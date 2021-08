Kaiserslautern: Zusätzliche Züge zum Heimspiel 1. FC Kaiserslautern ‒ TSV 1860 München am Samstag, 21. August 2021

Kaiserslautern – Anlässlich des Fußballspiels 1. FC Kaiserslautern gegen den TSV 1860 München am Samstag, 21. August 2021, bietet ROLPH zusätzliche Züge an. Mit einem zusätzlichen Zugpaar zwischen Ludwigshafen Hbf und Kaiserslautern wird das halbstündige Zugangebot auf der Bahnstrecke Ludwigshafen – Kaiserslautern ergänzt.

Die Hinfahrt beginnt um 11:40 Uhr in Ludwigshafen Hbf, die Abfahrt dieses Zusatzzuges in Neustadt/Wstr ist für 12:13 Uhr vorgesehen, die Ankunft in Kaiserslautern erfolgt um 12:38 Uhr. Dieser Zug verkehrt als Entlastungszug vor der planmäßigen S-Bahn um 12:03 Uhr ab Ludwigshafen Hbf und bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne weiteren Zwischenhalt weiter bis Kaiserlautern Hbf.

Die Rückfahrt erfolgt um 16:37 Uhr in Kaiserslautern Hbf. Der Zug bedient alle Unterwegshalte bis zur Endstation Ludwigshafen Hbf, Ankunft um 17:35 Uhr.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Fahrgastaufkommens werden die Fahrgäste gebeten, alle Eingangstüren zu nutzen sowie bei der Rückfahrt die aktuellen Informationen zu den Abfahrtsgleisen der Züge (Anzeigetafel, Lautsprecherdurchsagen) zu beachten.

Alle Fahrplanangaben ohne Gewähr.