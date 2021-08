Kaiserslautern – Mit einem unerwarteten, aber hoch verdienten 22:17-Sieg der Dansenberger C-Jugend (Jahrgang 2007/08) gegen den Turnierfavoriten Rhein-Neckar Löwen endete das erstmals ausgetragene DVAG Jugendturnier des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg.

Das Teilnehmerfeld komplettierten die Teams der HG Saarlouis und des VfL Gummersbach. Im Modus „Jeder-gegen-jeden“ hielten sich sowohl der TuS als auch die Junglöwen in ihren ersten beiden Spielen schadlos und so kam es im letzten Turnierspiel zum Showdown um den Turniersieg. Zuvor besiegte die HG Saarlouis in einem kampfbetonten Match den VfL Gummersbach und sicherte sich Platz 3 in der

Endabrechnung

Im „Endspiel“ sahen die knapp 80 Zuschauer dann Jugendhandball vom feinsten. Zwei Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Das Dansenberger Team des Trainergespanns Max Dettinger/Peter De Hooge begann mit Respekt gegen die Junglöwen, leistete sich in der ersten Spielhälfte einige technische Fehler zu viel, hielt aber das Spiel durch intensive Abwehrarbeit offen. Pausenstand 7:7. Im zweiten Durchgang stand die Begegnung lange auf Messers Schneide, ehe sich der TuS drei Minuten vor Spielende entscheidend auf 19:16 absetzen konnte. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel auf Dansenberger Seite keine Grenzen. Mit dem Turniersieg hatte keine gerechnet, umso erstaunlicher, dass die Jungs (und ein Mädel!) am Ende völlig verdient das Turnier mit drei Siegen abschlossen. Insbesondere gegen die Rhein-Neckar Löwen zeigte die Mannschaft welches Leistungspotenzial in ihr steckt. Das macht Mut für die bevorstehende Oberliga-Qualifikation vom 4. bis 12. September.

Ein Dank gilt dem TuS-Hauptsponsor Deutsche Vermögensberatung Direktion Bernd Lutz, der für alle Mannschaften Turnier-Shirts spendierte. Dr. Ina Lutz, Vermögensberaterin der DVAG in Kaiserslautern, war sichtlich zufrieden mit der Veranstaltung:

„Mich hat das hohe Leistungsniveau aller Mannschaften sehr gefreut. Das war Werbung für den Handballsport“.

Sie ließ es sich nicht nehmen gemeinsam mit TuS-Jugendleiterin Nicole Holstein die weiteren Preise an die Mannschaften persönlich zu überreichen.

Auch die beiden TuS-Trainer Max Dettinger und Peter de Hooge freuten sich über das gelungene Turnier und insbesondere über den Auftritt ihrer Mannschaft:

„Besonders gegen die Junglöwen haben wir eine leidenschaftliche Leistung gezeigt. Am Turniersieg haben alle ihren Anteil. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die uns viel Auftrieb für die Oberliga-Quali geben wird.“

Und De Hooge, der auch Leiter des Landesstützpunkts in Dansenberg ist, ergänzt:

„Mit Blick auf die Entwicklung des Landesstützpunkts sehe ich diesen Jahrgang als Zugpferd. Ziel ist es, die Mannschaft künftig noch breiter aufzustellen, um langfristig die höchste Spielklasse zu sichern.“

Schon jetzt freut sich die Handballabteilung auf die Neuauflage des Turniers im kommenden Jahr. Dass dies nicht ohne die Hilfe der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer möglich ist, versteht sich von selbst. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, diese tolle Veranstaltung auszurichten. D-A-N-K-E!!

Die Ergebnisse:

HG Saarlouis – TuS 04 KL-Dansenberg 10:16

VfL Gummersbach – Rhein-Neckar Löwen 17:25

TuS 04 KL-Dansenberg – VfL Gummersbach 22:15

Rhein-Neckar Löwen – HG Saarlouis 23:20

HG Saarlouis – VfL Gummersbach 13:9

TuS 04 KL-Dansenberg – Rhein-Neckar Löwen 22:17

Die Abschlusstabelle:

1. TuS 04 KL-Dansenberg 6:0 Punkte 60:42 Tore

2. Rhein-Neckar Löwen 4:2 Punkte 65:59 Tore

3. HG Saarlouis 2:4 Punkte 43:48 Tore

4. VfL Gummersbach 0:6 Punkte 41:60 Tore