Diebstahl von Lautsprechern in Nähe einer Kirche

Bingen am Rhein – Ein Kirchenvorstand in Nähe der Kurfürstenstraße meldet einen Diebstahl von zwei Strasser Lautsprechern 100V, die fest in zwei Bäumen auf der Kirchenwiese eingebaut waren. Dieser Diebstahl ereignete sich im Zeitraum 13.08.2021, 22.00 Uhr bis einschließlich 14.08.2021, 10.00 Uhr. Bei den entwendeten Lautsprechern handelt es sich um 20 Jahre alte Kirchenlautsprecher die ausschließlich für Sprachbeschallung geeignet sind. Täterhinweise sind aktuell nicht vorliegend und aus diesem Grund bitten wir um Zeugenaussagen unter der 06721-9050.

Verkehrsunfallflucht in Bingen-Büdesheim, Berlinstraße

Bingen am Rhein – Der 34-jährige Fahrzeughalter erscheint mit seinem PKW, einem BMW, Farbe schwarz, auf hiesiger Dienststelle (Polizeiinspektion Bingen) und erstattet eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Er erklärt, sein Fahrzeug am Abend des 13.08.2021 auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Berlinstraße 92 abgestellt zu haben und dann am 14.08.2021 zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr ein metallisches Geräusch wahrgenommen zu haben. Bei seiner Nachschau habe er dann einen Schaden, sich über die komplette linke Fahrzeugseite im unteren Bereich erstreckend, festgestellt. Der 34-jährige Fahrzeughalter erklärt, dass er einen grauen Lieferwagen links neben seinem Fahrzeug habe sehen können, jedoch könne er kein amtliches Kennzeichen benennen. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06721-9050.

Vorfahrtsmissachtung mit anschließendem Verkehrsunfall mit Personenschäden

Bingen am Rhein – Eine 82-jährige Dame biegt mit ihrem PKW, Ford Fusion, plötzlich von der Mainzer Straße nach links auf die L419 in Richtung Ingelheim ab, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr auf der L419 zu achten. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer kann der o.a. Dame nicht mehr ausweichen. Er selbst fährt einen Mercedes-Geländewagen. Beide Fahrzeugführer kommen ca. 100m weiter (Fahrtrichtung Bingen, beide Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn) zum Stehen. Die 82-jährige Dame ist nach erstem Kenntnisstand leicht verletzt (Hüftschmerzen, verwirrte Angaben) und wird in eine Klinik in Mainz eingeliefert. Der 30-jährige Fahrer wird zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus nach Mainz eingeliefert. Die Beifahrerin des Fahrers wird zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus in Mainz eingeliefert (Knieschmerzen, Schmerzen an der linken Hüfte/Rippe, Schwindel). Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die L 419 musste kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt werden. Vor Ort waren zwei Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim mit mehreren Kräften im Einsatz.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle, LIDL-Parkplatz

Bingen am Rhein – Am 14.08.2021 parkt der 45-jährige Fahrzeughalter seinen PKW, Skoda, Farbe blau, im Zeitraum 13-13.15 Uhr auf dem Lidl Parkplatz in Bingen-Büdesheim vorwärts in eine Parklücke. Als er gegen 13.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er eine Kratzspur an der hinteren Beifahrertür. An der Kratzspur sind rote Lackanhaftungen sichtbar. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es sind aktuell keine Verkehrsunfallzeugen bekannt und es liegen keine Täterhinweise vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei Bingen um die Mithilfe aus der Bevölkerung unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

Sachbeschädigung an Mercedes Sprinter; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun, Schloss Dhaun – Am 14.08.2021 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Schloss Dhaun zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Mercedes Sprinter. Bislang unbekannter Täter hatte an diesem die Scheibe der hinteren linken Flügeltür mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen. Da das entstandene Loch zu klein zum Einsteigen bzw. Hineingreifen war, wird nicht von einem versuchten Diebstahl ausgegangen. Dem 61-jährigen Halter entstand so ein Schaden von circa 250 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Verkehrsunfallflucht

Rüssingen – Am 11.08.2021 kam es gegen 16:45 Uhr in der Hauptstraße in Rüssingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin touchierte beim Vorbeifahren ein entgegenkommendes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie die Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Göllheim – Am 13.08.2021, zwischen 00:30 Uhr und 10:45 Uhr, ereignete sich auf einem Anwohnerparkplatz in der La Clayetter Straße in Göllheim eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken ein dort geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach – Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße Höhe der Hausnummer 380 ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem roten Kastenwagen. Sowohl die Radfahrerin als auch der rote Kastenwagen befuhren die Mannheimer Straße stadtauswärts in Richtung Hackenheim. An der Einmündung Pfalzstraße wechselte die Radfahrerin vom Radweg nach rechts auf die Fahrbahn. Besagter roter Kastenwagen fuhr neben der Radfahrerin. Im weiteren Verlauf streifte das Fahrzeug die Radfahrerin am Bein. Die Radfahrerin kippte leicht nach links und wurde verletzt. Der Fahrer des Kastenwagens grinste und fuhr folglich davon. Ein Kennzeichen zu dem Fahrzeug ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.