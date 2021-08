Mainz – Hechtsheim – Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz (ots) – Am Samstagnachmittag kam es in der Rheinhessenstraße in Hechtsheim

zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer befuhr den ausgewiesenen Fahrradweg aus Richtung Ebersheim in

Richtung Mainz-Innenstadt, als der PKW Fahrer den REWE-Parkplatz verließ und in

den fließenden Verkehr einfahren wollte.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW, in dessen Folge der

Fahrradfahrer gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf den Boden

geschleudert wurde.

Der Radfahrer erlitt Verletzungen an Schulter und Arm und wurde in ein

Krankenhaus verbracht.

Sportbootunfall am Binger Loch

Rüdesheim (ots) – Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr hatte ein Sportboot am Binger

Loch auf der Bergfahrt einen Motorschaden. Ein weiterer Sportbootfahrer bemerkte

dies und wollte helfen. Hierzu sollte der Havarist mittels Tampen abgeschleppt

werden. Beim Zuwerfen des selbigen geriet dieser allerdings in der

Antriebsschraube des helfenden Sportbootes. Dies hatte zur Folge, dass nun zwei

Sportboote manövrierunfähig zu Tal trieben. Durch die Feuerwehr Rüdesheim und

Lorch konnten beide Sportboote gesichert werden und liegen wieder an ihrem

Liegeplatz im Rüdesheimer Hafen.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Mainz (ots) – (Mainz-Bretzenheim) Am Samstag, den 14.08.2021, gegen 04:00 Uhr,

ist ein 31-Jähriger aus Mombach im Ortsteil Bretzenheim unterwegs. Beim Abbiegen

stürzt er so schwer, dass er in ein Krankenhaus zur Versorgung seiner Wunden

(Schürf- und Platzwunden) muss. Da die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in

seiner Atemluft wahrnehmen, wird ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten.

Dieser ergibt eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,8 Promille.

Versammlung in Ingelheim

Ingelheim (ots) – Am Samstagmittag fand eine Versammlung in Form eines Aufzuges

durch das Stadtgebiet Ingelheim statt. Der Aufzug setzte sich gegen 14:20 Uhr

mit rund 100 Teilnehmern am Ingelheimer Bahnhof in Bewegung und endete gegen

16:30 Uhr ebenfalls am Bahnhof. Während des Aufzuges wurde zunächst im Bereich

der Selztalstraße aus der Versammlung heraus eine Rauchfackel auf ein

Privatgrundstück geworfen. Im weiteren Verlauf kam es im Bereich der

Konrad-Adenauer-Straße erneut zur Zündung mehrerer Rauchfackeln. Hier erfolgt

eine strafrechtliche Prüfung. Ansonsten verlief der Aufzug friedlich und es kam

lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Täter erbeuten vierstelligen Geldbetrag nach Schockanruf

Mainz (ots) – Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem erneuten Schockanruf durch

angebliche Polizeibeamte, bei welchem die Täter einen vierstelligen Geldbetrag

erbeuteten.

Gegen 11:00 Uhr erhielt die 70-jährige Geschädigte aus Finthen den Anruf eines

angeblichen Polizeibeamten. Der Täter erzählt der Seniorin, dass ihre Tochter in

einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine weitere

Unfallbeteiligte tödlich verletzt worden wäre.

Nun solle die Tochter als Unfallverursacherin ins Gefängnis. Nur gegen die

Zahlung einer Kaution in Höhe eines 5-stelligen Geldbetrages könne eine

sofortige Inhaftierung abgewendet werden. Da die Geschädigte nicht über

ausreichend Bargeld verfügte, wurde sie aufgefordert, zudem ihren Schmuck als

Kaution zu hinterlegen.

Die Geschädigte begab sich schließlich an den vereinbarten Übergabeort in

Frankfurt, wo sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sowie Schmuck

hinterlegte, welchen die Täter schließlich unerkannt abholten.

Rabiater Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen

Mainz (ots) – (Mainz-Laubenheim) Am Samstag, den 14.08.2021, gegen 09:00 Uhr,

wird ein 27-jähriger Mann beobachtet, wie er kleinere Elektroartikel in einem

Supermarkt einsteckt. Als er ohne zu zahlen den Marktverlassen will, wird er auf

den Diebstahl angesprochen. Er versucht den Markt zu verlassen, zwei

Mitarbeiterinnen halten ihn fest. Es kommt zu einem Gerangel, in Folge dessen

eine Mitarbeiterin und der Mann leicht verletzt werden. Der Mann kann sich

losreißen und fliehen, wird aber kurz darauf im Bereich des Bahnhofs durch die

Polizei angetroffen und zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht.

Mainz – Mombach – Motorradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Mainz (ots) – In der Nacht zum vergangenen Sonntag kam es in der Industriestraße

in Mombach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 29-jähriger Motorradfahrer

schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnisse zufolge verlor der Motorradfahrer gegen 02:15 Uhr aus noch

ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Krad und kollidierte im Anschluss mit

einem Baum. Der 29-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer.

Durch zufällig vorbeikommende Ärzte konnte der Verletzte erstversorgt werden.

Der Kradfahrer wurde unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht. Während der

Unfallaufnahme musste die Industriestraße zwischen der Dahlheimer Weise und der

Hauptstraße komplett gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch

keine Angaben vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem unfallbeteiligten Krad

um ein gestohlenes Fahrzeug, welches darüber hinaus entwendete Kennzeichen trug.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz – Neustadt – Betrugsmasche mit gespendetem Zahngold

Mainz (ots) – Am vergangenen Freitag erhielt eine Zahnarztpraxis in der Mainzer

Neustadt einen betrügerischen Anruf, bei welchem die Täter versuchten, an

gesammeltes Alt- bzw. Zahngold zu gelangen.

Die geschädigte Zahnarztpraxis sammelte in einer Spendenaktion altes Gold ihrer

Patienten, welches einer Kinderkrebsstation zu Gute kommen soll.

Die noch unbekannten Täter meldeten sich telefonisch in der Praxis und wollten

zunächst wissen, wie viel Gold bislang zusammengekommen ist. Anschließend gaben

sie an, dass die Sammelbox gegen einen sichereren Behälter ausgetauscht werden

soll. Kurz darauf erschien ein angeblicher Postbote in der Praxis und wollte das

Behältnis ausmessen und mitnehmen.

Die Mitarbeitenden der Zahnarztpraxis wurden misstrauisch und händigten die

Kiste nicht aus, sodass kein finanzieller Schaden entstand.

Mainz – Bretzenheim – Sachbeschädigungsserie an PKW

Mainz (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende im

Bereich der Faulhaberstraße sowie des Michael-Müller-Rings in Bretzenheim

mehrere Fahrzeuge und brachen diese teilweise auf.

An dem im Michael-Müller-Ring geparkten schwarzen Citroen Picasso schlugen die

Täter eine Seitenscheibe ein und zerkratzten den Lack, entwendeten jedoch

nichts.

Die in der Faulhaberstraße abgestellten Fahrzeuge wiesen äußerlich keine

Beschädigungen auf, wurden jedoch durch die Täter geöffnet. Die Diebe

entwendeten im Anschluss u. A. eine Geldbörse nebst Ausweisdokumenten und

Bargeld sowie Elektronikartikel und andere Wertgegenstände aus dem

Fahrzeuginnenraum. Hierbei handelte es sich um einen grauen Opel Astra Kombi

sowie einen weißen Ford Focus Kombi.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Hallenbrand im Hechtsheimer Gewerbegebiet

Um 14 Uhr wurde die Feuerwehrleitstelle heute über einen brennenden Palettenstapel im Außenbereich einer Halle in der Nikolaus-Otto-Straße informiert. Noch während des Notrufs berichtete der Anrufer, dass das Feuer auf die Halle übergreife. Sofort wurden Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr nach Hechtsheim alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule sichtbar.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der vordere Gebäudeteil bereits im Vollbrand. Die Alarmstufe wurde erhöht und weitere Einsatzkräfte wurden zur Einsatzstelle entsandt. Mit einer Riegelstellung konnte ein weiterer, unmittelbar angebauter Gebäudeteil sowie das Nachbargebäude gesichert und das Übergreifen der Flammen verhindert werden.

An der Einsatzstelle wurden rund 100 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer ist unter Kontrolle. Allerdings gestalten sich die Löscharbeiten sehr aufwändig und werden sich noch über mehrere Stunden hin ziehen. Die hohen Außentemperaturen erschweren die Löscharbeiten zusätzlich und verlangen den Einsatzkräften einiges ab. Zum Austausch von Personal wird die Feuerwehr Mainz durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Ingelheim und Budenheim unterstützt. Weitere Unterstützung erfolgt durch das THW, das mit einem Zugtrupp, einem Ferngreifer und einem Baufachberater vor Ort ist. Darüberhinaus stellten ein benachbarter Baumarkt sowie eine Baustelle in der Nähe dankenswerter Weise einen Gabelstapler und einen Bagger zur Verfügung, was die Einsatzabwicklung erleichterte.

Glücklicher Weise wurden keine Personen verletzt.

Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehren sowie aus der Freizeit alarmierten, haupamtlichen Kräften besetzt, die in der Zeit weitere Einsätze im Stadtgebiet abwickelten.

Fahrraddiebstahl

Bingen – Gensingen, 14.08., Kreuznacher Straße, 21:30 – 15.08., 09:00 Uhr. Hotel-Urlaubsgästen wurden zwei Mountain-Bikes vom Fahrradträger entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter!

Pizza im Backofen löst Feuerwehreinsatz aus

Hahnheim – In der Nacht des 14.08.2021 gegen 04:00 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Rauchmelder seien ausgelöst worden. Hausbewohner konnten Qualm feststellen und alarmierten die Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass sich eine Bewohnerin ein nächtliches Mahl im Backofen zubereiten wollte, dann wohl aber doch zu müde war es zu verspeisen und auf der Couch eingeschlafen war. Es kam zu starker Rauchentwicklung, jedoch keinem Brand. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst und Notarzt wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation untersucht. Es entstand kein Sachschaden.

Einbruchdiebstahl in Portugiesischem Restaurant

Nackenheim – In der Nacht vom 12. auf den 13.08.2021 stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein portugiesisches Restaurant in der Mainzer Straße ein, durchwühlten den Küchenbereich und entwendeten Wechselgeld in Höhe von 120EUR, elektronische Geräte sowie Spirituosen.

Bei Hinweisen zur Tatnacht wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen – Zeugen gesucht: Der PKW der Marke Toyota, Typ Yaris, Farbe blau wurde am Mittwoch, den 11.08.2021 gegen 12.30 Uhr in der Dreikönigsstraße gegenüber dem Heiligenhäuschen abgestellt. Am Freitag, den 13.08.2021 gegen 15.45 Uhr wurde festgestellt, dass das Fahrzeug komplett rundherum zerkratzt worden ist. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass spielende Kinder mit spitzen Steinen den Lack zerkratzt haben. Es ist ein Schaden von ca. 10000 Euro entstanden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen – Niederheimbach, 12.08., Heimbachtal, 20:19 Uhr. Ein 27-Jähriger wurde aufgrund des abgelaufenen Versicherungskennzeichens an seinem E-Scooter angehalten. Bei der Durchsuchung fanden sich diverse Betäubungsmittel sowie ein Messer und CS-Gas-Spray und wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen – 12.08., Pommernstraße, 17:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der in die Straße Am Graben einfuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und hielten den 62-jährigen Fahrer an. Dieser konnte keinerlei Ausweisdokumente vorlegen und erklärte, sein Roller sei auf 25 km/h gedrosselt. Die Polizisten konnten jedoch keinen Drosselschieber ausfindig machen und hatten auch eine höhere Geschwindigkeit festgestellt. Somit bestand der Sachverhalt des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Anhörung räumte der Fahrer sein Vergehen ein; ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen – 12.08., Gustav-Stresemann-Straße, 09:45 Uhr. Auf dem Gelände einer Raststätte fiel ein alkoholisierter Kraftfahrer auf. Vor Ort konnte der 53-jährige Berufsfahrer angetroffen werden, der durch seine laute Musik die anderen Gäste gestört hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden Fahrzeugschlüssel, Führerschein sowie die Frachtpapiere zum Folgetag hin sichergestellt.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bingen – Niederheimbach, 11.08., 20:00 – 12.08., 08:30 Uhr, Hinterbach. Eine 81-Jährige meldete eine eingeschlagene Scheibe ihres grauen Suzukis Maruti. Darin befindliche Gegenstände wurden nicht entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots) – Während sich die Hauseigentümer in Urlaub befanden, brachen

unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lörzweiler ein.

Zwischen Freitag, den 06.08.2021 und Donnerstag, den 12.08.2021 drangen die

bislang unbekannten Täter über eine eingeschlagene Scheibe in der Terrassentür

im rückwärtigen Bereich des Objekts in das Wohngebäude ein.

Im Anschluss durchwühlten sie sämtliche Räume und verließen den Tatort

unerkannt.

Hinweise zu etwaigem Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Einbruchdiebstahl

Lörzweiler, Apfelgasse – Unbekannt Täter brechen im Zeitraum vom 09.-12.0821, über die Terrassentür, indem sie den Rollladen hochschieben und die Scheibe einschlagen, in das Haus ein. Dort werden die Räume durchsucht. Zum Stehlgut kann derzeit noch nichts gesagt werden. Hinweise über Auffälligkeiten/verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

Einbruchdiebstahl in Food-Truck

Oppenheim, Sant´Ambrogio-Ring – Unbekannte hebeln in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11.-12.08.21, die Eingangstür zu dem Food-Truck auf und entwenden außer einem I-Pad einige Hamburger-Patties, Brötchen, Wein und ein Ladekabel. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 1000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

Unfallflucht

Nackenheim, Rheinstraße – Am Donnerstag Nachmittag, 12.08.21 gegen 13:15 Uhr, beschädigt ein Fahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 50-jährigen Nackenheimerin. Das Spiegelglas ist zerbrochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen