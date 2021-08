Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Gemeinsame Pressemitteilung von den Sicherheitsberatern für Senioren (SfS) der Stadt Schifferstadt, der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim Süd sowie der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt – Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht es Dieben schwerer, gestohlene Fahrräder zu verkaufen. Ohne Eigentumsnachweis kommen sie mit dem Diebesgut nicht weit: Die Codierung zeigt sofort, wer Eigentümerin des gestohlenen Fahrrads ist. Die Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim Süd führt in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsberatern für Senioren (SfS) der Stadt Schifferstadt und der Polizeiinspektion Schifferstadt eine kostenlose Codierung durch. Spenden werden gerne angenommen. Wann? Am 21. August 2021, 9 Uhr bis 12 Uhr Wo? Im Innenhof der Polizeiinspektion Schifferstadt, Waldspitzweg 2 Für die Anmeldung werden folgende Daten benötigt: Vor- und Zuname, Anschrift sowie die Telefonnummer. Folgendes sollen Eigentümerinnen zur Codierung ihres Fahrrads mitbringen:

das eigene Fahrrad

ein Eigentumsnachweis (Kaufvertrag, Rechnung, Quittung für das

Fahrrad)

Fahrrad) ein Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass)

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bitten wir Interessenten die Anmeldung per Mail an folgende Adresse vorzunehmen: die_seniorensicherheitsberater@gmx.de

(Altrip) Betrunkener Fußgänger

Altrip – Am Sonntagabend, gegen 20:20 Uhr, fiel einer Streife in der Großwiesenstraße eine am Fahrbahnrand liegende, augenscheinlich hilflose Person auf. Der 53-Jährige gab an, zuvor baden gewesen zu sein. Er habe auch Alkohol konsumiert. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Der mitgeführte Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde sichergestellt.

(Waldsee) Gestürzte Radfahrerin

Waldsee – Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Radfahrerin den Radweg neben der K13 von Altrip in Richtung Waldsee. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung stürzte die Frau. Die Radfahrerin erlitt hierdurch eine Schürfwunde im Gesicht und klagte über Kopfschmerzen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich. Zur ärztlichen Behandlung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

(Altrip) Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altrip – Am gestrigen Abend, gegen 17:20 Uhr, wurde ein 26-jähriger Autofahrer aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Adriastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte keinen Führerschein mit. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass dem Mann die Fahrerlabunis in der Vergangenheit bereits entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung am Lambsheimer Weiher

Lambsheim – Am späten Sonntagabend kam es am Lambsheimer Weiher zu einem körperlichen Angriff eines 35-Jährigen gegenüber eines 58-Jährigen.

Der 58-jährige Geschädigte war in Folge des Angriffs zeitweise bewusstlos und zog sich weitere leichtere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus verbracht.

Der 35-jährige Täter flüchtete zunächst vom Tatort, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Nachdem er die Polizeibeamten erblickte, setzte er erneut zur Flucht an. Diese konnte durch die Polizeibeamten erfolgreich unterbunden und der Mann gestellt werden. Er war stark alkoholisiert. Es wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.