St. Leon-Rot: 41. Lokalmatador-Golfparklauf am 12. September 2021

St. Leon-Rot – Die Lage ist ungewiss, vor allem die Zukunft, und dennoch: Wir bereiten guten Mutes den Lokalmatador-Golfparklauf des TSV 05 Rot für den zweiten Sonntag im September vor. In der gegenwärtigen Situation haben wir uns jedoch dazu entschlossen, dieses Mal nur eine Streckenlänge anzubieten und die Teilnehmerzahl auf 500 zu begrenzen.

Entlang von Kraichbach und Kehrgraben führt der durchgehend flache Lauf durch eine Kombination aus Natur-, Park- und Golflandschaft. Wer es endlich mal wieder laufen lassen will, kann hier also eine schnelle Zeit abliefern. Die Strecke ist bestenlistenfähig vermessen, das Vermessungsprotokoll liegt vor.

Aber auch Freizeit- und Genussläufer kommen bei diesem attraktiven ‚von Grün zu Grün‘ auf ihre Kosten, zumal im Anschluss auch corona-konforme Möglichkeiten der Verpflegung geplant sind.

Bitte beachtet, dass wir am Veranstaltungstag in diesem Jahr pandemiebedingt keine Nachmeldungen anbieten können, und die Anmeldung ausschließlich durch Voranmeldung über das Race Result Laufportal erfolgt, erreichbar via Anmelde-Link auf unserer Homepage www.golfparklauf.de oder direkt via https://my.raceresult.com/176686/registration. Die Startgebühr beträgt 10€. Das Hygienekonzept wird im Vorfeld über der Homepage abrufbar sein.

Auf die Gesamtsieger und die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse warten attraktive Preise.

“Wir haben uns andere Laufevents angeschaut und sind zuversichtlich, dass wir auch unter korrekter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln eine schöne Veranstaltung auf die Beine stellen werden, in der wir unseren Sport gemeinsam genießen können. Wir freuen uns auf Euch!“

Euer Golfparklauf-Team vom TSV 05 Rot.