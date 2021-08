Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die erste Verkehrsunfallflucht, welche die Neustadter Polizei aufnahm, ereignete sich vom 19.08.2021 ab 12:30 Uhr bis zum 20.08.2021, 10:00 Uhr im Haltweg in Neustadt. Hier touchierte vermutlich beim Rangieren ein Fahrzeugführer einen PKW, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand. Der geparkte PKW wurde an der Front leicht beschädigt.

Eine zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, den 20.08.2021, am späten Abend in der Lindenstraße in Neustadt. Hier wurde ein geparktes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite durch einen unbekannten Fahrzeugführer touchiert und beschädigt. Beide Verursacher entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Neustadt melden. Tel.: 06321 8540 / E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss hinterm Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 64-jähriger Autofahrer wurde am 19.08.21 gegen 17:30 Uhr in der Robert-Stolz-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,1 Promille. Der 64-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

