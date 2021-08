Neustadt an der Weinstraße – Das Stadtarchiv Neustadt an der Weinstraße ist am Dienstag, 24. August, und Donnerstag, 26. August 2021, für Besucherinnen und Besucher geschlossen.

Grund sind die Vorbereitungen für die Ausstellung „Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt. Neustadt an der Weinstraße und der Nationalsozialismus“, welche ab dem 28. August im Obergeschoss der Villa Böhm zu sehen sein wird.