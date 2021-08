Durch Hilfeschreie alarmiert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Am Freitag 20.08.2021, nahm die Polizei einen 53-jährigen Mann im Bahnhofsviertel fest, der einen anderen Mann mit einem Messer bedrohte. Zuvor kam es gegen 20 Uhr in der Moselstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 53-jährigen und dem 41-jährigen Mann. In deren Verlauf zog der Ältere plötzlich ein Messer, mit welchem er auf sein Gegenüber zuging. Der 41-Jährige schrie nun lautstark um Hilfe und machte dadurch in der Nähe befindliche Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam.

Die Beamten eilten zu den Hilferufen und sahen den 53-Jährigen, welcher immer noch ein Messer in der Hand hielt und in unmittelbarer Nähe zu dem 41-Jährigen stand. Mittels gezogener Dienstwaffe forderten die Beamten den 53-Jährigen auf, das Messer wegzulegen. Dies setzte er schließlich nach mehrfacher Aufforderung um.

Allerdings ignorierte er die weiteren Anweisungen der Polizisten, sich hinzulegen. Den Beamten gelang es in der Folge, den 53-jährigen Mann zu Boden zu bringen und festzunehmen. Dabei setzte er sich zu Wehr, trat einen der Beamten gegen ein Bein und versuchte, einen weiteren mit dem Kopf zu stoßen. Darüber hinaus folgten diverse Beleidigungen.

Bei der Festnahme zog sich der 53-Jährige eine leichte Verletzung zu. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Zur Durchführung der weiteren Maßnahmen verbrachten ihn die Beamten auf eine Polizeidienststelle. Mangels vorliegender Haftgründe wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

41-Jähriger löst Großeinsatz aus

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(hol) – Am Samstagmorgen 21.08.2021 hielt ein 41-jähriger Mann die Nachbarschaft in Atem. Er war zuvor gewaltsam in die Wohnung seiner Lebensgefährtin eingedrungen und verschanzte sich anschließend dort.

Hintergrund für das gewaltsame Eindringen des 41-Jährigen in die Wohnung seiner Lebenspartnerin in der Johanniskirchstraße dürfte ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt am Vorabend gewesen sein, bei dem der Aggressor durch die Polizei aus der Wohnung gewiesen wurde. Die Lebensgefährtin hatte die Nacht aufgrund dessen in der Wohnung ihrer Schwester verbracht und war zum Zeitpunkt des Eindringens in ihre Wohnung am nächsten Morgen gegen 08:30 Uhr nicht zuhause.

Dies hinderte ihren Lebenspartner jedoch nicht daran, sich in der Wohnung zu verschanzen und sie darüber in Textnachrichten zu informieren. Zudem drohte er ihr gegenüber an, die Wohnung nicht kampflos zu verlassen und schon auf die Polizei zu warten.

Aufgrund vorliegender Informationen zu einer möglichen Bewaffnung des Mannes in Verbindung mit Erkenntnissen zur kriminellen Historie des 41-Jährigen, wurde eine Spezialeinheit der Polizei mit der Festnahme des Mannes beauftragt. Diese wurde um 10:00 Uhr in gewohnt professioneller Art und Weise umgesetzt. Sowohl die Beamten, als auch der 41-Jährige blieben unverletzt. Waffen fand die Polizei bei dem Mann oder in der Wohnung nicht.

Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums mit dem Ziel der richterlichen Vorführung am Folgetag eingeliefert.

Crackdealer dingfest gemacht

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Sonntagnachmittag 22.08.2021 nahm die Polizei einen Crackhändler in der Moselstraße fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei eine nicht geringe Menge Crack. Der Tatverdächtige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 16:00 Uhr wurden zivile Drogenfahnder auf den Mann in der Moselstraße aufmerksam. Kurz darauf beobachteten die Beamten den 52-Jährigen beim offensichtlichen Verkauf von Crack und nahmen ihn fest. Der Festnahme versuchte der Dealer sich zu entziehen, indem er sich losriss und davonlaufen wollte. Die Beamten verhinderten dies, indem sie ihn zu Boden brachten und dort fixierten. Daraufhin solidarisierten sich sofort umstehende Passanten mit dem Festgenommenen. Davon ließen sich die Beamten nicht beeindrucken, reagierten professionell und begleiteten ihre Maßnahme kommunikativ.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei knapp 40 Gramm Crack. Diese Menge umfasst 4.000 Konsumeinheiten, da schon Cracksteine ab einem Gewicht von 0,01 Gramm gehandelt werden. Der 52-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwei Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Frankfurt-Niederrad (ots)-(hol) – Sonntagnachmittag 22.08.2021 wollte die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in Niederrad kontrollieren. Bei der anschließenden kurzen Verfolgungsfahrt flogen Tüten mit Marihuana aus dem Auto. Die Polizei nahm 2 Männer fest.

Gegen 16:00 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei ein verdächtiges Treiben mehrerer junger Männer auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hahnstraße. Als die Polizei daraufhin vor Ort eintraf, entfernte sich beim Erblicken des Streifenwagens ein Auto sofort mit hoher Geschwindigkeit. Die Streife nahm die Verfolgung auf.

Der flüchtende Fahrer fuhr rücksichtslos über eine rote Ampel und warf, kurz bevor ihn die Polizei stoppen konnte, zwei Plastiktüten aus dem Fenster. Sowie er anschließend anhalten musste, flüchtete der Beifahrer zu Fuß und konnte auch im weiteren Verlauf nicht mehr festgenommen werden.

Bei dem 24-jährigen Fahrer und seinem 22-jährigen Mitfahrer auf dem Rücksitz klickten jedoch die Handschellen. Die Polizei fand auch die Tüten, deren Inhalt sich auf insgesamt 2 Kilogramm Marihuana belief. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest beim Fahrer positiv auf THC.

In der Folge wurden die Wohnungen der beiden aus Rheinland-Pfalz stammenden Männer durchsucht, wobei die Polizei lediglich eine geringe Menge Drogen auffand. Anschließend wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auseinandersetzung an Info-Stand

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Samstag 21.08.2021 gegen 12.00 Uhr, kam es an einem Wahl-Infostand der Afd Partei am Diesterwegplatz zu einer Auseinandersetzung. Zunächst wurden die Standbetreiber beleidigt, danach wurde versucht, Flyer zu beschädigen.

Dies führte zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem die Polizei die beteiligten Personen getrennt hatte, wurden entsprechende Strafanzeigen gegen diese gefertigt.

Frankfurt: 2x Wahlplakate in Brand gesetzt

Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Samstag 21.08.2021 gegen 07.45 Uhr, meldete eine Zeugin telefonisch den Brand eines Wahlplakates am Otto-Hahn-Platz. Das Wahlplakat der FDP war an einer Straßenlaterne befestigt. An dieser entstand kein Sachschaden.

Eschersheim (ots)-(fue) – Ein Zeuge konnte am Montag 23.08.2021 gegen 02.40 Uhr, zwei Jugendliche dabei beobachten, wie sie 2 Wahlplakate der Freien Wähler Frankfurt anzündeten. Die Plakate waren an einem Lichtmast in der Zehnmorgenstraße in Eschersheim befestigt. Durch die Flammen wurde auch der Mast der Laterne leicht beschädigt.

100 Tage Haft in 90 Minuten – Bundespolizei vollstreckt 2 Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots) – Am Freitag 20. August 2021 zwischen 13:45 und 15:15 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei gleich zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen am Hauptbahnhof Frankfurt am Main vollstrecken.

Zunächst stellten die Bundespolizisten einen wohnsitzlosen 31-Jährigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Gießen gesucht wurde. Die 700 EUR zur Abwendung der 70-tägigen Haftstrafe konnte der Mann nicht aufbringen.

Kurze Zeit später wurde bei der Kontrolle eines ebenfalls wohnsitzlosen 55-Jährigen der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim festgestellt. Auch er konnte die 450 EUR zur Abwendung der 30-tägigen Haftstrafe nicht aufbringen. Beide Männer wurden daraufhin in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Bundespolizei schnappt Comicdieb

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 22.08.2021 gegen 08:30 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof einen Ladendieb auf frischer Tat festnehmen. Der 47-Jährige hatte zuvor 7 Comicbücher im Gesamtwert von über 150 EUR aus einer Buchhandlung im Hauptbahnhof entwendet.

Sein auffälliges Verhalten sorgte dafür, dass er unmittelbar nach Verlassen des Geschäftes durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert und festgenommen wurde. Das Stehlgut konnte unversehrt sichergestellt und dem Ladengeschäft übergeben werden.

Gegen den einschlägig bekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und befindet sich nach der Vorführung beim Haftrichter wieder auf freiem Fuß.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Volltrunkener aus Verkehr gezogen

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – Freitagnacht fiel der Polizei ein Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise auf. Als sie ihn anhalten wollte, gab der Mann Gas. Der Grund war später schnell klar. Gegen 00:30 Uhr gaben die Beamten dem Fahrer eines Golfs in der Adalbertstraße deutliche Anhaltezeichen, da sie ihn aufgrund seiner Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten.

Anstatt anzuhalten gab der Fahrer jedoch Gas. Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln inklusive dem Überfahren roter Ampeln versuchte er sich, der Kontrolle zu entziehen. Schlussendlich stellte ihn die Polizei an der Kreuzung Hamburgerallee / Friedrich-Ebert-Anlage. Der Grund für seine Flucht war dann auch schnell klar:

Der 23-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille.

Für den Mann ist das nun folgende Prozedere nicht unbekannt, war er in der Vergangenheit schon öfter betrunken am Steuer erwischt worden.

Reh kollidiert mit Streifenwagen

Frankfurt/BAB3 (ots)-(hol) In der Nacht zu Samstag 21.08.21 kreuzte ein Reh die Autobahn 3 und kollidierte dabei mit einem Funkwagen. Ein Polizeibeamter wurde verletzt. Besonders pikant: Die Beamten waren mit einem Straftäter auf dem Weg in die JVA Weiterstadt.

Gegen 03:00 Uhr sprang das Tier kurz vor der Anschlussstelle “Frankfurt-Süd” auf die Fahrbahn und ließ dem 29-jährigen Fahrer des Streifenwagens keine Chance zum Ausweichen. Er erfasste das Reh, das in der Folge noch durch ein weiteres herannahendes Auto erfasst und getötet wurde.

Die Beamten befanden sich zusammen mit einem Festgenommenen auf dem Weg zur JVA Weiterstadt. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrer leicht verletzt, alle anderen blieben unverletzt. Der Transport des Festgenommenen ins Gefängnis wurde durch eine andere Streife zwar mit leichter Verspätung, aber ohne weitere Vorkommnisse erledigt.

Zwei Fahrstreifen der Bundesautobahn blieben für die Dauer der Räumung der Unfallstelle bis 05:00 Uhr gesperrt.

Polizei gehen Diebe ins Netz

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Am Freitagvormittag 20.08.2021 nahm die Polizei 2 Diebe in der Schillerstraße auf frischer Tat fest. Beide hatten zuvor an verschiedenen Stellen auf dem Wochenmarkt u.a Standbetreiber bestohlen. Zivile Beamte der Frankfurter Polizei hängten sich an die Fersen der 2 Männer, die sich auf dem Wochenmarkt in der Schillerstraße bewegten. Die beiden waren einem anderen Polizeibeamten zuvor aufgefallen, weil sie offensichtlich nach Gelegenheiten zum Klauen Ausschau hielten. Daraufhin er hatte seine Kollegen in Zivil verständigt.

Diese mussten dann auch nicht lange warten: Der erste Verdächtige erkannte das unverschlossene Führerhaus eines Transporters, öffnete die Tür und entwendete den darin abgestellten Rucksack des Lieferanten. Noch während er diesen nach Wertsachen durchsuchte, klickten bei ihm die Handschellen.

Seinem Komplizen erging es ähnlich: Ihn beobachteten die Fahnder dabei, wie er eine an einem Marktstand hängende Jacke der Betreiberin unbemerkt abtastete. Da sich darin aber offensichtlich nichts Brauchbares befand, stahl er kurzerhand ein danebenliegendes Zigarettenpäcken. Die Freude darüber währte aber auch nur von kurzer Dauer, denn auch ihn nahmen die Zivilfahnder anschließend fest.

Die beiden 30 und 42-jährigen Männer haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Zudem bestehen zumindest bei dem 41-Jährigen erhebliche Zweifel an seiner Identität. Sie wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

15-jähriger überfallen – 17-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Grüneburgpark (ots)-(hol) – Am Freitagabend 20.08.2021 raubte ein junger Mann einem anderen Jugendlichen die Umhängetasche. Zuvor versetzte der Räuber seinem Opfer mehrere Kopfstöße. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 21:30 Uhr sprach ein 15-Jähriger eine Polizeistreife im Grüneburgpark an und gab an, soeben ausgeraubt worden zu sein. Ein anderer Jugendlicher hatte ihn unter einem Vorwand angesprochen, ihm dann mehrere Kopfstöße versetzt um ihn einzuschüchtern und ihm dann sein Bargeld aus der Umhängetasche abgenommen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, den 17-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Beamten fanden bei dem alkoholisierten Jugendlichen noch ein Einhandmesser. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubs zu.

Funkwagen angezündet – Festnahme

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Letzte Nacht zündete ein Mann einen geparkten Streifenwagen in der Moselstraße an. Zeugen hatten den Vorgang beobachtet und das Feuer gedankenschnell gelöscht. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 00:30 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, das ein Mann eine Flüssigkeit über die Heckstoßstange des in der Moselstraße geparkten Streifenwagens schüttete und anzündete. Durch die schnelle Reaktion eines 34-Jährigen, der eine Gießkanne mit Wasser füllte und so das Feuer löschen konnte, wurde Schlimmeres verhindert.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten, die sich auf Fußstreife durch das Bahnhofsviertel befanden, nahmen einen 37-Jährigen fest. Die Zeugin hatte ihn herausgedeutet. Der Wohnsitzlose wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

