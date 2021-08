Angriff gegen Polizeibeamte – Einsatz Distanzimpulsgerät

Bad Bergzabern – Am Sonntag, 15.08.2021, gegen 19:40 Uhr, wurde eine männliche Person gemeldet, die in der Tabernae-Montanus-Straße, Gegenstände aus dem ersten Stock auf die Straße wirft. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auch zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und dem Werfer gekommen war. Der 46-jährige Mann verschanzte sich in der Wohnung. Nachdem die Beamten eine Zimmertür gewaltsam geöffnet hatten, ging der Täter auf die Beamten los. Der Angriff wurde durch den Einsatz des Distanzimpulsgerätes(Taser)abgewehrt und der Täter festgenommen. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Steinfeld – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 15.08.2021, gegen 11:50 Uhr, kam es an der Einmündung Gerbertshohl/L546 zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines auf dem für Radfahrer freigegebenen Radweges. Der 65-jährige, in Richtung Kapsweyer fahrende Pedelec-Fahrer stürzte beim Zusammenstoß zu Boden und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1600.- Euro geschätzt.

Pkw schleift Zeugin mit

Venningen – Am 15.08.2021 gegen 20:00 Uhr wollte ein 27-Jähriger aus dem Bereich der VG Edenkoben mit seinem Pkw von einer Gaststätte mutmaßlich betrunken losfahren. Die aufmerksame Wirtin der Gaststätte wollte dies verhindern und stellte sich dem jungen Mann in den Weg. Dieser zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und fuhr der Frau mit geringer Geschwindigkeit ans Bein. Daraufhin versuchte die 55-Jährige geistesgegenwärtig durch die geöffnete Seitenscheibe ins Fahrzeug zu greifen und den Zündschlüssel abzuziehen. Dies verhinderte der Fahrer jedoch indem er Gas gab und die Dame ca. 10m mitschleifte bevor sie zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer. Eine sofortige Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.