Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: PKW landet nach Verkehrsunfallflucht im Graben

Neustadt/Weinstraße Ortsteil Geinsheim (ots) – Am Sonntag, 22.08.2021, um ca. 00:54 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Neustadter PKW-Fahrer die B 39 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Neustadt. In Höhe der Einmündung L 530/B 39 wurde der 34-jährige von einem PKW überholt und geschnitten. Auf Grund des gefährlichen Fahrmanövers verlor der Neustadter die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei leicht. Von dem Raser fehlt bisher jede Spur. Der Verursacher soll mit einem 3er BMW unterwegs gewesen sein. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Neustadt melden.

Neustadt: Ladendieb unter Drogeneinfluss festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 21.08.2021, um ca. 11:10 Uhr wurden Polizeibeamte der PI Neustadt zu einem Ladendiebstahl in der Chemnitzer Straße in Neustadt beordert. Bei der Aufnahme der Straftat wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 21-jährige Täter aus Kaiserslautern unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter zuvor mit dem PKW nach Neustadt kam. Auf Grund dessen wurde dieser auf hiesige Dienststelle verbracht, wo diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Drogenschnelltest reagierte zuvor positiv auf THC.

Der 21-jährige muss sich nun wegen dem Ladendiebstahl und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem steht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren im Raum, wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Freitag, den 20.08.2021 um 18:30 Uhr, und Samstag, den 21.08.2021 um 07:00 Uhr, kam es im Harthäuserweg in Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich bei einem Wende- oder Rangiermanöver einen geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Bei dem Verursacher muss es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben, weil der geparkte PKW um etliche Zentimeter verschoben wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

