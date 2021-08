Neustadt: Umzug – Neue Adresse der ADD in Neustadt a.d.W.

Trier / Neustadt an der Weinstraße – Ab dem 16.08.2021 ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Neustadt a.d.W. unter neuer Adresse zu erreichen.

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)

Le Quartier-Hornbach 19

67433 Neustadt a.d.W.

Die Telefonnummern verändern sich nicht.

„Mit dem neuen Dienstsitz im Hornbachgebäude erhält die ADD in Neustadt adäquate und moderne Büroflächen. Die Zusammenführung der unterschiedlichen Bereiche der ADD an einem Dienstsitz optimiert viele organisatorische Abläufe und schafft Synergien. Dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Professor Dr. Hannes Kopf, möchte ich danken, dass die ADD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gebäude der SGD Süd mehr als 20 Jahre eine berufliche Heimat fanden. Ebenso gilt mein Dank den Vertretern der Hornbach AG sowie dem Landesbetrieb LBB, die uns den Umzug ermöglichte“, so der Präsident der ADD, Thomas Linnertz.