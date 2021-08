Rad am Lahnufer bei Solms-Oberbiel löst Suchaktion aus (siehe Foto)

Solms-Oberbiel (ots9 – Am Sonntag 15.08.2021 waren Suchmannschaften der Feuerwehr, des DLRG, der Polizei sowie einer Hundestaffel an der Lahn bei Solms im Einsatz. Sie suchten nach einem mutmaßlich in die Lahn gestürzten Radfahrer.

Gegen 11.15 Uhr informierten Kanuten die Rettungsleitstelle in Wetzlar. Sie hatten nahe der Schleuse Altenberg ein Fahrrad am Ufer der Lahn entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer dort verunglückt und in die Lahn gefallen war, starteten Rettungskräfte und Polizei eine Suchaktion.

Feuerwehr, DLRG und Polizei suchten in der Lahn, am Ufer sowie auf den angrenzenden Wiesen. Zudem wurden Mantrailerhunde eingesetzt. Während der Suche musste die Lahn auf eine Länge von rund 800 Meter, von der Fundstelle bis zur Schleuse, für den Bootsverkehr gesperrt werden. Gegen 16.30 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Die Polizei sucht nach dem Besitzer des Fahrrades und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des silberfarbenen Herrenrades vom Hersteller “KTM” machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Eschenburg-Eiershausen: Mit Motorrad gestürzt –

Mit Schürfwunden und einer Knieverletzung ging es für einen 22-jährigen Biker nach einem Sturz zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Der Eschenburger fuhr am Sonntag (15.08.2021), gegen 20.00 Uhr mit seiner Husquarna auf der Landstraße zwischen Hirzenhain-Bahnhof und Eiershausen.

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve zu Fall und rutschte gegen die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Dillenburger Klinik.

Da Betriebsstoffe aus seinem Motorrad ausgelaufen waren, rückten Feuerwehr und Straßenmeisterei aus und banden das Öl. Angaben zu den Schäden an dem Bike und an der Leitplanke können momentan noch nicht gemacht werden.

Wetzlar-Nauborn: In Rewe eingestiegen –

Der Rewe-Markt in der Artur-Herzog-Straße rückte am späten Freitagabend (13.08.2021) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 23.45 Uhr lösten die Täter beim gewaltsamen Eindringen in den Markt die Alarmanlage aus und machten sich sofort aus dem Staub.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Freitagabend beobachtet? Wem sind am Rewe-Markt in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Albshausen: An Haustür gehebelt –

Auf Beute aus einem Mehrfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Straße “Westend” abgesehen. Sie hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden von knapp 200 Euro.

Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend (12.08.2021), gegen 19.00 Uhr und Sonntagabend (15.08.2021), gegen 21.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: drei von vier Reifen platt –

In der Bonbadener Straße schlug am Sonntag (15.08.2021) ein Reifenstecher zu. Zwischen 15.00 Uhr und 19.50 Uhr stach er drei Reifen eines in Höhe der Hausnummer 27 geparkten weißen VW Caddy platt. Die neuen Pneus werden den Besitzer etwa 450 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Hasselborn: Autoscheibe verkratzt –

Unbekannte Vandalen ließen ihre sinnlose Zerstörungswut an Scheiben eines schwarzen Ford Focus und eines schwarzen Golf aus. Die beiden Fahrzeuge parkten am Sonntag (15.08.2021), zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr in Höhe der Bahnhofstraße 5 und auf dem Parkplatz gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus.

Die Täter zerkratzten ein Dreiecksfenster sowie eine Windschutzscheibe.

Die Reparaturkosten summieren sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

