Unter Drogen und ohne Führerschein zum Polizeirevier gefahren

Kassel-Mitte (ots) – Einen nicht alltäglichen Fall erlebten die Beamten des Polizeireviers Mitte während ihres Dienstes am Samstagmorgen 21.08.2021. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Dacia vor dem Eingang des Polizeipräsidiums vor, der zielsicher auf dem Stellplatz für die Dienstfahrzeuge parkte. Im Anschluss kam der Fahrer auf die Wache, wo er eine Anzeige wegen Verleumdung erstatten wollte. Schnell erkannten die Polizisten, dass das Kennzeichen am Auto des Mannes am Vorabend bei einer Verkehrsunfallflucht in der Kasseler Schillerstraße abgelesen wurde.

Zeugen hatten gesehen, wie der Dacia bei einem Wendemanöver einen geparkten Motorroller umgefahren hatte und der Mann am Steuer anschließend mit dem Auto von der Unfallstelle geflüchtet war, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Doch damit noch nicht genug: Die weiteren Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass der 51-Jährige gar keinen Führerschein hat. Darüber hinaus bemerkten sie, dass er offensichtlich deutlich unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte ein Test, der auf Kokain und Cannabis im Urin des Mannes anschlug. Ihm wurde daher von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Den Fahrzeugschlüssel des 51-Jährigen aus Kassel stellen die Beamten vorsorglich sicher und leiteten Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und “Trunkenheit im Verkehr” gegen ihn ein.

Straßenraub – 26-Jähriger in Westendstraße verletzt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Das Opfer eines Straßenraubs wurde Samstagmorgen 21.08.2021 in der Westendstraße ein 26-jähriger Mann. Der vermutlich osteuropäische Täter hatte das Opfer gegen 5:30 Uhr auf dem Weg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Kölnischer Straße unvermittelt angegriffen und geschlagen. Gleichzeitig forderte der Täter die Herausgabe der Wertsachen.

Nachdem sich der 26-jährige Geschädigte körperlich zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete er sich in Sicherheit und bat wenige Augenblicke später eine Gruppe Jugendlicher um Hilfe, welche die Polizei alarmierte. Die anschließende Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Der Mann aus Hann. Münden erlitt bei dem Überfall Verletzungen im Gesicht, am Kopf und am Ellenbogen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Von dem Unbekannten, der letztlich nichts erbeutet hatte, liegt folgende Beschreibung vor:

ca.25 bis 35 Jahre, etwa 1,78 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare, die hochgegelt waren, dunkler Vollbart mit Schnurrbart. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug einen weißen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Sneaker und einen Rucksack.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Straßenraub gemacht haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können.

Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

