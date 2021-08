Kennzeichen gemerkt

Als ein 39-Jähriger am 15.08.2021, gegen 11:45 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße beobachtete, wie ein weißer Opel Corsa beim Ausparken den Toyota eines 56-Jährigen beschädigte, reagierte er schnell und merkte sich das Kennzeichen. Am Toyota entstand ein Schaden in Form von mehreren Kratzern.

Der Fahrer des Opels konnte daraufhin ermittelt werden. Er bestätigte, dass er zwar zur Tatzeit in der Heinrich-Heine-Straße war, hierbei aber keinen Unfall verursacht habe. An seinem Auto konnten jedoch korrespondierende Schäden festgestellt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Mehrere Fälle von Verkehrsunfallflucht

Der Toyota einer 65-Jährigen, der in der Hartmannstraße geparkt war, wurde am 14.08.2021 zwischen 19 Uhr und 21 Uhr von einer bislang unbekannten Person mit deren Fahrzeug beschädigt. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher des Schadens flüchtete.

Ähnlich erging es auch einem 25-Jährigen. Sein BMW stand zwischen dem 14.08.2021, 14 Uhr, und dem 15.08.2021, 15:30 Uhr, in der Ludwig-Börne-Straße am rechten Fahrbahnrand, als eine unbekannte Person mit deren Fahrzeug sein Auto im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit erhoben.

In der Bruchwiesenstraße (Fahrtrichtung Maudacher Straße) verursachte am 15.08.2021, gegen 14 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer einen Auffahrunfall und flüchtete danach. Er war auf dem linken der beiden Fahrstreifen gefahren. Als der Fahrstreifen endete, sei er plötzlich und ohne den Blinker zu setzen auf den rechten Fahrstreifen gefahren. Aus diesem Grund habe ein 49-jähriger Fahrer, der sich bereits auf dem rechten Spur befand stark abbremsen müssen. Das hinter ihm fahrende Auto sei ihm daraufhin aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro.

In allen Fällen suchen wir Zeuginnen und Zeugen.

Personen, die etwas in der Hartmannstraße gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden (telefonisch 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Sachdienliche Hinweise zu den beiden anderen Verkehrsunfallfluchten bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wer hat etwas gesehen?

In der Richard-Dehmel-Straße kam es am 15.08.2021, gegen 14 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es an dem beteiligten Renault und dem beteiligten Peugeot zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da die Schilderungen der beteiligten Fahrer unterschiedlich sind, sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.

In Transporter eingebrochen

Die Fensterscheibe eines VW-Kastenwagens wurde zwischen dem 14.08.2021, 18:30 Uhr, und dem 15.08.2021, 9 Uhr, eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug, das in der Maxstraße geparkt war, wurde eine Musikbox entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 100 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Frau schlägt Taxifahrer

Eine unbekannte Frau ließ sich am Sonntag (15.08.2021), gegen 20.12 Uhr, mit einem Taxi vom Rathausplatz zur Bgm.-Kutterer-Straße fahren. Im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße hielt der 68-jähriger Taxifahrer kurz an. Die Frau nutze diesen Moment, stieg aus und rannte davon. Der Taxifahrer rannte der Flüchtigen sofort hinterher und hielt sie schließlich fest. Hierbei schlug die Frau mehrmals auf den 68-Jährigen ein bis er auf dem Boden lag. Anschließend setzt sie die Flucht fort. Der 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In Wohnung eingebrochen

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (13.08.2021) auf Samstag (14.08.2021) in eine Wohnung in der Kußmaulstraße ein. Im Innern der Wohnung wurden mehrere Schränke durchwühlt und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Roller gestohlen

Unbekannte stahlen am Sonntag (15.08.2021), zwischen 10 und 20.45 Uhr, einen Roller. Der Roller war im Tatzeitraum vor einem Anwesen in der Comeniusstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.