Karlsruhe – Taschendieb von Zeugen gestellt und bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein tatverdächtiger Taschendieb wurde am Sonntagabend in der Karlsruher

Innenstadt von einer vierköpfigen Gruppe junger Männer gestellt und bei einer

handgreiflichen Auseinandersetzung mit Schlägen, Tritten und einem Messerstich

schwer verletzt. Der Beschuldigte musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf

Antrag der Staatsanwaltschaft kam er nach einer Vorführung beim Haftrichter am

Montag in Haft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete der 20 Jahre alte

Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit gegen 21:45 Uhr in der

Gottesauer Straße ein hochwertiges Mobiltelefon eines 23-jährigen Geschädigten.

Zuvor hatte er sein Opfer in ein Gespräch verwickelt und mit Handschlag

verabschiedet. Dabei gelang es ihm wohl, das Handy aus der Tasche des

Geschädigten an sich zu bringen.

Nur zirka 15 Minuten später zog der Tatverdächtige im Bereich der Kronenstraße

einer 21-Jährigen das Smartphone aus der Hosentasche. Nachdem die junge Frau den

Diebstahl bemerkte, gab ihr der Beschuldigte das Diebesgut zurück. Als eine

vorbeifahrende Polizeistreife von Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht

wurde, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Schlossvorplatz. Zuvor

entledigte er sich noch eines weiteren Smartphones, das mutmaßlich ebenfalls im

Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt steht.

Gegen 22.20 Uhr erkannten Zeugen des vorangegangenen Vorfalls den Beschuldigten

auf dem Schlossvorplatz wieder und stellten ihn zur Rede. Als dieser versuchte,

die vier jungen Männer mit einem Reizstoffsprühgerät anzugreifen, kam es zu

einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sollen die vier Zeugen den

mutmaßlichen Taschendieb geschlagen und getreten haben.

Da der mutmaßliche Taschendieb auch eine tiefe und stark blutende Stichwunde am

Bein aufwies, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass bei der

Auseinandersetzung auch ein Messer zum Einsatz kam. Polizeibeamte versorgten die

Wunde mit einer Notfallausrüstung, anschließend wurde der 23-Jährige zur

weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Tatverdachts wegen

verschiedener Diebstahlsdelikte wurde er von Polizeibeamten während der weiteren

ärztlichen Versorgung begleitet, wo er mehrere Polizeibeamte beleidigt haben

soll.

Der tatverdächtige Taschendieb wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, worauf der

23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Gegen die vier jungen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Karlsruhe-Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagmittag in der

Karlsruher Oststadt im betrunkenen Zustand einen Unfall verursacht. Nach seinen

eigenen Angaben zufolge ist er hinter dem Steuer eingeschlafen. Weiterhin

stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unfallverursacher kurz vor 13 Uhr auf

der Gerwigstraße stadteinwärts. Nach eigenen Angaben schlief er hinter dem

Steuer ein und prallte in der Folge gegen einen geparkten Fiat, der wiederum auf

einen Ford geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wird der BMW des

23-Jährigen abgewiesen und prallte gegen einen geparkten Nissan.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen

Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein an der Unfallstelle

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast 1,6 Promille,

weshalb er die Polizisten mit auf das Revier begleiten musste.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache zu

Fuß wieder verlassen.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro

geschätzt.

Karlsruher- Erneuter Diebstahl von Katalysator

Karlsruhe (ots) – Zu einem erneuten Diebstahl eines Katalysators kam es am

frühen Montagmorgen in der Insterburger Straße im Karlsruher Stadtteil

Waldstadt. Dabei gingen nach Angaben eines Zeugen fünf vermutlich Jugendliche

flüchtig.

Durch ein Passant wurde gegen 02:30 Uhr beobachtet wie die mutmaßlichen Täter an

einem geparkten BMW hantierten und sich im Anschluss mit ihren Rädern aus dem

Staub machten. Hierbei stach eine männliche Person mit einem roten

Kapuzenpullover und schwarzer Hose hervor. Er soll zwischen 18 und 25 Jahre alte

gewesen sein und ca. 180cm groß.

Bei den Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppe auf dem Radweg im Bereich der

Schneidemühler Straße festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens

flüchteten sie zu Fuß ins Gebüsch. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt von den

Tätern bislang jede Spur. Die zurückgelassenen Fahrräder sowie das aufgefundene

Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Telefonnummer 0721 967180 entgegen.

Forst – Unbekannte brachen in zwei Gaststätten ein

Karlsruhe (ots) – In zwei Gaststätten in der Heinrich-Hertz-Straße brachen

Unbekannte am Wochenende ein. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurden die

Lokale aufgebrochen. Im Inneren wurden ein Geldspielautomat und ein

Zigarettenautomat aufgebrochen und Bargeld und Zigaretten gestohlen. Aus einer

Kasse wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden lässt sich noch

nicht beziffern.

Bruchsal – Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 35-Jähriger verursache am frühen Sonntagmorgen auf der

Bundesstraße 35 einen Verkehrsunfall bei dem er und sein Beifahrer verletzt

wurden. Der Mann war gegen 04.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 35a in

Richtung Bundesstraße 35 unterwegs. An der rechtwinkligen Einmündung schätzte er

den Fahrbahnverlauf wohl falsch ein, fuhr über die B 35, streifte einen

Ampelmast und prallte gegen die dortige Böschung. Die Verletzten wurden mit

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem 35-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung

festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2

Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein

wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 60-jähriger Motorradfahrer war mit seiner 62-jährigen

Sozia am Samstag gegen 11.00 Uhr auf der Kreisstraße 9657 aus Richtung Pfalz

kommend nach Karlsruhe unterwegs. Aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens und einer

Baustelle staute sich der Verkehr. Ein vor dem 60-Jährigen fahrender Pkw bremste

bis zum Stillstand ab. Der 60-Jähriger bremste sein Motorrad stark ab und kam

ins Schlingern. Das Motorrad kippte zur Seite und rutschte gegen das Heck des

stehenden Pkw. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 7000

Euro geschätzt.

Karlsruhe – Nach Ruhestörung im Fasanengarten fällt Personengruppe mit polizeifeindlichen Parolen auf

Karlsruhe (ots) – Nachdem die Polizei in der Nacht auf Samstag gegen laut

feiernde Personen im Fasanengarten vorgehen musste, kam es zu Rufen

polizeifeindlicher Parolen. Der Bereich wurde in der Folge geräumt.

Anwohner beschwerten sich um 23.00 Uhr bei der Polizei über Ruhestörungen von

einer größeren Party ausgehend aus dem Fasanengarten. Als die Polizei vor Ort

eintraf, konnten zirka 700 Feiernde festgestellt werden, die zum Großteil

erheblich alkoholisiert waren. Mittels mehrerer mobiler Musikboxen, die

teilweise in Koffergröße auf Rollen und mit Partylichtern versehen mitgeführt

wurden, wurden hohe Lautstärken verursacht, die wohl bis zu den Wohngebieten

reichten. Bereits bei der Anfahrt der Polizei flüchteten knapp 200 Menschen in

das angrenzende, dicht bewachsene Waldgebiet. Aus der Dunkelheit heraus stimmte

eine große Anzahl von Personen schließlich polizeifeindliche Parolen an, unter

anderem wurden die Polizeikräfte mit „ACAB“ betitelt.

Beim Ansprechen der Personen auf der Wiesenfläche verhielten sich viele

uneinsichtig und gegenüber den Polizeikräften verbal aggressiv, unter anderem

wurde ein Polizeibeamter als „Hurensohn“ beschimpft.

Letztlich musste der Fasanengarten geräumt werden. Gegen 30 Uneinsichtige

mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Dabei kam es zu vielen und

wiederholten Diskussionen mit den Polizeibeamten. Einzelne mussten von

Polizeikräften durch Wegschieben zum Verlassen gedrängt werden. Hinterlassen

wurde eine völlig vermüllte Wiese mit vielen Glasflaschen und sonstigen

Verpackungen.

Während der Räumung meldeten mehrere junge Frauen ihre 16 Jahre alte Freundin

als vermisst. Da am Fasanengarten die Oberbekleidung und das Mobiltelefon der

16-Jährigen aufgefunden werden konnte, wurde eine Fahndung nach der Jugendlichen

eingeleitet. Die Vermisste konnte später von der Bundespolizei am Schlossplatz

angetroffen werden. Bis auf eine erhebliche Alkoholisierung war sie ansonsten

offenbar wohlbehalten.

In der darauffolgenden Nacht war kein Einschreiten der Polizei im Fasanengarten

erforderlich. Die bis zu 400 anwesenden Personen verhielten sich überwiegend

gemäßigt. Da es ab 23 Uhr zu mehreren Diebstählen von Rucksäcken kam, wurden die

Gruppen vorbeugend durch Ansprachen von Polizeikräfte gewarnt.

Karlsruhe, A8 – Fünf verletzte Personen nach Unfall auf der Autobahn 8

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Autobahn 8 in Höhe

Grünwettersbach, wurden fünf Personen verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines

Dacias war gegen 08.10 Uhr auf der Autobahn 8 von Karlsruhe in Richtung

Stuttgart auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs. Nach derzeitigen

Ermittlungen kam er aufgrund des Einflusses von Betäubungsmittel leicht nach

rechts und kollidierte dort mit dem hinteren linken Eck eines auf dem rechten

Fahrstreifen fahrenden Daimler Benz Sattelzugs. In der Folge steuerte der

21-Jährige seinen Dacia nach links und kam dabei ins Schleudern weshalb sich

sein Pkw überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Im Dacia befanden

sich insgesamt fünf Personen die alle verletzt wurden und mit einem

hinzugerufenen Rettungshubschrauber sowie durch Rettungswagenbesatzungen in

Krankenhäuser gebracht werden mussten. Über die Schwere der Verletzungen ist

derzeit nichts bekannt. Der 67-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem

Unfall nicht verletzt. Nach den Feststellungen der Polizei waren die drei

Insassen auf der Rückbank nicht angegurtet und der 21-jährige Fahrer nicht im

Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der an den beiden Fahrzeugen

entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Während der

Unfallaufnahme war die Autobahn von Karlsruhe in Richtung Karlsbad zeitweise

voll gesperrt, weshalb es zu einem Rückstau von etwa vier Kilometer Länge kam.

Ettlingen – Nicht angemeldete Versammlung gegen AfD-Stand aufgelöst

Ettlingen (ots) – Die Polizei musste am Samstagmittag in Ettlingen eine nicht

angemeldete und unfriedliche Versammlung gegen einen AfD-Stand auflösen. Eine

Konfrontation zwischen den Gruppen konnte durch Polizeibeamte gerade noch

verhindert werden.

Kurz vor 11.30 Uhr versammelten sich zehn Personen an der Ecke Friedrichstraße

und Leopoldstraße und entrollten drei Banner mit antifaschistischen Texten. Alle

Personen waren mit schwarzen Baseballmützen bekleidet und formierten sich zu

einem Aufzug. Unter anderem mit einem Megafon ging die Gruppe schließlich

gemeinsam laut rufend und mit schnellen Schritten auf den angemeldeten

Informationsstand der AfD zu. Die Polizeikräfte vor Ort mussten ein Überrennen

des Infostandes durch das Aufstellen einer Polizeikette verhindern. Da sich

anschließend bei der Gruppe keine Versammlungsleiter zu erkennen gab und sich

die Teilnehmer uneinsichtig und widersetzlich zeigten, wurde die unfriedliche

Versammlung aufgelöst. Den Personen wurden Platzverweise erteilt.

Östringen – Pkw-Fahrer gefährdet bei seiner Flucht vor der Polizei Radfahrer und Fußgänger – Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagmittag gegen13.20 Uhr kam es in Östringen zu einer

Verfolgungsfahrt nachdem ein Ford-Fahrer sich einer Verkehrskontrolle entziehen

wollte. Der 26-jährige musste mit seinem Ford an einer Behelfsampel in der

Hauptstraße in Fahrtrichtung Angelbachtal verkehrsbedingt warten. Als die

Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, fuhr dieser mit quietschenden Reifen

aus der Warteschlange heraus über die rote Ampel und bog anschließend nach

rechts in die Straße Leiberg I ab. Die Beamten folgten dem Ford der sein

Fahrzeug weiter beschleunigte und alle folgenden Einmündungs- und

Kreuzungsbereiche überfuhr ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Im weiteren

Verlauf fuhr der Ford-Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit in einen

Feldweg Richtung Odenheim, wo er teilweise ins Schlingern geriet und zwei

entgegenkommende Radfahrer gefährdete. Als der Flüchtende vom Feldweg auf die

Kriemhildstraße fuhr kam es zu einer Gefährdung von zwei Fußgängern die zur

Seite springen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern.

Anschließend fuhr der 26-Jährige an der Landesstraße 552 / Nibelungenstraße auf

einen Parkplatz, wo er seinen Pkw abstellte und zu Fuß in Richtung Bahnhof

Odenheim flüchtete. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er durch die Beamten

eingeholt und widerstandslos festgenommen werden. Grund seiner Flucht sei nach

bisherigen Ermittlungen der Konsum von Betäubungsmittel gewesen. Der 26-Jährige

musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Personen die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden melden sich

bitte unter der Telefonnummer 07253 80260 beim Polizeirevier Bad Schönborn.

Karlsruhe – Mann mit Messer erregt Aufsehen

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, meldeten mehrere Anrufer

über Notruf einen dunkel gekleideten Mann der mit einem großen Messer in

drohender Haltung im Bereich Rheinstraße / Sedanstraße zu Fuß unterwegs sei.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann kurz darauf im Gleisbereich kurz vor

der Haltestelle Am Entenfang feststellen. In der Folge forderten die Beamten den

Mann lautstark und eindeutig auf das Messer abzulegen und sich selbst

hinzulegen. Für den Fall der Nichtbefolgung drohten sie ihm den

Schusswaffengebrauch deutlich hörbar und unmissverständlich an. Glücklicherweise

kam der 39-Jährige der Aufforderung umgehend nach und ließ sich widerstandslos

festnehmen. Bei der Befragung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er sich

in einem psychischen Ausnahmezustand befand und leicht alkoholisiert war. Er

wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik

gebracht.

Karlsruher- Erneuter Diebstahl von Katalysator

Karlsruhe (ots) – Zu einem erneuten Diebstahl eines Katalysators kam es am

frühen Montagmorgen in der Insterburger Straße im Karlsruher Stadtteil

Waldstadt. Dabei gingen nach Angaben eines Zeugen fünf vermutlich Jugendliche

flüchtig.

Durch ein Passant wurde gegen 02:30 Uhr beobachtet wie die mutmaßlichen Täter an

einem geparkten BMW hantierten und sich im Anschluss mit ihren Rädern aus dem

Staub machten. Hierbei stach eine männliche Person mit einem roten

Kapuzenpullover und schwarzer Hose hervor. Er soll zwischen 18 und 25 Jahre alte

gewesen sein und ca. 180cm groß.

Bei den Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppe auf dem Radweg im Bereich der

Schneidemühler Straße festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens

flüchteten sie zu Fuß ins Gebüsch. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt von den

Tätern bislang jede Spur. Die zurückgelassenen Fahrräder sowie das aufgefundene

Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Telefonnummer 0721 967180 entgegen.

Karlsruhe – Unbekannter Täter legt Krähenfüße aus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter legte in der Zeit zwischen

Samstag, 00:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr, mehrere Krähenfüße auf der Fahrbahn

der Kaiserallee in Fahrtrichtung Entenfang aus. Ein Radfahrer bemerkte die

Metallgegenstände auf der Fahrbahn in Höhe Hausnummer 58 und brachte sie zur

Polizei. Bislang sind bei der Polizei zwei geschädigte Pkw-Fahrer bekannt, an

deren Fahrzeuge ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro entstand.

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 6663611 an das

Polizeirevier Karlsruhe-West.

Rheinstetten-Mörsch – Nach Motorbrand in Linienbus niemand verletzt

Rheinstetten-Mörsch (ots) – In einem Gelenkbus einer privaten Firma brach am

Samstagmorgen auf der B 36 in Höhe von Rheinstetten-Mörsch ein Motorbrand aus.

Der im Schienenersatzverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe eingesetzte Bus war

gegen 06.45 Uhr mit 4 Fahrgästen nach Karlsruhe unterwegs, als der Busfahrer

Rauch am Fahrzeugheck wahrnahm. Der Fahrer hielt das Fahrzeug sofort an, öffnete

die Motorhaube am Heck und versuchte den Brand im Motorraum mit einem

Feuerlöscher zu bekämpfen. Die 4 Fahrgäste konnten den Gelenkbus gefahrlos

verlassen und blieben unverletzt. Da es dem Fahrer nicht gelang, den Brand zu

löschen, wurde die Feuerwehr aus Rheinstetten verständigt, welche das Feuer

rasch löschen und ein weiteres Übergreifen auf den Bus verhindern konnte.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 36 zunächst streckenweise

komplett und in weiteren Verlauf bis 09.30 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe

gesperrt werden. Durch den Brand wurde der Bus überwiegend im hinteren Bereich

beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Als

Brandursache dürfte ein technischer Defekt im Motorraum in Frage kommen. Es

entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Da der

Fahrbahnbelag durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste der

rechte Fahrstreifen am Schadensort gesperrt werden.

Karlsruhe – Streitigkeiten unter Männern enden mit blutenden Schnittverletzungen

Karlsruhe (ots) – Wiederholte Streitigkeiten unter drei Männern endeten am

Sonntagabend auf offener Straße in der Karlsruher Innenstadt mit blutenden

Schnittverletzungen. Diese wurden höchstwahrscheinlich mit einem Messer

zugefügt.

Die Meinungsverschiedenheiten der Männer im Alter von 21, 35 und 40 Jahren

schwelten offenbar schon seit einigen Tagen. Am Sonntagabend erhielt der

40-Jährige bereits von Polizeibeamten einen Platzverweis für einen Teil der

Innenstadt, da er sich provozierend seinem Kontrahenten genähert hatte. Dieser

Anordnung kam er offensichtlich nicht lange nach, da es zirka eine halbe Stunde

später, gegen 20.40 Uhr, vor einem Café in der Kaiserstraße, nahe der

Kreuzstraße zu einer wilden handgreiflichen Auseinandersetzung mit den beiden

anderen Streitpartnern kam. Dabei soll der 40-Jährige unter anderem auch mit

einem Fahrradschloss zugeschlagen haben. Der 21-Jährige erlitt eine blutende

Wunde am Bein, der 35-Jährige hingegen musste mit zwei mehrere Zentimeter langen

und stark blutenden Schnittwunden an Arm und Rücken und einer weiteren

Schnittverletzung am Finger im Krankenhaus behandelt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet. Der Mann im Alter von 40 Jahren wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Ein Messer oder anderer spitzer Gegenstand konnte zunächst nicht aufgefunden

werden.

Karlsruhe- Bei Farbschmierereien auf frischer Tat erwischt

Karlsruhe (ots) – Zwei Jugendliche wurden am frühen Samstagmorgen bei

Farbschmierereien an einer Brücke unter den Bahngleisen in der Karlsruher

Südstadt auf frischer Tat ertappt.

Gegen 02:50 Uhr wurde das Duo unterhalb der Bahnbrücke in der Mittelbruchstraße

durch eine vorbeifahrende Streife erwischt. Beim Erkennen der Polizisten rannten

sie in Richtung Mittelbruchstraße davon. Kurze Zeit später konnten die Jungs auf

einer Brücke in der Wasserwerkstraße eingeholt und vorläufig festgenommen

werden.

Zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf das

Revier verbracht.

Zaisenhausen – 22-Jähriger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Einbruch in eine Arztpraxis konnte ein 22-Jähriger

am Freitagmittag vorläufig festgenommen werden. Ein Zeuge meldete der Polizei

gegen 11.30 Uhr, dass gerade ein Mann in eine Arztpraxis in der Hauptstraße

einbrechen würde. Mit mehreren Streifen wurde das Gebäude zunächst umstellt.

Kurz vor dem Eintreffen weiterer Streifenwagen versuchte der 22-Jährige aus

einem Fenster an der Gebäuderückseite zu flüchten. Er hatte eine Fensterscheibe

mit einem Stein eingeworfen und war in die Praxis eingestiegen. Dort hatte er

nach Medikamenten gesucht und einen Rezeptblock gestohlen. Bei ihn fanden die

Beamten weiteres vermutliches Diebesgut. Der Beschuldigte steht in dringendem

Tatverdacht in eine weitere Arztpraxis und eine Firma eingebrochen zu sein. Die

Ermittlungen werden beim Polizeiposten Sulzfeld geführt.

Bruchsal – Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen mit

hoher Geschwindigkeit auf der Friedrichstraße fahrenden Pkw. Beim Rechtsabbiegen

an der Kreuzung zur Styrumstraße kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Laternenmast. Bei dem Unfall wurde der 50-jährige Fahrer leicht

verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei der

Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der

50-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte

nicht aufgefunden werden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – 58-Jähriger griff Polizeibeamten an

Karlsruhe (ots) – Die Polizei wurde am Samstag kurz nach 04.00 Uhr zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zum Kronenplatz

gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung wurde dem deutlich

alkoholisierten 58-Jährigen ein Platzverweis erteilt, den er nicht befolgte.

Auch die Androhung einer Ingewahrsamnahme ignorierte er. Plötzlich griff er mit

einer Hand nach der Schutzweste des Beamten und mit der anderen Hand an dessen

Hals und begann ihn zu würgen. Daraufhin wurde ein Diensthund eingesetzt, der

den 58-Jährigen zweimal biss. Davon scheinbar unbeeindruckt ließ er nicht von

dem Beamten ab. Erst nach zwei Faustschlägen konnte er schließlich zu Boden

gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Der Beamte wurde bei dem Angriff

leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.