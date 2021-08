20-Jähriger beleidigt Hausbewohner und Anwohner

(ots) – Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Mann aus Eschwege aufgenommen, der am Sonntagmittag gegen 11.55 Uhr in einem Eschweger Ortsteil mehrere Mitbewohner eines Hauses beleidigt und z.T. auch Anwohner verbal bedroht haben soll. Der Mann, der unter amtlicher Betreuung steht, wurde in einem Anfall unkontrollierter Wut verbal aggressiv, schrie herum und beleidigte im Zuge dessen dann mehrere Hausbewohner und stieß auch Bedrohungen gegenüber anderen Anwohnern aus.

Zudem beschädigte der junge Mann im Zuge seines Wutausbruchs die Eingangstür seiner Wohnung, so dass die Polizei zwecks Beruhigung der Situation hinzugezogen werden musste und die Situation wieder unter Kontrolle brachte. Letztlich nahmen die Beamten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung auf.

Wildunfälle

(ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.20 Uhr hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Heiligenstadt einen Fuchs angefahren, als er auf der B 27 zwischen Kleinvach und Albungen unterwegs war. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle, am Auto des 24-Jährigen entstand ein Schaden von 500 Euro.

(ots) – Ein 22-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr auf der L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone ein Reh erfasst, welches nach der Kollision wieder in der angrenzenden Feldgemarkung verschwand.

Der entstandene Schaden am Wagen des 22-Jährigen wird auf 1.000 Euro beziffert.

Polizei Sontra

Katze angefahren

(ots) – Eine 27-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Montagmorgen gegen 06.55 Uhr in der Ortslage von Krauthausen auf der Ulfetalstraße (B 400) in Fahrtrichtung Breitau eine Katze angefahren, die unvermittelt die Fahrbahn kreuzte.

Der Besitzer von dem Tier konnte ausfindig gemacht werden, der seine Katze nach dem Unfall zum Tierarzt brachte. Das Auto der 27-Jährigen blieb bei der Kollision allem Anschein nach unbeschädigt.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt genommen – Schaden 7000 Euro

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Friedland hat am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr einem 64-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen in der Ortslage von Gertenbach die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht.

Der 83-Jährige befuhr die Hübenthaler Straße (L 3238) und überquerte dann die Kreuzung Hübenthaler Straße/Albshäuser Straße/An der Siedlung/Zur Linde geradeaus in Richtung Albshäuser Straße, wobei er den von rechts kommenden und bevorrechtigten 64-Jährigen übersah, der von der Straße “An der Siedlung” kommend in Richtung “Zur Linde” weiterfahren wollte.

Am Auto des Verursachers entstand dabei ein Schaden von 3.000 Euro, der andere Pkw wurde mit 4.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

33-Jähriger verursacht Unfall nach Sekundenschlaf

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Göttingen ist am Sonntagmorgen gegen 09.45 Uhr auf der

B 27 zwischen Hebenshausen und Marzhausen ins Schleudern geraten, nach mehreren Schleuderbewegungen von der Fahrbahn abgekommen und letztlich im Straßengraben gelandet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand, war ein Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall was dazu führte, dass die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel den Führerschein des Mannes einbehielt. Das nicht mehr fahrbereite Auto des Mannes musste mit einem Schaden von etwa 2.000 Euro später abgeschleppt werden.

Zudem entstand ein Schaden von ca. 100 Euro an der Vegetation in der betroffenen Flurgemarkung. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

