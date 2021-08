Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trunkenheit im Verkehr, ohne Versicherung auf E-Scooter

Bad Dürkheim (ots) – Einer Dürkheimer Polizeistreife fiel am Freitagabend, 20.08.2021, gegen 18:30 Uhr ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen, besetzt mit zwei jungen Männern, in der Seebacher Straße auf. Beim Anhalteversuch sprang der Sozius vom E-Scooter ab, der Fahrer fuhr zunächst weiter und flüchtete fußläufig. Auf der Flucht warf der Fahrer eine Umhängetasche weg. Die beiden 18-Jährigen aus Bad Dürkheim und der VG Freinsheim konnten durch die Polizei eingeholt und kontrolliert werden. In der weggeworfenen Tasche wurde ein Joint aufgefunden. Es ergab sich der Verdacht, dass der Dürkheimer den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Leistadt: Trunkenheit im Verkehr durch Radfahrer

Leistadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch eine Streife der Polizei Bad Dürkheim mehrere Radfahrer in Leistadt gesichtet. Einer der Radfahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch in einem Gebüsch sitzend festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen aus der VG Freinsheim 3,26 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er an seinen Erziehungsberechtigten überstellt.

Weisenheim am Berg: Körperverletzung auf Parkplatz eines Weingutes

Weisenheim am Berg (ots) – Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam es am Freitagabend gegen 23:30 Uhr in der Leistadter Straße auf dem Parkplatz eines Weingutes. Der genaue Sachverhalt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Einer der Beteiligten stieg im Anschluss in seinen PKW und wollte davonfahren. Mehrere Personen versuchten den wegfahrenden PKW anzuhalten, hingen sich an diesen und verletzten sich hierbei leicht.

Bislang unbekannte Zeugen sollen das Tatgeschehen gefilmt haben. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die bislang unbekannten Zeugen, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Grünstadt: Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der A6 bei Grünstadt gestoppt.

Grünstadt (ots) – Am Samstagmorgen fiel einer Streife der Autobahnpolizei Ruchheim auf der A6 bei Grünstadt ein älterer Pkw auf. Die Insassen waren auf dem Weg zu einem Softair-Event in Frankreich. Entsprechend befanden sich mehrere legale Softairwaffen im Fahrzeug, welche aber den Vorschriften entsprechend transportiert wurden. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Fahrer, ein 25jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim, jedoch drogentypische Auffälligkeiten. Zudem gab der Fahrer nach der Belehrung selbst an, dass er erst vor kurzen einen Joint geraucht habe.

Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

