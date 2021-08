Heidelberg – Altstadt: Roller- und Radfahrer kollidieren

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Sonntag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 28-Jähriger

Rollerfahrer die Zwingerstraße in Richtung Kettengasse. Hier kollidierte dieser

mit einem 24-Jährigen Radfahrer, welcher die Kettengasse befuhr, jedoch auf der

Straße anstatt auf dem hierfür vorgesehenen Fahrradstreifen. Beide Fahrer

stürzten. Der Rollerfahrer zog sich hierbei Prellungen am linken Fuß zu und

wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus erstversorgt. Der Radfahrer blieb

unverletzt. Die Feuerwehr beseitigte aus dem Roller auslaufendes Benzin.

Heidelberg-Altstadt: Mehrere Männer schlagen und treten auf 19-Jährigen ein

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr schlugen und traten

mehrere Männer in der Karl-Ludwig-Straße auf einen 19-Jährigen ein und

verletzten diesen so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden

musste. Der 19-Jährige geriet aus derzeit noch nicht bekannter Ursache mit der

sieben- bis zehnköpfigen Gruppe in einen Streit, wonach diese auf ihr Opfer

losgingen. Sie versetztem dem jungen Mann mehrere Schläge und Tritte gegen das

Gesicht und den Körper, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er musste mit

einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zeugen,

die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte zu melden.