Kaiserslautern – Vierzig Berufsjahre im Kaiserslauterer Rathaus, das zeugt von einer großartigen Dienstreue gegenüber der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin, ist Beigeordneter Peter Kiefer überzeugt.

Sein Dank und seine Anerkennung gebührt Angela Rößling, die im August 1981 ihre Ausbildung zur Bürogehilfin bei der Stadt antrat und seit dem Jahr 1983 bis heute dem Referat Soziales treu verbunden blieb. Kiefer überreichte der Jubilarin eine Urkunde im Namen der Ministerpräsidenten Malu Dreyer sowie des Oberbürgermeisters Klaus Weichel.

„Ich bin mir sicher, Sie haben in all den Jahren viel erlebt. Für die folgenden Jahre wünsche ich Ihnen weiterhin gutes Gelingen im Arbeitsalltag. Behalten Sie sich Ihr Engagement und Ihre Tatkraft bei.“

Zur Feierlichkeit in kleiner Runden fanden sich neben Michael Andes, stellvertretender Personalratsvorsitzender, auch der aktuelle Leiter des Sozialreferats, Christian Littek, sowie dessen Amtsvorgänger, Günter Andes, ein. Insgesamt fünf Referatsleiter hat Angela Rößling im Referat Soziales in den letzten Jahrzehnten bereits erleben dürfen. Allein an der Seite von Günter Andes war sie 14 Jahre als Sekretärin tätig ? zunächst für das Referat Soziales, später zusätzlich auch für das Jobcenter.

„Ich fühle mich sehr geehrt und bedanke mich bei allen, die mich während der 40 Berufsjahre begleitet haben. Wenn alles gut geht, werde ich in zehn Jahren sogar noch mein 50. Dienstjubiläum feiern dürfen“,

erklärt die Jubilarin lachend, die 2019 vom Sekretariat zur Wohngeldstelle wechselte.