeigewahrsam, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Freitag, 20.08.2021, 18:34 Uhr

(wie) Am Freitagabend musste die Polizei einen Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Ein 60-Jähriger entwendete von der Außengastronomie eines Restaurants eine Flasche Wein. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter des Restaurants erwischt und aufgefordert die Flasche zurückzugeben. Dies interessierte den 60-Jährigen jedoch nicht, er entfernte sich laut rufend vom Restaurant. Der Mitarbeiter verfolgte den Mann, woraufhin dieser plötzlich die Flasche auf den Mitarbeiter warf, diesen aber verfehlte. Der 60-Jährige wurde von einer Streife der Bundespolizei festgenommen und danach an die Streife der Polizei Limburg übergeben. Da der 60-Jährige stark alkoholisiert war, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Betrunkener verletzt sich bei Unfall, Löhnberg-Obershausen, Landesstraße 3044, Samstag, 21.08.2021, 03:15 Uhr

(wie)Am frühen Samstagmorgen wurde ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt, er stand dabei unter Alkoholeinfluss. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem VW die L 3044 von Niedershausen in Richtung Obershausen. Hier kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und schließlich mit einem Baum. An dem Baum kam der VW auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Motorblock aus dem PKW gerissen wurde. Vor dem Eintreffen der Polizei konnte der 21-Jährige sich selbstständig aus dem PKW befreien. Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, dort wurden auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe des komplett zerstörten VW.

Unfall mit Verletzten nach Fehler beim Überholen, Weilmünster, Bundesstraße 456, Montag, 23.08.2021, 05:59 Uhr

(wie)Am Montagmorgen wurde ein Mann bei einem Unfall auf der B 456 verletzt. Ein Opel ein BMW und ein LKW MAN befuhren hintereinander die Bundesstraße von Weilburg in Richtung Weilmünster. Der 38-jährige Opel-Fahrer überholte den BMW vor ihm, als dieser zum Überholen des LKW ansetzte. Der 38-Jährige lenkte seinem Opel zum Ausweichen nach links, geriet dort in die Bankette und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel kollidierte dann mit dem Heck des LKW, wurde wieder nach links abgewiesen und überschlug sich schließlich im Straßengraben. Der 38-Jährige verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand Totalschaden, der LKW wurde leicht beschädigt.

Geschwindigkeitsmessungen am Freitagabend, Limburg, Bundesstraßen 49 und 8, Freitag, 20.08.2021, 16:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(wie)Am Freitagabend überwachte der Regionale Verkehrsdienst die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den Bundesstraßen bei Limburg. Auf der B49 und der B8 wurden dabei die Geschwindigkeiten von insgesamt 3.015 Fahrzeugen gemessen. Davon fuhren 148 Fahrzeuge zu schnell. Bei 41 Fahrzeugen war die Geschwindigkeit so hoch, dass es zu Punkteeinträgen in Flensburg kommen wird. Ein Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass er sich auf ein Fahrverbot einstellen werden muss.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65597 Hünfelden-Kirberg, Limburger Straße Tatzeit: Sa., 21.08.21, 11:40 Uhr Eine 67-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Limburger Straße in Kirberg in Fahrtrichtung Ortsmitte. Sie beabsichtigte nach links in die Bubenheimer Straße einzubiegen, während ein 23-jähriger Motorradfahrer den Pkw links überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer leicht am Fuß verletzte, als er stürzte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Verkehrsunfall

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, In den Wallgärten Tatzeit: Sa., 21.08.21, 14:40 Uhr Der Fahrer eines VW Multivan befuhr die bevorrechtigte Limburger Straße in Niederbrechen und bog von dort in die Straße In den Wallgärten ab. Ein von dort kommender Ford Focus wollte nach links in die Limburger Straße einbiegen. Es kam aber noch zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Tatort: L 3277 Gem. 65597 Hünfelden-Ohren Tatzeit: Sa., 21.08.21, 20:30 Uhr Laut eigener Angaben befuhr ein 27-Jähriger mit einem Fahrrad einen abschüssigen Feldweg nahe der L 3277 hinab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei zog er sich eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung zu und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus Limburg verbracht. Am Fahrrad soll das Vorderrad beschädigt worden sein.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Tatort: 65549 Limburg, Zeppelinstraße Tatzeit: Sa., 21.08.21, 21:35 Uhr Beim Einfahren auf das Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes beschädigte ein 43-jähriger Fahrer eines Ford Galaxy einen geparkten Opel Insignia (Schaden insgesamt etwa 800 Euro). Der Fahrer des Ford stand unter Alkoholeinfluss, so dass eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Dagegen sträubte er sich allerdings, so dass er durch mehrere Kollegen festgehalten werden musste. Die Person wurde letztendlich nach Ausnüchterung in den hiesigen Gewahrsamszellen am Morgen entlassen.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße Tatzeit: So., 22.08.21, 02:25 Uhr Ein 34-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Hadamarer Straße in Elz. Laut einer Zeugin soll er in Schlangenlinie gefahren sein. Eine Überprüfung durch eine Funkstreife ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 65611 Brechen-Oberbrechen, Frankfurter Straße Tatzeit: Sa., 21.08.21, zw. 12:15 Uhr und 20:45 Uhr An einem schwarzen Seat Leon wurde der rechte Außenspiegel mutwillig zerstört. Dabei wurde auch die Beifahrertür beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl unter Vorhalt eines Messers

Tatort: 65589 Hadamar, Kirchgasse Tatzeit: Sa. 21.08.21, 17:50 Uhr Eine 17-Jährige bedrohte einen 16-Jährigen mit einem Messer und entwendete ihm aus seiner Geldbörse 25 Euro Bargeld. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Messer konnte sichergestellt werden.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 65549 Limburg, In der Schwarzerde Tatzeit: Sa., 21.08.21, 07:45 Uhr Unbekannte zerstachen alle 4 Reifen an einem Fiat Doblo, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl an Kfz.

Tatort: Hasselbacher Straße, 35781 Merenberg Tatzeit: Sa. 14.08.2021 16:30 Uhr – Sa.21.08.2021 11:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten beide Kennzeichen LM-SG 270 vom Pritschenwagen des Geschädigten, der auf einem frei zugänglichen Grundstück hinter der Hausnummer 19 abgestellt war. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Verletzten nach Ladungsverlust Tatort: B49 in Fahrtrichtung Limburg zw. den Anschlussstellen Steinbach und Ahlbach Tatzeit: Sa. 21.08.2021, 20:32 Uhr Ein 83jähriger Fahrer aus Ellar fuhr aus Richtung Steinbach kommend in Fahrtrichtung Limburg auf die B 49 auf. Nach dem Auffahren auf die B 49 betätigte er versehentlich die Steuerung für die hydraulische Heckklappe des mit Getreide beladenen Anhängers. Diese öffnete sich und ein Teil des geladenen Getreides fiel auf die Fahrbahn. Insgesamt wurde die Rechte der beiden vorhandenen Fahrbahnen auf einer Länge von ca. 300 m komplett bedeckt, die linke Fahrspur war nur leicht betroffen. Eine 63jährige Fahrerin aus Merenberg befuhr die B 49 aus Richtung Weilburg kommend in Fahrtrichtung Limburg, kam auf der mit Getreide bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die dortige Böschung und kam entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Seitenstreifen, zum Stehen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und der 23jährige Beifahrer wurden verletzt und zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Weilburg gebracht. Die B49 war für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort ( ca. 2,5 Stunden) dort voll gesperrt.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Heckholzhäuser Weg 8, 35781 Weilburg-Gaudernbach Tatzeit: Sa. 21.08.2021, 20:00 Uhr – 21:55 Uhr Ein unbekannter Täter begab sich auf die rückwärtige Hausseite und beabsichtigte, die Kellertür aufzuhebeln. Nach mehreren gescheiterten Versuchen ließ er hiervon ab und begab sich zur Terrassentür des Hauses. Dort schlug er die Scheibe ein und öffnete die Tür. Danach hat er den im Haus befindlichen Eigentümer wahrgenommen und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2 Leichtverletzte bei Unfall +++ Jugendliche unsittlich berührt +++ Ins Gesicht geschlagen und PKW beschädigt

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten– Am gestrigen Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr die 33-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Seat, die B456, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, in Richtung Weilburg. In Höhe Möttau bog sie nach links ab und übersah hierbei eine entgegenkommende 60-jährige Fahrzeugführerin in ihrem Fiat, aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Jugendliche unsittlich berührt, Helfer geschlagen– Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, wurden zwei 17-jährige, durch einen 26-jährigen aus Limburg unsittlich berührt und beleidigt. Eine weitere Person kam den jungen Frauen, auf dem Gehweg der Schiede, zu Hilfe. Zwischen ihm und dem Täter entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Verlauf der Täter den 27-jährigen Helfer mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und den Oberkörper schlug. Am Boden liegend wurde der Helfer noch getreten. Er erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Eine Polizeistreife konnte den alkoholisierten Täter schließlich festnehmen. Er wurde zur Polizeistation verbracht, wo entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden und er seinen Rausch ausschlafen musste.

19-jähriger ins Gesicht geschlagen und Fahrzeug beschädigt– Am Sonntagmorgen um 01.25 Uhr, wurde in der Limburger Innenstadt ein 19-jähriger aus Niederneisen durch drei Jugendliche / Heranwachsende angesprochen. Unvermittelt schlug einer der Jungen den 19-jährigen ins Gesicht. Dieser rannte dann zu seinem Fahrzeug, welches im Parkhaus stand. Dort schloss er sich ein; einer der Täter trat den Außenspiegel des PKW ab und flüchtete. Die beiden anderen Täter bauten sich drohend vor dem verschlossenen PKW des Geschädigten auf. Dort konnten sie schließlich durch die eintreffende Polizei vorläufig festgenommen werden.

In den beiden Meldungen „Jugendliche unsittlich berührt…“ und „19-jähriger ins Gesicht geschlagen …“ muss es heißen: Am frühen Samstagmorgen bzw. Samstagmorgen. Tatzeit war jeweils der 21.08.2021, 01.20h bzw. 01.25h.