Neustadt: After-Work mit TREIBSAND Mark Selinger & Friends am 25. August 2021

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung Neustadt präsentiert im Rahmen von NEUSTART KULTUR am Mi, 25.08.2021, ab 20 Uhr in der Brauchbar Neustadt die Band „Treibsand“ – Mark Selinger & Friends.

Treibsand ist laut Wikipedia eine „Suspension aus Sand in Wasser. Obwohl er im ungestörten Zustand einigermaßen fest erscheint, verhält er sich unter Druckeinfluss wie ein spezieller Typ Flüssigkeit.“

Frei übersetzt: Musiker, die im ungestörten Zustand neben der geteilten Bühne zwar in einigermaßen festen Bands erscheinen, gemeinsam aber ein harmonisches, akustisches Projekt geschaffen haben.

Als spezieller Typ Flüssigkeit fließen sie durch verschiedenste Stile und verbinden diese zu einer harmonischen Kombination.

Durch die vielfältigen Einflüsse und Musikrichtungen entsteht eine unwiderstehliche Synthese, in der die Zuhörer versinken wie ein Segelschiff im Treibsand.

Am 25.08.21 besteht Treibsand aus:

Mark Selinger – Gesang

Ob Party oder die ganz großen Gefühle mit allen Facetten gerüstet. Mit den Testsiegern hat er jede Party gerockt, mit seinem Duo und Acoustic Vibration verzaubert er heute noch jeden Abend.

Dani Weisenburger – Gesang

The Bombshells – mehr braucht man in der Region eigentlich nicht zu sagen. Seit 15 Jahren fest mit der Bühne liiert.

Lars Müller – Cajon

Seit Testsieger die Band nicht das unbeschriebenste Blatt der Musikszene Pfalz. Akustisch seit Jahren als Topf mit seinem Deckel Mark Selinger Unterhaltungsgarant.

Tim Kosack – Gitarre

Gitarre, Schlagzeug, Producer, Songwriter. Ob bei der SWR1 Band Pop-History, der Rockband Breitenbach oder im Tonstudio der MediaApes gibt er den Ton an.

Kai Kosack – Bass

Hat in den letzten Jahren mit The Synergy den Groove in die Pfälzer Musikszene gebracht. Diese Liebe zum Viersaiter hat ihn ins Musikstudium nach Mainz getrieben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei – frühes Kommen lohnt sich trotzdem, denn die Anzahl an Sitzplätzen ist begrenzt.

Das Konzert ist Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland- Pfalz.

Das Veranstaltungsprogramm, das die Kulturschaffenden Neustadts mit Open Air Live-Auftritten fördert, wird koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt.

Mi, 25.08.2021 | 20 Uhr

BrauchBar Neustadt Weinstraße (Rathausstraße 18, 67433 Neustadt a. d. W.)

After-Work mit TREIBSAND

Mark Selinger & Friends