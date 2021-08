Unwetter – Feuerwehr befreit Fahrbahn von Schlamm und Geröll

(ots) – Nach starken Regenfällen am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr auf die Bundesstraße B 27 zur Autobahnbaustelle bei Sontra-Mitterode ausrücken, da Geröll und Schlamm auf die Fahrbahn gespült worden waren.

Die Räumungsarbeiten waren aber relativ schnell erledigt, so dass es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs kam.

Losgefahren und mit Kleintransporter zusammengestoßen

(ots) – Am Montag 23.08.2021 gegen 10.30 Uhr ist ein 86-jähriger Autofahrer aus Meißner in Abterode vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr eingefahren und hat dabei einen bevorrechtigten Kleintransporter übersehen. Der 86-jährige Rentner hatte im Steinweg am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortsmitte in Höhe einer Apotheke geparkt.

Als der Mann anfahren und auf dem Steinweg in Richtung Ortsmitte weiterfahren wollte, übersah er einen bevorrechtigten 60-Jährigen aus Wehretal, der mit einem Kleintransporter den Steinweg ebenfalls in Richtung Ortsmitte befuhr.

Am Fahrzeug des 86-jährigen Verursachers entstand daraufhin Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, das anderen Fahrzeug wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Betrüger gibt sich als “falscher Bankmitarbeiter” aus

Eschwege (ots) – Am Freitagabend 20.08.2021 ist ein 72-jähriger Rentner aus dem Werra-Meißner-Kreis um einen Bargeldbetrag von mehreren tausend Euro betrogen worden. Ein Telefonbetrüger hatte sich gegenüber dem Mann als Bankmitarbeiter ausgegeben und konnten den 72-Jährigen letztlich dazu überreden, mehrere Überweisungen vorzunehmen, so dass bei dem Rentner nun mutmaßlich ein Vermögensschaden im 5-stelligen Bereich zu Buche steht.

Angeblicher Bankmitarbeiter von der “Sicherheitsabteilung” meldet sich

Als der Vorfall am vergangenen Freitag von einem Familienangehörigen des Seniors um kurz nach 21.00 Uhr bei der Polizei gemeldet wurde, waren die Überweisungen bereits vollzogen und das Geld auf ein fremdes Konto transferiert. Zuvor gegen etwa 20.50 Uhr hatte ein Mann bei dem Geschädigten auf dessen Festnetzanschluss mit der angezeigten Rufnummer 05651 /1306426 angerufen und sich als “Andreas Köhler” von der “Sicherheitsabteilung der Sparkasse” ausgegeben. Der Mann verwickelte den Senior in ein Gespräch und erreichte durch seine manipulative und geschickte Gesprächsführung, dass der 72-Jährige sich während des Telefonats bei seinem Online-Girokonto anmeldete, dass angeblich von Unbekannten “gehackt” worden sei.

Opfer tätigt drei Überweisungen in jeweils 4-stelliger Höhe

Im weiteren Gesprächsverlauf wurde der Rentner dann von dem Anrufer dazu überredet, mehrere Online-Überweisungen auf eine ihm genannte Bankverbindung vorzunehmen. Dies vollzog der 72-Jährige insgesamt dreimal mit Beträgen im jeweils 4-stelligen Bereich, biss die Ehefrau und der Sohn des Opfers auf den telefonischen Betrug aufmerksam wurden und einschreiten konnten. Als dem Opfer klar wurde, dass er hier Betrügern aufgesessen war, kontaktierte der Mann sofort seine Bank und ließ das betreffende Konto letztlich sperren. Gleichzeitig laufen nun die Bemühungen des Kreditinstituts, die bereits vorgenommenen Überweisungen rückgängig zu machen. Sollte dies aber nicht mehr möglich sein, beläuft sich der Vermögensschaden auf über 10.000 Euro.

Tipps der Polizei zur Masche “falsche Bankmitarbeiter”

Bankmitarbeiter werden niemals persönliche- oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen.

Ebenso wird niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangt.

Behauptungen wie: “Jemand hat Zugriff auf Ihr Konto oder das Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher, es muss zuhause aufbewahrt oder in ein Schließfach gelegt werden oder Überweisungen müssen gesperrt werden”, stimmen nicht!

Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (…sonst ist das Geld verloren…, o.ä.) -Bankmitarbeiter werden sie niemals am Telefon auffordern, Onlineüberweisungen oder Bargeld-Transaktionen vorzunehmen (z.B. zu Testzwecken oder weil das eigentliche Konto “gehackt” wurde und das Geld nun umverteilt werden muss o.ä.)

Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank (keine Wahlwiederholung).

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche Vorfälle bei Ihrer Bank

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Sonntagabend gegen 20.05 Uhr hat eine 54-jährige Autofahrerin aus Wanfried bei einem Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von insgesamt 700 Euro entstand. Die Frau war in Eschwege auf der Bahnhofstraße in Richtung Schloßplatzkreuzung unterwegs und wollte kurz vor der Ampelkreuzung vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah die Frau auf dem rechten Fahrstreifen einen in gleicher Richtung fahrenden 24-jährigen Autofahrer aus Sontra.

Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 500 Euro, das andere Fahrzeug wurde mit 200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt genommen

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Großalmerode hat am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr einem ebenfalls aus Großalmerode stammenden 18-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht.

Die Frau wollte zwischen Großalmerode und Trubenhausen von der Thomasmühle kommend auf die B 451 auffahren und missachtete dabei den bevorrechtigten jungen Autofahrer, der auf der B 451 von Trubenhausen in Richtung Großalmerode unterwegs war. Die Frau wich noch aus, prallte dabei aber gegen die dortige Leitplanke, wodurch Sachschäden am Pkw der Frau und der Leitplanke entstanden, die aber noch nicht beziffert sind.

Unbekannte beschädigen geparkten BMW

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Sonntag 15.00 Uhr haben unbekannte Täter einen blauen BMW 318i beschädigt. Das Auto stand in Eschwege in der Straße “Am weißen Stein” geparkt. Die Täter zerkratzten mittels eines spitzen Gegenstandes die Fahrertür, die beiden hinteren Türen und die Heckklappe. Der Schaden an dem Pkw wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Autofahrerin fährt über Verkehrsinsel

Ein Schaden von 1200 Euro entstand am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eschwege im Bereich Schildgasse/Ecke Schloßplatz. Gegen 15.15 Uhr wollte eine 36-jährige Autofahrerin aus Zwickau von der Schildgasse nach links in die Straße Schloßplatz einbiegen, wobei die Frau offenbar aus Unachtsamkeit die dortige Verkehrsinsel übersah und überfuhr. Dabei verursachte die Frau einen Schaden von 200 Euro an der dortigen Beschilderung. Zudem entstand ein Schaden von 1.000 Euro an ihrem eigenen Pkw.

Autofahrerin kollidiert mit geparkten Anhänger

Eine 52-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr einen Unfall verursacht, als die Frau in Bad Sooden-Allendorf vom Parkplatz eines Kreditinstituts nach rechts in die Waldisstraße einbiegen wollte. Dabei kollidierte sie aus Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und verursachte einen Schaden von insgesamt 1.200 Euro.

Diebstahl von E-Bike (Pedelec)

Unbekannte Täter haben im Eschweger Ortsteil Oderdünzebach ein grünes Pedelec der Marke Cube (Modell: Stereo-Hybrid 120 EXC 500) im Wert von 3.700 Euro von einem Privatgrundstück in der Felsstraße geklaut. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Treppengeländer gesichert vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses abgestellt.

Die Tat geschah am Samstagabend zwischen 19.15 Uhr und 20.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege hat ein 71-jähriger Rentner heute Mittag gegen 13.15 Uhr beim Rangieren ein geparktes Fahrzeug beschädigt und dabei einen Schaden von 1.200 Euro verursacht.

Der Verursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Polizei Sontra

Einbruch in Fahrradhandel

(ots) – Unbekannte Täter sind in ein Fahrradgeschäft in der Waldstraße in Herleshausen eingebrochen und haben aus den Räumlichkeiten mehrere Räder, Zubehör, Werkzeuge und auch Bargeld geklaut. Zunächst versuchten die Täter offenbar die Tür zum Geschäft aufzuhebeln. Als dieses aber misslang, schlugen die Einbrecher mit Brachialgewalt ein Fenster ein und gelangten auf diesem Weg in die Räumlichkeiten.

Hier entwendeten die Diebe dann u.a. ein E-Bike, ein Mountainbike und ein Rennrad sowie 3 Fahrrad-Akkus. Außerdem klauten die Täter noch Elektrowerkzeuge und dazugehörige Ladegeräte sowie einen Bargeldbetrag von 100 Euro. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 7000 Euro, der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro angegeben.

Die Tatzeit des Einbruchs liegt zwischen Sonntag 10.00 Uhr und Montagmorgen 09.40 Uhr. Hinweise nimmt in diesem Fall die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

