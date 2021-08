Gießen (ots) – Die Kriminalpolizei sucht nach einer sexuellen Belästigung unter einer Brücke in der Ludwigstraße nach Zeugen. Eine 26-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis befand sich gegen 05.55 Uhr an einer Bahnunterführung, als ein Mann sie in gebrochenem Deutsch ansprach und sie nach Hause fahren wollte. Als die Frau das ablehnte, umarmte er sie, hielt ihren Kopf fest und küsste sie.

Der Mann flüchtete anschließend mit einer weiteren Person in einem PKW (mit Gießener Kennzeichen) in Richtung Langgöns.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

männlich, zwischen 1,70-1,75 Meter groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkleren Hautteint. Der Verdächtige sprach gebrochen Deutsch mit Dialekt und flüchtete in einem grauen PKW Kombi.

Wer hat gegen 05.55 Uhr den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben des unbekannten Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

