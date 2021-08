Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mit gestohlenem Fahrrad erwischt und abgehauen – Geschädigte und Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 21:55 Uhr fiel

einem aufmerksamen Zeugen in Neckargemünd auf, wie ein junger Mann ein Fahrrad

auf dem Vorderreifen durch die Poststraße schob. Das Hinterrad war mit einem

Fahrradschloss gesichert. Nachdem der Verdächtige vom Zeugen eingeholt und

angesprochen wurde, lag das Fahrrad im angrenzenden Gebüsch. Noch während der

Zeuge das Polizeirevier in Neckargemünd verständigte, flüchtete der

Tatverdächtige in Richtung Kleingemünd. Derzeit ist davon auszugehen, dass der

ca. 18 bis 20 Jahre alte Mann das Fahrrad an bisher unbekannter Stelle entwendet

hat. Der Verdächtige wird als schlank und ca. 170 cm groß beschrieben. Er trug

außerdem eine Brille, helle Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin des Fahrrades sind bisher noch nicht

bekannt und werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Neckargemünd in

Verbindung zu setzen. Sollten weitere Zeugen einen Diebstahl des Fahrrades,

insbesondere in der Nähe der Poststraße, beobachtet haben, werden diese

ebenfalls gebeten die Polizei in Neckargemünd (Tel.: 06223/9254-0) zu

kontaktieren.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Sicherheitsbediensteter nach Wendemanöver leicht verletzt. Unfallverursacher flüchtig – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Vorfeld zum Fußballspiel des SV

Sandhausen am vergangenen Samstag verletzte ein unbekannter Autofahrer einen

Sicherheitsmitarbeiter leicht am Bein und fuhr anschließend davon. Der

Fahrzeugführer versuchte mit seinem blauen VW Golf gegen 10:30 Uhr die

Absperrung in der Hauptstraße auf Höhe der Hardtstraße zu umfahren. Nachdem er

vom Sicherheitsbediensteten auf die Sperrung hingewiesen wurde, fuhr der Senior

nach links neben die Absperrung und setzte zurück um zu wenden. Dabei stieß er

mit dem Heck gegen das rechte Knie des Sicherheitsbediensteten und verletzte

diesen leicht. Danach fuhr der PKW-Fahrer davon und bog in die Straße „am Forst“

ab.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 80 Jahre alt

glatzköpfig

sehr dünne Statur

Altersflecken im Gesicht

Der Unfall wurde durch zwei Fußgänger mit Hund beobachtet. Die Zeugen kamen mit

dem Geschädigten kurzzeitig ins Gespräch, tauschten jedoch keine Personalien

aus.

Das Fußgängerpaar, sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch (Tel.: 06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen Wohnhaus gefahren und geflüchtet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter Unfallverursacher

stieß in der Nacht vom 13. auf den 14.08.2021 in der Rosengasse an der

Einmündung Adelhof in Eberbach mit seinem PKW gegen die Fassade eines Wohnhauses

und verursachte Sachschaden. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der

Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Außenfassade zu

kümmern.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach

(Tel.: 06271/9120-0) in Verbindung zu setzen.

Sandhausen/Weinheim/BAB 5: Präventive Alkoholkontrollen auf Autobahnraststätten und Parkplätzen an A 5; vier Lkw-Fahrer über 0,5 Promille unmittelbar vor Antritt der Weiterfahrt

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 23:20 Uhr,

führte die Autobahnpolizei Mannheim Schwerpunktkontrollen auf den Tank- und

Rastanlagen Hardtwald sowie dem Autobahnparkplatz Wachenburg durch. Ziel dieser

präventiven Maßnahmen, die in den letzten Jahren bereits mehrfach durchgeführt

wurden, ist die Verhinderung von Trunkenheitsfahrten im Schwerlastverkehr.

Die vergangenen Kontrollen hatten ergeben, dass nicht wenige

Lastkraftwagenfahrer nach Ablauf des Sonntagsfahrverbots, kurz vor Antritt der

Weiterfahrt, teilweise erheblich alkoholisiert waren.

Dieser Eindruck bestätigte sich auch am Sonntagabend. Insgesamt 30 Lkw-Fahrer

wurden kontrolliert. Fast ein Viertel von ihnen (nämlich acht Fahrer) waren

alkoholisiert, davon hatten vier Fahrer einen Alkoholpegel von 0,5 Promille oder

mehr. Der Spitzenwert lag bei fast 2,4 Promille bei einem Fahrer aus der Ukraine

auf dem Autobahnparkplatz Wachenburg.

Allen Kontrollierten, die einen Promillewert von mindestens 0,5 Promille

aufwiesen, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihre persönlichen Papiere, Pässe,

Führerscheine und Frachtpapiere wurden beschlagnahmt und am Montag, nach

Erlangung der Nüchternheit, wieder ausgehändigt.

Diese Kontrollen, die einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der

Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung der Hauptunfallursache „Alkohol und Drogen

im Straßenverkehr“ darstellen, werden auch in Zukunft intensiv fortgesetzt.

Sinsheim: 67-jähriger Mann überfallen, Polizei erstellt Fahndungsplakate und -flyer, Pressemitteilung Nr. 4

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Raubüberfall, dem am Montag, den

09. August, kurz nach 15 Uhr, ein 67-jähriger Mann zum Opfer fiel, intensiviert

das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weitere Fahndung

und erstellte Fahndungsplakate, die ab Montagnachmittag (16. August) an

prominenten, öffentlichen Stellen im Bereich des Schwimmbadweges, der

Neulandstraße sowie im Bereich des Hauptbahnhofes und in der Umgebung der

Friedrichstraße ausgehängt werden.

Darüber hinaus wegen Flyer an Personen verteilt, die sich entlang des

Schwimmbadweges gerne zum Spazierengehen aufhalten oder die Bahnhaltestelle

„Museum/Arena“ regelmäßig als Abfahrt- oder Ankunftshaltestelle nutzen. Die

Fahnder erhoffen sich dadurch weitere Hinweise, insbesondere von den Personen,

denen von der Tat nur lückenhaft oder noch gar nichts gehört haben.

Nach wie vor wird nach dem älteren Pärchen gesucht, die das Geschehen beobachtet

haben dürften und nach der Tat ebenfalls in Richtung Innenstadt weitergingen.

Diese für die Fahnder wichtigen Zeugen, sowie weitere Personen, die Hinweise zum

Täter (ca. 20-25 Jahre; ca. 180 cm; normale Statur; dunkel gekleidet; dunkles

Tuch oder Schal vor dem Gesicht -keine Stoffmaske-; schwarze Pistole;

Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit hiesigem Dialekt und trug eine auffällige

blaue Jogginghose mit hellen Streifen) geben können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim: Erneuter Raub im Schwimmbadeweg; Tatzusammenhang zu Raub vom 09. August wird geprüft, jedoch eher unwahrscheinlich; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Ein Tatzusammenhang zu einem Raub vom Montag, den 09. August,

bei dem ein 67-jähriger Mann im Schwimmbadweg von einem noch unbekannten Täter

überfallen wurde, wird nach einem neuerlichen Raubdelikt von Sonntagnachmittag,

ebenfalls im Schwimmbadweg, vom Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg geprüft, jedoch nach den derzeitigen Erkenntnissen als

unwahrscheinlich erachtet.

Kurz nach 18 Uhr, hatte sich eine 26-jährige Frau mit einer

„Internetbekanntschaft“ am Schwimmbadparkplatz getroffen. Als es ihr zunehmend

mulmiger wurde, rief sie ihre Schwester und eine Freundin zu Hilfe, die sich in

der Nähe aufhielten. Nach Eintreffen der beiden Zeuginnen, schlug der zunehmend

aggressive Unbekannte der 26-Jährigen plötzlich ins Gesicht und erbeutete von

ihr Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete er zu einem mit

mehreren Personen besetzten Auto, das in der Nähe stand und in Richtung

Innenstadt davonfuhr.

Die Polizei wurde gegen 18.30 Uhr informiert und leitete sodann eine Fahndung

mit allen verfügbaren Kräften ein, die jedoch gegen 20 Uhr ohne Ergebnis

abgebrochen wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre; 175-180 cm, schlank;

dunkelhäutig; schwarze, kurze Haare, schwarzer Kinnbart. Weitere Informationen,

auch zum Fluchtfahrzeug liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die die Geschehnisse am frühen Sonntagabend im Schwimmbadweg, direkt am

Schwimmbadparkplatz vor dem Freibad beobachteten und Hinweise zum Täter und/oder

zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss flüchtet mit „frisiertem“ Motorroller vor der Polizei

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 43-jähriger Motorrollerfahrer, der unter

Drogeneinfluss stand flüchtete am frühen Sonntagnachmittag mit einem frisierten

Motorroller vor der Polizei. Der 43-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen

13.30 Uhr auf, da er mit seinem Roller aus einem Tankstellengelände in der

Heidelberger Straße auf die Hauptstraße in Richtung Leimen einfuhr und dabei

keinen Helm trug. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug, um den Mann zu

kontrollieren. Als dieser realisierte, dass er von den Beamten kontrolliert

werden sollte, gab er Gas und fuhr in einen schmalen Durchgangsweg zur

Max-Planck-Straße ein. Die Beamten folgten dem Rollerfahrer, mussten jedoch den

Weg über den Kreisverkehr nehmen. In der Kurpfalzstraße konnten sie den Mann

wieder ausmachen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bereits in die

Heidelberger Straße abbog. Bei der weiteren Verfolgung fuhr der Mann mit seinem

Kleinkraftradroller mit einer Geschwindigkeit von über 80 km/h. Nachdem er an

sämtlichen Querstraßen die Vorfahrtsregeln und die Anhaltesignale der Polizisten

missachtet hatte, endete sein Weg nach etwa eineinhalb Kilometern in einem

Grundstück, in das der abgebogen war. Hier saß er schließlich durch die

Begrünung in einem Gebüsch fest.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er unter

Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein

konnte nicht einbehalten werden, da er keinen besaß. Zudem führte er eine

EC-Karte mit sich, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Zur

Geschwindigkeitsmessung wurde der Kleinkraftroller sichergestellt. Aufgrund der

Geschwindigkeit bestand der Verdacht der Manipulation und die Betriebserlaubnis

war erloschen.

Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses, Fahrens

ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie

Unterschlagung ermittelt. Zudem sieht er Anzeigen wegen Verstößen gegen die

Straßenverkehrsordnung, die Straßenverkehrszulassungsordnung sowie das

Pflichtversicherungsgesetz entgegen.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Streit zwischen Betrunkenen endet in Schlägerei

Eberbach (ots) – Ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern endete am Samstag

gegen 14 Uhr am Bahnhofsplatz in einer blutigen Auseinandersetzung. Nachdem ein

56-jähriger und ein 57-jähriger Mann verbal aneinandergerieten, schlug der

56-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser

zu Boden fiel. Durch die Schläge zog er sich Verletzungen im Gesicht zu, welche

durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt werden mussten. Ein Atemalkoholtest

bestätigte den ersten Verdacht der alarmierten Polizeibeamten. Bei dem

56-Jährigen stellten die Polizisten einen Wert von 1,76 Promille, bei dem Opfer

einen Wert von 2,14 Promille fest. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war bei

dem Verletzten nicht nötig. Der Täter musste für die weiteren strafprozessualen

Maßnahmen mit zum Polizeirevier Eberbach, wonach er gehen durfte.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss von Polizei gestoppt

Eppelheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr stoppte eine

Polizeistreife des Reviers Heidelberg-Süd einen 18-jährigen Opel-Fahrer, der

ohne Führerschein und betrunken mit seinem Auto in der Hildastraße unterwegs

war. Der Fahrer fiel den Beamten auf, da er beim Erblicken des Streifenwagens in

einen unbeleuchteten Hinterhof fuhr. Bei der Kontrolle gab der 18-Jährige erst

an, den Führerschein zu Hause vergessen zu haben, entschied sich kurz darauf

jedoch, den Polizisten zu offenbaren, dass er nicht im Besitz eines

Führerscheins ist. Da der 18-Jährige stark nach Alkohol roch, führten die

Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,84 Promille

ergab. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie unter Alkoholeinfluss. Ob er künftig einen Führerschein

machen darf, wird derzeit noch geprüft.

Eppelheim: Bei Auffahrunfall hohen Sachschaden verursacht

Eppelheim (ots) – Am vergangenen Samstag fuhr um 15:55 Uhr ein Nissan-Fahrer in

der Schubertstraße auf Höhe der Hausnr. 14, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit,

auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford auf. Der Ford wurde dadurch auf einen

vor ihm geparkten Mitsubishi aufgeschoben. Der Nissan-Fahrer zog sich bei dem

Unfall eine Prellung zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Heidelberger

Krankenhaus verbracht. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr

Eppelheim war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Bei dem

Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 21.000 Euro.

Ketsch (RNK) – PM Nr. 2 zum Kellerbrand in einem Einfamilienhaus – 11 Haushalte in der Karl-Marx-Straße ohne Strom

Ketsch (ots) – Nach ersten Erkenntnissen kam es im Keller zu einem Kabelbrand,

wodurch die Stromleitungen im Haus beschädigt wurden. Die drei Bewohner im Alter

von 29, 53 und 54 Jahren konnten sich selbständig in Sicherheit bringen, die

Bewohner aus den zwei anliegenden Häusern wurden evakuiert. Verletzt wurde bei

dem Brand niemand, der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Nach

Überprüfung der Hauptstromleitung durch den Netzbetreiber musste die

Stromversorgung von insgesamt 11 anliegenden Haushalten in der Karl-Marx-Straße

aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Die erforderlichen

Instandsetzungsarbeiten können erst am Morgen des 16.08.2021 durchgeführt

werden. Aktuell wird versucht, die 35 dort gemeldeten Personen über den

Stromausfall zu informieren.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus – Pressemitteilung Nr. 1

Ketsch (ots) – Am frühen Montagmorgen, gegen 00.40 Uhr, meldete die Bewohnerin

eines Einfamilienhauss in der Karl-Marx-Straße dem Polizeinotruf einen

Kellerbrand. Die drei dort wohnhaften Bewohner des Anwesens konnten sich

selbständig in Sicherheit bringen. Kräfte der Feuerwehr und Polizei befinden

sich vor Ort im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine

Erkenntnisse vor.