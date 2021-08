Aggressives Verhalten angezeigt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am

Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße wegen seines aggressiven Verhaltens

aufgefallen ist. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.

Ein 28-Jähriger zeigte gegen Abend an, dass er den Unbekannten kurz vor halb 6

angesprochen und nach dem Bus gefragt habe. Der Mann sei sofort ausfällig

geworden und habe ihm Gewalt angedroht. Anschließend sei er auf einen E-Scooter

gestiegen und in Richtung Schneiderstraße/Eisenbahnstraße davongefahren.

Von dem Gesuchten ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 18 Jahre alt und 1,70

Meter groß ist. Er hat einen dunkleren Teint, einen Drei-Tage-Bart und war

bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder gesehen haben, wohin der Mann mit

dem E-Scooter fuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Appelle haben ihren Grund

Kaiserslautern (ots) – Zwei Dinge legen wir in unseren täglichen Pressemeldungen

Autobesitzern immer wieder ans Herz: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer – egal,

wie lange es „unbeaufsichtigt“ abgestellt ist! Und: Räumen Sie Ihr Auto aus,

bevor es Andere für Sie tun!

Dass diese beiden Appelle ihren Grund haben, hat sich am Wochenende im

nördlichen Stadtgebiet wieder einmal gezeigt: Aus einem Pkw, der in der Straße

„Am Weidengarten“ stand, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag diverse

Gegenstände gestohlen.

Der Buick Verano war unverschlossen am Straßenrand abgestellt. Unbekannte Täter

merkten dies und öffneten sowohl die Türen als auch den Kofferraum, um nach

Beute zu suchen. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Diebe den

Fahrzeugschein, eine Tankkarte sowie eine Versicherungskarte mit.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.15

Uhr. Von den Tätern fehlt jede Spur. |cri

Berauschte Fahrerin überführt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Hinweis auf eine „berauschte“

Autofahrerin hat die Polizei am Sonntagabend erhalten. Das beschriebene Fahrzeug

fand die ausgerückte Streife kurz vor 20 Uhr in der Straße „Am Heiligenberg“.

Der Motor des Pkw war noch warm und der Wagen unverschlossen.

Die Adresse der Fahrzeughalterin wurde ausfindig gemacht und der Dame ein Besuch

abgestattet. Sie räumte ein, am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu

haben. Ein Urintest bestätigte ihre Aussage. Die Frau musste deshalb mit zur

Dienststelle kommen, wo ihre eine Blutprobe entnommen wurde. Auf sie kommt nun

eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, je nach Ergebnis der

Blutprobe folgt auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |cri

Beschädigungen an Corona-Teststation – Zeugen gesucht

Weilerbach (ots) –

Unbekannte Täter beschädigten in Weilerbach in der Nacht von Freitag

auf Samstag den Container einer Corona-Teststation. Die Täter warfen

vermutlich Glasflaschen gegen die Außenwand des Containers und

verursachten dadurch Schaden an diesem. Zudem wurde ein an dem

Container angebrachtes Plakat heruntergerissen und ein Rollladen auf

der Rückseite des Containers beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizei

Kaiserslautern zu melden./pvd

Einbrecher stehlen Bargeld

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Firmenräume in der Straße „Auf dem

Immel“ sind zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften

sich Ende vergangener Woche gewaltsam Zugang und stahlen einen Tresor.

Entdeckte wurde der Einbruch am Freitagmorgen. Demnach hebelten die Unbekannten

in der Nacht mehrere Türen auf und richteten Sachschaden an. Einen Würfeltresor,

in dem sich Bargeld befand, nahmen sie mit. Ob die Täter für den Transport ein

Fahrzeug benutzten, ist unklar.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge

aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 396 – 2620 mit

der Kripo Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |cri

Langfinger machen sich an Autos zu schaffen

Queidersbach (ots) –

Unbekannte Langfinger durchstreiften in der Nacht auf Samstag

Queidersbach. Es gelang ihnen aus mehreren Fahrzeugen diverse

Gegenstände zu entwenden, da diese wahrscheinlich nicht verschlossen

waren. Es wird von weiteren, noch nicht entdeckten Taten ausgegangen.

Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen machen können sowie

weitere Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion 2

Kaiserslautern unter der 0631-369 2250 in Verbindung setzen./pvd

Nach Streit zurück auf Anfang

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Streits unter zwei Männern ist die Polizei am

Sonntagnachmittag ins östliche Stadtgebiet gerufen worden. Einer der Streithähne

hatte selbst die Streife verständigt, weil er sich mit seinem Gegenüber nicht

einig wurde.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand ein Fahrrad. Das hatte der Anrufer

an seinen Nachbarn verkauft, aber noch nicht den vollen Kaufpreis dafür

erhalten.

Der Nachbar wiederum gab an, dass er eine Anzahlung gemacht habe und erst bereit

sei, den Rest zu bezahlen, wenn er die Papiere für das Fahrrad in den Händen

halte.

Weil es an dieser Stelle irgendwie kein Weiterkommen gab, einigten sich die

beiden Männer schließlich mit Hilfe der Polizeibeamten darauf, das Ganze wieder

rückgängig zu machen – der Verkäufer gab die Anzahlung zurück und erhielt dafür

sein Fahrrad zurück. |cri

Tödlicher Arbeitsunfall

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Auf einem landwirtschaftlichen Feld

zwischen Winnweiler und Imsbach ist es am Montagvormittag zu einem tödlichen

Arbeitsunfall gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Landwirt bei der

Feldarbeit unter seinen Traktor und wurde von der Maschine überrollt.

Eine Zeugin fand den schwer verletzten Mann und setzte einen Notruf ab. Ein

Notarzt versuchte, den Schwerverletzten zu reanimieren; der 86-Jährige erlag

jedoch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an. |cri

Trio will sich um Zeche drücken

Kaiserslautern (ots) – Wegen Zechbetrugs ermittelt die Polizei gegen drei

Männer. Die Drei waren am Sonntagvormittag in einem Lokal in der

Raiffeisenstraße. Dort trank jeder von Ihnen drei Bier und sie teilten sich eine

Pizza. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, standen zwei Männer auf und

gingen. Der dritte Mann versuchte kurze Zeit später ebenfalls zu flüchten konnte

aber von einem Kellner aufgehalten werden. Auch die zwei zuvor geflüchteten

Männer, konnten durch den Inhaber des Restaurants verfolgt und bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen die Männer mit

zur Dienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. |elz

Verkehrskontrolle nach Beschwerden

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Aufgrund von Beschwerden über zu

schnelle und zu laute Motorräder hat die Polizei am Sonntagnachmittag in

Frankenstein eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ins Visier nahmen die Beamten

den Verkehr, der in Richtung Bad Dürkheim rollte.

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen wurde im Kontrollzeitraum zehn Fahrzeuge

festgestellt, die das Tempolimit von 50 km/h in geschlossenen Ortschaften

überschritten – davon sieben Pkw und drei Motorräder. Am deutlichsten über dem

Limit lag ein Pkw-Fahrer, der mit 81 km/h durch den Ort brauste. Auf den Fahrer

dürften ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot

zukommen. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte sechs kostenpflichtige

Verwarnungen und vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen ausstellen.

Was die Lautstärke der Motorräder betraf, konnten die Beamten an diesem

Nachmittag bei den kontrollierten Maschinen keine technischen Umbauten

feststellen. |cri

Verdächtige Personen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat in der

Nacht zu Montag die Polizei nach Hochspeyer gerufen. Die Frau meldete kurz vor

halb 5, dass sie zwei Jugendliche beobachtet habe, die durch die Stettiner

Straße liefen und an abgestellten Fahrzeugen „testeten“, ob diese verschlossen

sind. Ob die Unbekannten bereits in einen Wagen eingedrungen waren, konnte die

Zeugin nicht sagen.

Eine Streife rückte sofort aus und suchte die Straßen in Hochspeyer ab, konnte

die beschriebenen Personen aber nirgends sichten. Es soll sich um zwei junge

Männer gehandelt haben, die ungefähr 18 Jahre alt sind. Einer trug eine

hellblaue Jacke, der andere eine Basecap und einen Rucksack. Zeugen, denen das

Duo ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Bislang sind aus dem Ortsbereich keine Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet

worden. Der Vorfall zeigt jedoch, wie wichtig es ist, sein Auto über Nacht

unbedingt zu verschließen – und auch keine Wertgegenstände im Wageninnenraum

zurückzulassen! |cri

Wer hat den Stein unters Auto gelegt?

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen schlechten Scherz haben sich

unbekannte Täter am Wochenende in Niederkirchen erlaubt: Sie platzierten einen

Stein unter einem Auto, so dass der Wagen nicht mehr bewegt werden konnte. Die

Polizei ermittelt wegen Nötigung, sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die

Verantwortlichen.

Ein Anwohner der Hebelstraße meldete am frühen Sonntagabend telefonisch, dass

jemand einen Sandstein unter die Vorderachse seines Autos gelegt habe und er den

Pkw jetzt nicht mehr fortbewegen könne.

Eine Streife rückte aus und fand die Situation wie beschrieben vor. Ein Schaden

war – so der erste Eindruck – an dem Fahrzeug zum Glück (noch) nicht entstanden.

Wie die Täter den Stein unter das Fahrzeug bugsieren konnten, ist unklar. Die

Tatzeit liegt zwischen Samstagabend und Sonntagabend, 18.40 Uhr. Zeugen, denen

in diesem Zeitraum in der Hebelstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Wer hat den Volvo gestreift?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntagabend aus der

Kaiserstraße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat hier einen

geparkten Volvo C30 gestreift und beschädigt – ohne den angerichteten Schaden zu

melden, fuhr er davon. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise! Der

Volvo stand zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der

Hausnummer 77. Der unbekannte Unfallverursacher, fuhr vermutlich die

Kaiserstraße in Fahrtrichtung Pariser Straße, als er den Wagen streifte.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz