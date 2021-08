Neustadt: Markierungsarbeiten Ende August 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. August 2021, werden Markierungsarbeiten in der Martin-Luther-Straße und der Amalienstraße durchgeführt. Das hat die Tiefbauabteilung mitgeteilt. Es handelt sich um Markierungen für Radfahrer.

Darüber hinaus werden ab dem 26. August im Stadtgebiet und in den Ortsteilen „30er-Markierungen“ aufgebracht. Da es sich um über 100 Stück handelt, werden die Arbeiten einige Tage dauern.

Verkehrsbeeinträchtigungen sind in beiden Fällen möglich.