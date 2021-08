Kaiserslautern – Der diesjährige Welt-Alzheimertag findet am 21.09.2021 unter dem Motto „Demenz – genau hinsehen!“ statt. Auch das Netzwerk Demenz Stadt und Landkreis Kaiserslautern beteiligt sich wieder an den bundesweiten Aktivitäten rund um diesen Tag.

Wird die Diagnose Demenz gestellt, sehen wir manchmal statt des Menschen nur noch die Krankheit. Doch Menschen mit Demenz verfügen über Fähigkeiten, wollen selbstbestimmt leben, wollen mit einbezogen werden und wollen sich aktiv einbringen. Damit Menschen mit Demenz teilhaben können, heißt es genau hinsehen: Langsamer reden, den Blickkontakt suchen, einfache Worte wählen, geduldig sein. Und es heißt aufmerksam sein, ob jemand im Supermarkt, im Bus, auf der Straße oder anderswo unsere Unterstützung benötigt.

Der Auftakt der Aktionen findet am Freitag, 27. August von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt in Landstuhl statt. Dort werden Vertreter des Netzwerks Demenz vor Ort ansprechbar sein.

Weiter geht es am Samstag, 28. August: Von 10 bis 13 Uhr sind die Vertreter des Netzwerks vor der Stiftskirche in Kaiserslautern anzutreffen. An beiden Infoständen wird der im letzten Jahr komplett überarbeitete Ratgeber Demenz kostenlos verteilt.

„Mit allen Sinnen“ lautet das Motto am Donnerstag, 2. September von 15 bis 17.30 Uhr im Innenhof des Theodor-Zink-Museums. Helmut Engelhardt und Martin Haberer sorgen für musikalische Sinngenüsse, Bernd Simon von der Mühle am Schlossberg bietet ein Kräuter- und Öltasting an und die Klangschalen-Therapeutin Sylvia Greiner ermöglicht unter anderem, anhand einer „Riesenklangschale“, durch Vibration unseren Körper wahrzunehmen.

Gemeinsam mit dem Union Studio für Filmkunst wird am Sonntag, 12. September um 18 Uhr der Film „The Father“ gezeigt. Anthony Hopkins brilliert in dem sechsfach oscarnominierten Vater-Tochter-Drama in der Rolle des demenzerkrankten Rentners. Zudem werden die Motive der Fotoausstellung „Lauter(er) Denkanstöße“ auf der Leinwand präsentiert. Einführen in den Film wird Dr. Alexander Jatzko. Am Infostand im Kinofoyer stehen die Fachkräfte aus dem Netzwerk für Gespräche zur Verfügung.

Zum Abschluss der diesjährigen Aktionstage gibt es am Donnerstag, 16. September einen Vortrag über „Das neue Behandlungskonzept der Gerontopsychiatrischen Schwerpunktstation“. Dr. Silvia Feiden und Nadine Khoshdel, Stationsärztin bzw. Stationsleitung der Gerontopsychiatrischen Schwerpunktstation des Pfalzklinikums, informieren über die Möglichkeiten der Behandlung von Demenzerkrankten und die geplante Einrichtung einer Gedächtnisambulanz. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird der Vortag um 14 Uhr und um 15.30 Uhr angeboten. Hierbei wird um Voranmeldung gebeten (d.ruster-hebel@pfalzklinikum.de).

Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln statt.